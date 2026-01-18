يعاني نيكس المنضب من خسارة قذرة أمام صنز مع استمرار دوامة الهبوط

هذا أكثر من شبق.

بدأ نيكس في التحسن، كما يتضح من خسارة يوم السبت 106-99 أمام صنز في ماديسون سكوير جاردن.

في علامة على مدى سوء الأمور بالنسبة لهم في الوقت الحالي، تقدموا 16-0 ليرتفعوا بمقدار 10 نقاط في الربع الثالث، لكنهم ما زالوا قادرين على إنهاء الربع بانخفاض ثلاث نقاط.

هذا لأنه، بعد واحدة من أفضل فتراتهم منذ أسابيع، سمحوا لفينيكس بإغلاق الفترة بنتيجة 13-0 وأبطلوا كل الخير الذي فعلوه.

هذه هي الطريقة التي سار بها نيكس مؤخرًا: الكثير من اللحظات السيئة تفوق أي شيء إيجابي.

نعم، لقد كانوا بدون جالين برونسون وجوش هارت، وكلاهما غاب عن الملاعب بسبب أمراض في الكاحل الأيمن.

لكن نيكس كان لديه أكثر من 134 مليون دولار من القوة النارية في الملعب في كارل أنتوني تاونز، أو جي أنونوبي وميكال بريدجز. لكن من الصعب تنفيذ 17 دورانًا والتسديد بشكل سيء كما فعل نيكس والفوز.

لذا فإن أجراس الإنذار تدق بصوت أعلى بحلول نهاية الليل حيث انخفض إلى 2-8 في آخر 10 مباريات و7-10 منذ فوزه بكأس الدوري الاميركي للمحترفين. لقد خاضوا سلسلة من أربع مباريات وهزائمهم الحالية في ثلاث مباريات متتالية منذ فوزهم بالبطولة خلال الموسم.

إنها ليست مجرد أيام الكلاب في الموسم. هذا امتداد طويل.

وسجل ديفين بوكر، العائد بعد غيابه عن مباراة واحدة بسبب إصابة في الكاحل، 27 نقطة لنيكس.

تسبب كولين جيليسبي في إصابة نيكس بالدوار في الربع الرابع، وسجل ثمانية أهداف في الفترة مع انسحاب صنز.

وحصل فينيكس على إنتاج قوي من مقاعد البدلاء، حيث أضاف جرايسون ألين وجوردان جودوين 16 و13 نقطة على التوالي. في المجموع، تفوق مقاعد البدلاء على نيكس 39-14.

كان هناك الكثير من الحديث مؤخرًا عن دفاع نيكس المتراخي. لكنها لم تكن المشكلة الأكبر يوم السبت. لقد أطلقوا 40 بالمائة فقط من الملعب عند الهجوم وكان لديهم فارق تسع نقاط في النقاط التي تم التنازل عنها من التحولات. كانت هذه هي المباراة الخامسة منذ الأول من يناير التي يسجلون فيها 107 نقاط أو أقل. إنها المرة الثالثة التي يسجلون فيها أقل من 100 نقطة في هذا الامتداد.

تبدو الأرقام النهائية لـ Towns وAnunoby وMiles McBride جيدة، حيث أنهوا برصيد 23 و21 و23 نقطة على التوالي. لكنهم ساد الهدوء في الربع الرابع الذي تفوق فيه نيكس بأربع نقاط.

بفارق سبع نقاط قبل ما يزيد قليلاً عن دقيقة على نهاية المباراة، حصل تاونز على ثلاثية مفتوحة على مصراعيها من أعلى المفتاح، وهي فرصة لتقليص الفارق إلى أربعة وجعل الأمر مثيراً للاهتمام. لكنه بالكاد ضرب الحافة. لقد كان الأمر مناسبًا، وقد سمح له جمهور MSG بسماع ذلك.

دخل The Suns يوم الأحد في المركز الرابع في الدوري الاميركي للمحترفين في الكرات المرتدة الهجومية لكل مباراة. بدون هارت، اختفت ميزة نيكس المعتادة على الزجاج.

خلال خمس دقائق من الربع الثاني، استحوذ صنز على أربع متابعات هجومية وحولها إلى تسع نقاط فرصة ثانية. لقد أنهوا المباراة بفارق أربع نقاط في نقاط الفرصة الثانية.

غادر نيكس الساحل الغربي مع درايموند جرين وهو يسخر من تاونز كصورة دائمة.

والآن، بدأوا في الوقوف في المنزل مع صيحات الاستهجان مع اقتراب المباراة من نهايتها.