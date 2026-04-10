يعتبر Drew Fortescue باستخدام Final Rangers تجربة مهمة

يدور هذا الامتداد حول مقدمة لـ Drew Fortescue. كل شيء يتعلق بفرصة – سبع مباريات حتى الآن، 10 إذا لعب في آخر ثلاث مباريات لفريق رينجرز – لإظهار إمكاناته وجمع الخبرة لكل ما يلي في حياته المهنية.

استحوذت خسارة Blueshirts 5-3 أمام Sabers يوم الأربعاء على هاتين الطبقتين لـ Fortescue، اختيارهم في الجولة الثالثة في عام 2023 والذي وقع عقد دخوله بعد انتهاء موسمه في كلية بوسطن وحرق عامه الأول.

لقد جمع معدل دوران بوفالو وضرب Alexis Lafrenière في خطوة لالتقاط تمريرة حاسمة كانت بمثابة نقطة مسيرته الثانية، كما واجه التحدي المتمثل في لعب فريق Sabers الذي لديه “حجم كبير” بالإضافة إلى كونه ماهرًا، كما قال مايك سوليفان – وهذا شيء سيستمر Fortescue في مواجهته خلال المباريات الثلاث الأخيرة ضد النجوم والفهود والبرق.

وقال سوليفان بعد مباراة الأربعاء، المباراة الأخيرة لفريق رينجرز في جاردن: “سنلعب مع بعض الفرق القادمة ذات الحجم الكبير، وأعتقد أنه من الناحية الدفاعية، فإن هذا يمثل تحديًا للاعب شاب – فقط من حيث القوة، وضربات الصندوق، والأشياء في الشبكة، وأشياء من هذا القبيل. … على الجانب الدفاعي، نحن نواصل العمل معه مع بعض الفروق الدقيقة والتفاصيل. “لكنني أعتقد أن التحدي الأكبر – ليس فقط مع درو، ولكن اللاعبين الشباب بشكل عام – ما هو إلا سرعة اللعب وحجم وقوة اللاعبين. لكننا أحببنا حقًا ما رأيناه من درو حتى الآن.

ركز Fortescue على أن يصبح أقوى خلال موسمه الثالث والأخير مع النسور أيضًا. لقد تحدث مع مكتب رينجرز الأمامي حول اتباع نهج صبور ليصبح محترفًا، وحول اختيار سنة أخيرة في الكلية قبل الانضمام إلى رينجرز، واعترف للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له بعد التوقيع بأنه لا يزال أمامه “طريق طويل ليقطعه هناك” بقوته.

لكن الهدف من حرق السنة الأولى من صفقة مدتها ثلاث سنوات هو جمع تلك الخبرات مع دخول الصيف. في ست مباريات، سجل ست ضربات وأوقف ست تسديدات بينما أنهى المباراة بخمسة أهداف.

بعد ذلك، سيحصل Fortescue – الذي تزلج على الثنائي الدفاعي الثاني جنبًا إلى جنب مع Braden Schneider مؤخرًا – على فرصة لمواجهة فريق Stars الذي انتزع بالفعل مكانًا في التصفيات، وهو فريق Panthers تم إقصاؤه من منافسة ما بعد الموسم ولكنه فاز بكأسي ستانلي الماضيتين ومجموعة Lightning مليئة بالكثير من المحاربين القدامى الذين ساهموا في تحقيق ألقاب كأس ستانلي المتتالية وثلاث مباريات متتالية في النهائي في وقت سابق من هذا العقد.

لقد كانت تمريرات Fortescue الحاسمة بمثابة علامات ملموسة على أن مجموعة مهاراته قد انتقلت بالفعل إلى المستوى الجديد أيضًا.

قال سوليفان يوم الأربعاء: “هناك الكثير من الأشياء التي نحبها في لعبة درو والتي نحن متحمسون لها”. “التمريرة التي يقوم بها على مرمى (لافرينيير) هي مثال على ذلك. إنه يراها بشكل جيد للغاية. يمكنه تمرير الكرة.”

أدى زوج أهداف لافرينيير يوم الأربعاء إلى تحويل الخسارة إلى مباراته الثالثة متعددة الأهداف هذا العام، ومع 24 هدفًا – الذي يحتل المركز الثاني في رينجرز – هذا الموسم، فهو على بعد أربعة فقط من مطابقة أفضل 28 هدفًا في مسيرته من 2023-24.

كما أنه على بعد نقطتين من تحقيق أعلى مستوى له في مسيرته بالنقاط (57).