يعتبر رف التخزين المبتكر الذي يمكنك صنعه بنفسك طريقة رائعة للحفاظ على تنظيم فوضى الأحذية

يقوم الكثير من الناس بخلع أحذيتهم في المرآب في نهاية اليوم لتجنب دخول الأوساخ إلى منازلهم. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المرآب مزدحمًا، وهو ما يشكل مصدرًا للتوتر بالنسبة للعديد من الأشخاص. ليس من الآمن أيضًا ترك الأحذية على خطواتك، لأنها قد تشكل خطرًا للتعثر. يمكنك دائمًا شراء رف أحذية، ولكن إذا كان لديك اهتمام بالنجارة، فلماذا لا تصنع رفًا خاصًا بك؟ يتكون هذا الحل الإبداعي للحفاظ على فوضى الأحذية من قطع خشبية أفقية، يتم تثبيتها على الحائط وتثبيت الألواح المسطحة في مكانها. الجانب الأكثر تميزًا في هذا الرف هو أنه يمكنك تحريك القطع المسطحة، وضبط مقدار المساحة الرأسية التي تحتاجها.

ستحتاج إلى عدة لوحات مقاس ½ بوصة × 2 بوصة. يعتمد الرقم على مدى الارتفاع الذي تريد أن يكون عليه الرف. تحتاج أيضًا إلى مجموعة مكونة من خمس ألواح خشبية مربعة مقاس 10 × 10 بوصة على الأقل ويبلغ سمكها بوصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى مسدس مسامير أو مثقاب، وشريط قياس، وقلم رصاص، وميزان، ومنشار. يجب أن يستغرق هذا المشروع بضع ساعات فقط لإكماله، ولا تحتاج إلى أن تكون نجارًا ذا خبرة. كل ما عليك فعله هو قص الألواح مقاس ½ بوصة × 2 بوصة إلى قطع يبلغ طولها 10 بوصات وإرفاقها بالحائط باستخدام المسامير أو البراغي. الحيلة هي المباعدة بينها بشكل صحيح حتى تتمكن من تثبيت الرفوف الخشبية المربعة في مكانها.