يعتذر ماكس كوين، مشجع فريق كليفلاند جارديانز، عن خطف الكرة من فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في مقطع فيديو سريع الانتشار

اعترف مشجع فريق كليفلاند جارديانز البالغ، الذي قام بتمزيق كرة ركض على أرضه بعيدًا عن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا خلال مباراة يوم الاثنين، بأنه كان “قرارًا سيئًا” حيث يواجه موجة من ردود الفعل العنيفة عبر الإنترنت.

قال ماكس كوين إنه كان “أمرًا مثيرًا للحظة” أثناء مناقشة أفعاله خلال الجزء السفلي من الشوط الخامس بعد أن ضرب دانييل شنيمان لاعب فريق Guardians شوطًا مزدوجًا على أرضه في الميدان الأيمن في Progressive Field يوم الاثنين.

وقال كوين لـWJW يوم الأربعاء: “أنا آسف تمامًا لكل ما حدث”. “لقد اتخذت قرارًا سيئًا؛ الكثير من القرارات السيئة. أنا أدفع ثمنها عبر الإنترنت.”

أظهر مقطع الفيديو الفيروسي – الذي تم التقاطه بواسطة بث Rays – كوين وهو يتمايل في الكرة قبل أن يهبط التذكار بالقرب من فتاة صغيرة، تدعى إيفلين، التي كانت تنزل على الدرج لمحاولة الحصول على الكرة، فقط لكي يركض كوين ويخطفها بعيدًا.

وأصر كوين على أنه “لم يدرك أنها كانت فتاة صغيرة” في ذلك الوقت، قائلاً إن كل ما استطاع رؤيته هو قفاز ممدود يتجه نحو الكرة.

اقترب الأخ الأصغر للطفل البالغ من العمر 11 عامًا من كوين وطلب استعادة الكرة – وهو طلب رفضه كوين تمامًا.

قال: “لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء في تلك الليلة”.

وقال مشجع فريق كليفلاند جارديانز إنه لم يدرك خطورة ما فعله حتى عاد إلى مقعده.

وقال للمنفذ: “سمعت ذلك من الجماهير والناس.. كنت جالسًا هناك، وقلت لنفسي: لن أتمكن من النوم ليلًا إذا لم أعيد هذه الكرة”.

أعاد كوين الكرة في النهاية إلى إيفلين بعد أن أدرك خطأه الفادح، لكنه اعترف بأنه كان ينبغي عليه فعل ذلك على الفور.

وقال: “لم أفعل ذلك في الوقت المناسب. لم أفعل ذلك بالطريقة الصحيحة. لو كان بإمكاني القيام بذلك مرة أخرى، لكنت قد أمسكت به وأعطيته لها وانتهيت منه”.

لكن التداعيات لم تنته بإعادة الكرة.

أفادت WJW أن متجر كوين، Uncover Vintage في ليكوود، تعرض للقصف بمراجعات Google ذات نجمة واحدة بعد الحادث، والتي تمت إزالتها لاحقًا، واضطر إلى حذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التهديدات والمضايقات التي تلقاها.

وقال: “لقد كانت 24 ساعة – 36 ساعة تقريبًا”. “لقد تعلمت أيضًا أن الإنترنت مكان مخيف للغاية. لقد قال الكثير من الناس الكثير من الأشياء السيئة حقًا.”

قال كوين إنه “حاول منعه والابتعاد عنه”، لكن الناس ما زالوا يجدون طرقًا للاتصال به.

وبينما أثار الحادث عاصفة نارية على الإنترنت، قالت إيفلين إنها تغفر له الخطأ.

ظهرت إيفلين في مقطع فيديو مسجل عُرض عليه خلال مقابلته مع WJW، وشكرته على إعادة الكرة وتمنت أن يحذو الآخرون حذوها.

“مرحبًا ماكس، شكرًا على إعادة الكرة إلينا. قالت إيفلين: “نحن نسامحك على ذلك”. “نحن نعلم أن الإنترنت أصبح غاضبًا بشأن هذا الأمر. نأمل أن يسامحوك.”

وذكرت WJW أن والدة إيفلين، نيكي ديفور، ظهرت في برنامج إذاعي محلي في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث قالت أيضًا إنهم “ليس لديهم أي مشاعر سيئة” تجاه كوين وناشدت الآخرين التوقف عن مضايقته بسبب خطأه.

قام مراسل Rays Ryan Bass بتسليم كرات البيسبول إلى Evelyn وشقيقها بعد أن شهد مذيعو Tampa Bay اللحظة سيئة السمعة الآن.

كتب DeVore في منشور منفصل على صفحة Tampa Bay Rays Fan Club على Facebook: “Cleveland Mom Here”. “لقد شاهدتم جميعًا الرجل وهو يسرق الكرة من ابنتي. كما تعلمون، ذهب ابني ليطلب منه الكرة، وكان ذلك شجاعًا للغاية. يجب أن أقول شكرًا لتامبا على بثها، عندما قطع بث كليفلاند الجراء بدلاً من إظهار الرجل وهو يسرق الكرة من طفل.

“لا أستطيع أن أشكر (مراسل رايز) ريان (باس) وتامبا بما يكفي لجعل الأمور في نصابها الصحيح. أشكركم جميعًا على الاهتمام بجميع مشجعي البيسبول الشباب. إنها روح رياضية من الدرجة الأولى. بكيت أنا وابنتي بالدموع السعيدة. أنا فخور جدًا بأطفالي بالطريقة التي تعاملوا بها الليلة، وفخور جدًا بتامبا ومعجبيها لوقوفهم من أجل طفلي.

“أدى الضغط إلى أن يعيدها الرجل الكرة إلى المنزل بعد 4-5 جولات في وقت لاحق قرب نهاية المباراة. لم يكن الأمر هو نفسه، لكننا نقدر قيامه بالشيء الصحيح… ربما أكون أوهايو جروون وإلى الأبد كليفلاند (جوزيه!!!!) لكنني سأكون من مشجعي تامبا من حيث المبدأ وحده.”