يظهر Deion Sanders مع ليل واين

أدى ديون ساندرز إلى بعض الوقت من أجل “أفضل مغني راب على قيد الحياة” الذي أعلن عن نفسه بينما كان يعمل في طريقه إلى الخوف من الصحة الغامضة.

نشر ساندرز مقطع فيديو على حسابه على Instagram يوم الجمعة من زيارة ليل واين لمجمعه في تكساس فيما يمثل مظهرًا نادرًا من مدرب كولورادو وسط هذه المعركة الصحية.

سار ساندرز ولين واين – الذي اسمه الحقيقي دواين كارتر جونيور – لعدة خطوات في مقطع قصير مصحوبًا بأغنية موسيقى الراب التي تضم غناء من قاعة مشاهير اتحاد كرة القدم الأميركي.

“شكرًا لك أخي liltunechi على مجيئه لزيارتي والتأكد من أنني مستقيم liltwist (نشره deionsandersjr) ،” قام ساندرز بتوضيح المنشور. “أحبكم يا رجل!”

ظهر مقطع فيديو على YouTube من Sanders ‘Son – Deion Sanders Jr. – التسمية التوضيحية: “Lil Wayne Prime Prime في دالاس للتأكد من أنه جيد”.

أظهر مقطع الفيديو الذي يزداد الدقيقة من ثماني دقائق الزوج يناقش الثعابين ، مع فنان “Tha Carter VI” حتى يبحث عن المخلوقات في الغابة.

في حين أن ساندرز عادة ما يكون في المقدمة والوسط في العناوين الرئيسية ، خاصة مع موسم الكلية ، إلا أنه لم يكن مرئيًا أثناء التعامل مع هذه القضية الصحية غير المحددة.

لقد غاب عن معسكرات كولورادو لكرة القدم في كولورادو في يونيو ، إلى جانب الأساس لندوة أبحاث أمراض الخلايا المنجلية التي كان من الممكن أن يكون المتحدث الرئيسي.

أخبر ساندرز نجم NFL السابق في الركن Asante Samuel في مايو ، “ما أتعامل معه الآن هو على مستوى آخر تمامًا” ، وأنه يفتقر إلى الطاقة وفقد 14 رطلاً.

لقد قدم تحديثًا إيجابيًا في 11 يونيو عندما نشر إلى X: “يمكنني أن أؤكد لكم كل شيء على ما يرام وسيظل كذلك.

“أنا متحمس للعودة إلى كولورادو لأكون في المنزل مع موظفيي وفريقتي وجميعهم مرتبطون ببرنامجنا. عندما نصل إلى بولدر ، سيتم تحديثك على كل شيء.”

نشر ساندرز رسالة أخرى متفائلة إلى Instagram منذ أسبوع تقريبًا ، بما في ذلك صورة له وهو يرتدي سترة بينما كان يعمل على ما يبدو مع Deion Jr.

#في كل خطوة صغيرة ، أخذت ابني deionsandersjr هناك ، لذلك قررنا الاستمرار في التنقل! ” كتب ديون. welloffforever. “

تحمل مدرب كولورادو مخاوفًا صحية على مدار السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك 2023 جراحة لإصلاح جلطات الدم في ساقه اليسرى.

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