يظهر Eufy نماذج تفريغ جديدة مبتكرة من الروبوت لأعمق نظافة حتى الآن

قدمت فراغات الروبوت حل تنظيف مناسب لأصحاب المنازل لسنوات. إنها تساعد على إزالة جميع الأوساخ المزعجة والغبار التي تتراكم من الأنشطة اليومية ، سواء كانت من الحيوانات الأليفة التي تمر عبر المنزل أو الأوساخ التي يتم تتبعها على أحذية الضيوف. ولكن ماذا يحدث عندما يسكب طفلك الحليب الشوكولاتة على الأريكة؟ أو كلبك يتتبع الطين على السجادة بعد يوم ممطر؟ حتى الفراغ الروبوت عالي الجودة سيجعلك تضطر إلى تنظيف البقع والبقع العنيدة باليد ، ولكن Eufy تنطلق لتغيير هذا من خلال علامتها التجارية الجديدة E28.

متاح للبيع المسبق الآن مع إطلاق كامل في 23 أبريل ، eufy’s omni e28 لاول مرة أول فراغ روبوت في العالم مع طائرة عميقة قابلة للفصل تم إنشاؤها مباشرة في النظام الأساسي. لذلك عندما تسمع “الأم اللعين” ، سربت “ستعرف بالضبط ما يجب القيام به.

ليس فقط E28 منظفًا قويًا قويًا محمولًا ، فالفراغات والتطهير على مستوى خاص بها. يتميز بتكنولوجيا توربو توربو بلغت 20.000 PA وتكنولوجيا التنقيب المحسّنة ، سيجعلك الأداء معجبة وتشرقت أرضياتك.

لكن الفريق في Eufy كان مدروسًا ، ولم يرغب الجميع في الحصول على منظف عميق محمول. أدخل Eufy الجديد E25 ، متاحًا الآن أيضًا للبيع ، والذي يتضمن نفس الشفط القوي ، وقدرات التطهير عالية التقنية ومحطة Omni ، فقط بدون منظف عميق محمول. يمثل هذان النموذجان أفضل أداء تم إنشاؤه حتى الآن.