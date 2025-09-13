يعالج جيري جونز تجارة ميكا بارسونز بعد هتافات مشجعي باكرز

يصر صاحب رعاة البقر جيري جونز على أن فريقه اتخذ الخطوة الصحيحة في تداول ميكا بارسونز.

بعد أسابيع من الخطاب المحيط بالصفقة التي أرسلت بارسونز إلى باكرز ، اعترف جونز بالتجارة ، قائلاً إن رعاة البقر ليسوا الفريق الوحيد “يلعب بدون ميكا”.

“هناك 30 فريقًا آخر ، بخلاف رعاة البقر ، يلعبون بدون ميكا” ، قال جونز يوم الجمعة في 105.3 المعجبين. “هناك طرق للعب الدفاع والمخطط الذي لا يشمل بالضرورة ، على أي لاعب ، سواء كان ديون ساندرز ، ينظر إلى الوراء أو من هو … فاز الكثير من الناس بالكثير من الألعاب ولم يكن لديهم ديون ساندرز في الميدان من أجلهم.

“كيف سيحدث هذا؟ هذا ما يسمى لديك ما لا يقل عن 40 لاعبا لتلعب هذه اللعبة.”

بعد ذلك ، حقق جونز نجاح تداول الركض في هيرشل ووكر في عام 1989 للحصول على مجموعة من اختيارات المسودات التي وضعت في نهاية المطاف رعاة البقر للفوز بثلاثة Super Bowls في التسعينيات.

ومع ذلك ، بالنسبة لتجارة بارسونز ، يعتقد جونز أنها تحسنت من فرص دالاس في الفوز الآن.

قال جونز: “أرى تخصيصًا. أرى المزيد من التخصيص هنا”. “على عكس هيرشل ووكر ، الذي كان من المقرر أن يحصل على اختيارات المسودات وكان في الأساس اعترافًا بأننا سنتنافس في يوم آخر ، لم يكن هذا الأمر. كانت هذه تجارة واعية للغاية للحصول على ثلاثة أو أربعة أو خمسة لاعبين.

“أيهما سيكون أفضل حالًا؟ اللاعب الوحيد؟ رائع. إنه لاعب بارز. لكن يجب أن نكون قادرين على الحصول على ، في الواقع ، لدينا واحد في الملعب (كيني كلارك). وبالطبع يقول الناس ،” لكنه ليس ميكا “. حسنًا ، لن أناقش ذلك على الإطلاق لأن Micah مميز جدًا للغاية.

“لكنني سأخبرك بذلك الآن ، بحلول الوقت الذي يحدث فيه هذا ، وبينما نتطلع إلى وقت داك ، عندما عقدنا عقده ونتطلع إلى الأمام ، كانت هذه هي أفضل طريقة لزيادة فرصتنا للحصول على Super Bowl لـ Dak (Prescott).”

تأتي تعليقات جونز بعد يوم واحد فقط من أداء الأسبوع الثاني من بارسونز ، مما ساعد غرين باي على الفوز على القادة 27-18 يوم الخميس.

حقق فريق Pro-Bowler أربع مرات ثماني ضغوط على 37 تمريرة على لاعب الوسط Jayden Daniels ، إلى جانب اثنين من المقابلين ونصف كيس.

بعد الفوز ، الذي يمنح Green Bay رقمًا قياسيًا 2-0 ، اندلع المشجعون في “شكرًا لك ، جيري!” هتاف ، والرجوع إلى مالك رعاة البقر.