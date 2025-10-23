يعاني مايكل بورتر جونيور من كلا الطرفين في أول ظهور لـ Nets

صنع مايكل بورتر جونيور شهرته وأمواله من خلال الهجوم، لكن فريق Nets تحداه لتحسين مستواه على الجانب الآخر.

لم يكن الظهور الأول بزي نتس يوم الأربعاء مثالاً رائعًا.

سجل بورتر 12 نقطة في الخسارة، ولم يسدد فقط 5 من 15 و2 من 7 من العمق، لكنه عانى على الزجاج وفي الجانب الدفاعي في خسارة نتس 136-117 أمام هورنتس.

قال بورتر: “لم أشعر بأنني منتعش بالقدر الذي أحتاجه. أشعر أن الكثير من اللاعبين كانوا على الأرجح أكثر بطئًا بعض الشيء، وكانوا بطيئين للغاية في ثانية واحدة”.

كان لدى المهاجم أربع لوحات فقط وكان سالب 19 الخاص به مقيدًا في أسوأ مباراة.

لقد كان مقيدًا مع كام توماس، الذي قضى أيضًا ليلة صعبة وأطلق النار على 2 من 7.

قال جوردي فرنانديز: “هذه هي لعبة كرة السلة. إذا لم تسجل، فمن الصعب الفوز. لذا إذا لم يسجل أفضل الهدافين، ستكون ليلة صعبة. لكن لا يزال عليك أن تمنح نفسك فرصة”. “لا يهمني إذا كان مايك و CT قد مروا بليلة صعبة، فلا يزال يتعين علينا القتال وربما مضاعفة الفريق أكثر والاندفاع وتشغيل كرة مرتدة هجومية ولا يزال يتعين علينا أن نكون هناك لمحاولة القتال من أجل المباراة.

“لا يمكن أن يكون الأمر مثل: “أوه، لم يسجلوا، لقد خسرنا”. لا يعمل بهذه الطريقة. امنح نفسك الفرصة دائمًا مهما حدث. لذا، عليهم القيام بعملهم. في بعض الأحيان ستدخل الطلقات أم لا، لكن نعم، لا أهتم بذلك. كل ما عليك هو اتخاذ اللقطات الصحيحة، وتنفيذ اللعبات الصحيحة، وإحداث تأثير إيجابي.

اعترف بورتر مسبقًا بأنه سيحتاج إلى تكثيف الدفاع والارتداد لفريق Nets الأصغر حجمًا.

قال بورتر “نعم، يجب أن أحتفظ بكل استحواذ. الارتداد الدفاعي، بدأنا بشكل صغير في الوقت الحالي. ليس لدينا (لدينا حجم). في دنفر، كان هناك الكثير من الحجم. هنا، الأمر مختلف. لذلك يجب أن أحصل على الزجاج. يجب أن أكون نوعًا ما حاميًا للإطارات أكثر قليلاً، وأن أكون مقفلاً في كل استحواذ.”

لقد تساءل المشجعون من هو جزء من جوهر Nets على المدى الطويل. قد يتأهل الناشئون الخمسة في الجولة الأولى. والآن يبدو أن نوح كلوني يفعل ذلك أيضًا، حيث يمارس فريق Nets خيار فريق 2026-27 على المهاجم.

وقال كلوني لصحيفة “ذا بوست”: “من الجيد أن نعرف أنهم يؤمنون بقدرتي على القيام بذلك. لذا فإن قيامهم بذلك يعني أنهم يؤمنون بي كنوع من العمل طويل الأمد. لذلك، من الجيد معرفة ذلك”.

من المقرر أن يحصل Clowney على 5،414،034 دولارًا في الموسم المقبل.

أصيب داني وولف بالتواء في كاحله أثناء تبادل إطلاق النار صباح الأربعاء، وبعد أن تم إدراجه على أنه مشكوك فيه ضد فريق هورنتس، تم استبعاده في النهاية.

كان المهاجم الصاعد يمشي بدون عكازين أو حذاء أو حتى يعرج قبل بلاغه. يستضيف فريق Nets فريق Cavs يوم الجمعة في المباراة الافتتاحية على أرضهم.

<br />

بدأ فريق The Nets بن ساراف وكام توماس وتيرانس مان وبورتر ونيك كلاكستون. ساراف هو ثاني أصغر لاعب على الإنترنت يبدأ لعبة على الإطلاق.