يعاني كريستيان ويلكينز من مشكلة في مجال الكلية بعد الطلاق القبيح

كريستيان ويلكينز في السوق المفتوحة ، ولكن يبدو أن الفرق تسير بحذر لأنها تفكر في توقيع المعالجة الدفاعية البارزة.

تم إطلاق سراح ويلكنز في ظروف غامضة من قبل Raiders يوم الخميس ، والذي نسبه الفريق إلى الطريقة التي كان يعالج بها إعادة التأهيل بسبب إصابة في القدم التي أبقته على تهميش معظم الموسم الماضي.

خفضت لاس فيجاس العلاقات في موسم واحد فقط في اتفاقية مدتها خمس سنوات بقيمة 110 مليون دولار.

“إنه ليس بصحة جيدة بما يكفي للعب مع المغيرين” ، قال أحد المدربين الرئيسيين لـ Athletic Dianna Russini يوم الخميس. “يجب ألا يكون هناك شيء صحيح.”

ذكرت روسيني أيضًا أن ويلكينز سيقوم بزيارات ويخضعون لفيديات مع الخاطبين المحتملين.

أصدرته لاس فيجاس مع تسمية المخضرم المخضرم الذي تم تأهيله وألغت مبلغ 35.2 مليون دولار المتبقي من الأموال المضمونة على عقده.

في بيان ليلة الخميس ، كتب The Raiders: “لقد قررنا أنه من المصالح الفضلى للمنظمة الانتقال من كريستيان ويلكينز وتم إبلاغه بإطلاق سراحه من الفريق.

“هذا الامتياز لديه التزام بالتميز داخل وخارج الملعب. مع عدم وجود طريق واضح للعودة المستقبلية للعب من كريستيان ، فإن هذه الصفقة ضرورية للمؤسسة بأكملها للمضي قدمًا والاستعداد للموسم الجديد.”

أمضى ويلكنز أول خمس مواسم له في اتحاد كرة القدم الأميركي مع الدلافين قبل الهبوط مع المغيرين في هذا العقد المكون من تسعة أرقام قبل موسم 2024.

ذكرت إيان رابوبورت من NFL Network يوم الخميس أن ويلكينز ولاس فيجاس كانا على خلاف حول ما إذا كان يجب على اللاعب إجراء عملية جراحية ، حيث يريد الفريق أن يتراجع ويلكنز بعد تلقي العديد من الآراء.

قام ويلكنز ، وهو مواطن من فرامنغهام ، ماساتشوستس ، والذي لعب كرة القدم الجامعية في كليمسون ، بتجميع 22 أكياس مهنية ، بما في ذلك تسعة في عام 2023 ، قبل توقيع عقده الضخم مع المغيرين.

لعب خمس مباريات فقط مع لاس فيجاس الموسم الماضي ، حيث بلغ مجموع 11 مباراة منفردة وستة مرات قورتربك وكيفين.