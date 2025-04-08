يظهر Eufy نماذج تفريغ جديدة مبتكرة من الروبوت لأعمق نظافة حتى الآن

قدمت فراغات الروبوت حل تنظيف مناسب لأصحاب المنازل لسنوات. إنها تساعد على إزالة جميع الأوساخ المزعجة والغبار التي تتراكم من الأنشطة اليومية ، سواء كانت من الحيوانات الأليفة التي تمر عبر المنزل أو الأوساخ التي يتم تتبعها على أحذية الضيوف. ولكن ماذا يحدث عندما يسكب طفلك الحليب الشوكولاتة على الأريكة؟ أو كلبك يتتبع الطين على السجادة بعد يوم ممطر؟ حتى الفراغ الروبوت عالي الجودة سيجعلك تضطر إلى تنظيف البقع والبقع العنيدة باليد ، ولكن Eufy تنطلق لتغيير هذا من خلال علامتها التجارية الجديدة E28.
متاح للبيع المسبق الآن مع إطلاق كامل في 23 أبريل ، eufy’s omni e28 لاول مرة أول فراغ روبوت في العالم مع طائرة عميقة قابلة للفصل تم إنشاؤها مباشرة في النظام الأساسي. لذلك عندما تسمع “الأم اللعين” ، سربت “ستعرف بالضبط ما يجب القيام به.
ليس فقط E28 منظفًا قويًا قويًا محمولًا ، فالفراغات والتطهير على مستوى خاص بها. يتميز بتكنولوجيا توربو توربو بلغت 20.000 PA وتكنولوجيا التنقيب المحسّنة ، سيجعلك الأداء معجبة وتشرقت أرضياتك.
لكن الفريق في Eufy كان مدروسًا ، ولم يرغب الجميع في الحصول على منظف عميق محمول. أدخل Eufy الجديد E25 ، متاحًا الآن أيضًا للبيع ، والذي يتضمن نفس الشفط القوي ، وقدرات التطهير عالية التقنية ومحطة Omni ، فقط بدون منظف عميق محمول. يمثل هذان النموذجان أفضل أداء تم إنشاؤه حتى الآن.
ما الذي يميز Omni E28 و E25 بصرف النظر عن الفراغات الآلية الأخرى؟
يمثل كل من Omni E28 و E25 تطوراً هائلاً في الفضاء الفراغي الآلي. بدلاً من مجرد إعطاء المساحات مرة واحدة ، تم تصميم كلا النموذجين لتقديم نظافة شاملة وعميقة. تقدم العديد من فراغات الروبوت ما بين 2000 و 8000 باسكال – وهو ما يكفي للقيام بعمل جيد ، ولكن ليس بما يكفي لضمان أنه لن يكون هناك أي فتات مفقودة على طول الطريق. تقدم Omni E28 و E25 20،000 PA Turbo Suction ، وهو إنجاز في صناعة الفراغ الآلي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن Omni E28 و E25 لديهما قدرات مضمنة في التطهير ، لذلك يخدمان الغرض من منظف الطابق الكل في واحد. أثناء سفرهم ، يطلقون كميات صغيرة من المياه التي تنتشر بواسطة أسطوانة MOP عالية التقنية. يقوم نظام Hydrojet ™ بالتنقيط باستمرار إلى الخروج من المياه القذرة ويعيد تجديد المياه العذبة لضمان نظافة عميقة حقًا. يقدم كلا النموذجين أيضًا أفضل 3.3 رطل من الضغط الهبوطي للتخلص من الفوضى الصعبة. عندما يكتشف النظام المناطق المغطاة بالسجاد ، ترفع أسطوانة MOP لمواصلة عملها كفراغ.
ما الذي يجعل Omni E28 و E25 مختلفًا؟
في حين أن كلا الفراغين من الروبوت لهما نفس قوة الشفط التي تحدد السجلات وقدرات التنظيف ، إلا أنها تختلف في ميزة واحدة. يشمل Omni E28 أيضًا منظفًا عميقًا محمولًا. يمكن إزالة خزان المياه المستخدمة في التطهير واستخدامه لمعالجة الفوضى في المناطق التي قد لا يكون بها الفراغ قادرًا على الوصول – التفكير في الدرج والتنجيد. هذه الميزة رائعة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان مضطرًا إلى انسكابات يدوي ، سواء كان لديك أطفال فوضوي أو جرو مثير. من خلال هذه الترقية ، يمكنك أيضًا تجنب الاضطرار إلى شراء منتج واحد للاستخدام ، والمساعدة في تقليل الإنفاق وتحرير المساحة في منزلك.
لمزيد من التفاصيل ومعلومات ما قبل البيع حول الفراغات الآلية Omni E28 و E25 ، توجه إلى موقع Eufy على الويب ، حيث يتوفر كلا النموذجين الآن للسباق.