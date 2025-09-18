يعتذر كيلر موراي عن ارتداء مايكل فيك جيرسي مع الكلب

اعتذر كيلر موراي لاعب الوسط الكاردينالز بعد أن قام بإنشاء ضجة عبر الإنترنت بعد أن ارتدى قميص مايكل فيك فرجينيا للتكنولوجيا بينما كان يتخطى صور Instagram مع ثوره.

تم اتهام فيك ، وهو اتحاد كرة القدم الأميركي السابق QB ، في عام 2007 فيما يتعلق بخاتم مصارعة الكلب الذي ركضه وأدى إلى الاستيلاء على 70 حيوانًا – معظمهم من الثيران.

وقال موراي للصحفيين يوم الخميس “بأي حال من الأحوال أو شكل أو شكل أتغاضى عن القسوة على الحيوانات أو مكافحة الكلاب ، أيا كان”. “بالنسبة لي شخصياً ، رآتني جميعًا أرتدي قميص مايكل فيك ، وهو لاعب أعجبت به كثيرًا. ثم أن أكون في المنزل مع الجراء الخاص بي ، وذات كلبي وسووش ، يتم التعامل مع كلاهما مثل الملوك. لذلك لا يوجد أي شكل من الأشكال ، أو شكله أو أتغاضى عن ذلك.

“لكن نعم ، لقد رأيت كيف أثرت على الناس وقررت أن أسقطها. أعتذر لأي شخص وأي شخص تأثرت”.

أظهرت الصور التي نشرها موراي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء مع كلبه ، جذوعه ، وارتداء قميص Hokies رقم 7 باسم فيك.

كان فيك ، 45 عامًا ، نجم قورتربك للصقور من 2001-2006 قبل أن يعلقه اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2007.

أقر في وقت لاحق بأنه مذنب في قضية قتال الكلاب وقضى عامين تقريبًا في السجن.

كجزء من الإقرار ، تولى فيك مسؤولية تمويل العملية ووجود يد في قتل بعض الكلاب.

بعد إطلاق سراح فيك من السجن ، أعاد اتحاد كرة القدم الأميركي له في عام 2009 ، ولعب سبع سنوات أخرى في الدوري.

سيستمر فيك في لعب خمسة مواسم مع النسور وأمضى موسميه الأخيرين مع الطائرات والصلب ، على التوالي.

واصل برو لاعب كرة القدم أربع مرات للدعوة ضد مصارعة الكلاب بعد قضاء الوقت في السجن وضغطت من أجل قانون حظر محاربة الحيوانات في عام 2011.

فيك هو حاليا مدرب ولاية نورفولك.