يظهر Travis Hunter عن قصة شعر جديدة قبل ظهور اتحاد كرة القدم الأميركي لأول مرة

كارلوس الكاراز ليس الرياضي الوحيد الذي يرتدي قصة شعر جديدة.

حلق Travis Hunter شعره قبل ظهوره لأول مرة في اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الأحد للحصول على جاكوارز ، حيث ظهر إلى ملعب إيفربانك مع المظهر الجديد وفاجأ الجميع وهو يمشي في المبنى.

أظهر فيديو هانتر الذي يسير في الملعب بمظهره الجديد ويتوقف مؤقتًا لالتقاط صورة قبل أن يشق طريقه إلى غرفة خزانة Jaguars.

جذبت المظهر الجديد مجموعة من ردود الفعل من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب أحد المستخدمين على X: “يريد أن يكون كارلوس الكاراز سيئًا للغاية”.

وكتب شخص آخر: “يبدو قطع الطنين نظيفًا ، NGL”.

وكتب شخص ثالث: “لا أستطيع أن أشرح ذلك لكنه أصبح أفضل 5 WR في الدوري”.

تم اختيار هانتر رقم 2 بشكل عام في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 في أبريل من قبل جاكوار ، وكان لديه أربعة مصيد لمدة 22 ياردة في منتصف الطريق خلال الربع الثاني ، قبل أن تتأخر المباراة الافتتاحية لموسم جاكسونفيل ضد الفهود بسبب البرق.

لقد كان ذلك بمثابة أول ظهور له في الموسم العادي في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث مر هنتر بالعديد من معالم الحياة.

تزوج هانتر من صديقته منذ فترة طويلة ، لينا ليني ، في أبريل ، وفي الشهر الماضي ، أعلن هانتر وليني في مقطع فيديو على يوتيوب لم تكن حاملًا فحسب ، بل أنها أنجبت قبل الموسم.