يعتبر رف التخزين المبتكر الذي يمكنك صنعه بنفسك طريقة رائعة للحفاظ على تنظيم فوضى الأحذية

يقوم الكثير من الناس بخلع أحذيتهم في المرآب في نهاية اليوم لتجنب دخول الأوساخ إلى منازلهم. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المرآب مزدحمًا، وهو ما يشكل مصدرًا للتوتر بالنسبة للعديد من الأشخاص. ليس من الآمن أيضًا ترك الأحذية على خطواتك، لأنها قد تشكل خطرًا للتعثر. يمكنك دائمًا شراء رف أحذية، ولكن إذا كان لديك اهتمام بالنجارة، فلماذا لا تصنع رفًا خاصًا بك؟ يتكون هذا الحل الإبداعي للحفاظ على فوضى الأحذية من قطع خشبية أفقية، يتم تثبيتها على الحائط وتثبيت الألواح المسطحة في مكانها. الجانب الأكثر تميزًا في هذا الرف هو أنه يمكنك تحريك القطع المسطحة، وضبط مقدار المساحة الرأسية التي تحتاجها.
ستحتاج إلى عدة لوحات مقاس ½ بوصة × 2 بوصة. يعتمد الرقم على مدى الارتفاع الذي تريد أن يكون عليه الرف. تحتاج أيضًا إلى مجموعة مكونة من خمس ألواح خشبية مربعة مقاس 10 × 10 بوصة على الأقل ويبلغ سمكها بوصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى مسدس مسامير أو مثقاب، وشريط قياس، وقلم رصاص، وميزان، ومنشار. يجب أن يستغرق هذا المشروع بضع ساعات فقط لإكماله، ولا تحتاج إلى أن تكون نجارًا ذا خبرة. كل ما عليك فعله هو قص الألواح مقاس ½ بوصة × 2 بوصة إلى قطع يبلغ طولها 10 بوصات وإرفاقها بالحائط باستخدام المسامير أو البراغي. الحيلة هي المباعدة بينها بشكل صحيح حتى تتمكن من تثبيت الرفوف الخشبية المربعة في مكانها.
كيفية بناء الرف الخاص بك
الخطوة الأولى هي قطع الألواح مقاس ½ بوصة × 2 بوصة. يمكنك إما استخدام منشار الطاولة أو المنشار اليدوي. وفي كلتا الحالتين، اتبع احتياطات السلامة المناسبة، مثل ارتداء النظارات الواقية. ضع علامة على تلك الألواح كل عشر بوصات وقم بقطعها. ثم تريد وضعها على جدار المرآب الخاص بك (حيث تريد أن يكون الرف الخاص بك) واستخدم المستوى الخاص بك للتأكد من أن القطعة الأولى متسقة مع الأرض. ضع علامة على البقع الموجودة على الحائط بقلم الرصاص، ثم ضع مساحة على اللوحة التالية مقاس ½ بوصة × 2 بوصة على ارتفاع بوصة واحدة بالضبط فوق اللوحة التي سبقتها. بعد وضع علاماتك، قم بربط الدرجات أو تثبيتها في الحائط. الخطوة الأخيرة هي وضع الألواح في مكانها.
بمجرد الانتهاء، سترى أن هذا الرف يعطي وهمًا بأنه قائم بذاته، مما يجعله بداية جيدة للمحادثة. يمكنك وضع صبغة على الخشب (ويفضل قبل بناء وحدتك) لإضفاء مظهر أكثر تشويقًا عليه. إذا كنت أكثر ثقة في مهاراتك في النجارة، فيمكنك إنشاء رف تخزين مماثل في جزء أكثر بروزًا من المنزل، مثل غرفة النوم أو المكتب أو المكتبة المنزلية. إنه مكان رائع لترتيب الكتب أو حتى النباتات، ولكن بالنسبة للعناصر الثقيلة، قد ترغب في إضافة بعض الدعامات إلى الرفوف لدعم الوزن الزائد. إذا لم تكن مجنونًا بهذا التصميم، فهناك الكثير من رفوف الأحذية الأخرى متعددة الوظائف التي يمكنك صنعها بنفسك والتي يمكنك النظر فيها. يمكنك أيضًا شراء منظم أحذية، والذي يمكن وضعه في أي مكان قد تحتاج إليه، بما في ذلك الخزانة أو غرفة الغسيل.