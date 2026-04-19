يعترض CJ McCollum على “عرض برودواي” لجالين برونسون بعد لحظة التشغيل

وجه سي جيه ماكولوم ضربة منخفضة لجالين برونسون في الملعب في ماديسون سكوير جاردن. ثم قام بتسليم واحدة أخرى بعد المباراة.

خلال الربع الثاني من فوز نيكس 113-102 في المباراة الأولى على هوكس ليلة السبت، حصل ماكولوم على تمريرة فنية لركل برونسون مباشرة في القسم الأوسط أثناء تسديد الكرة (تم استدعاؤه أيضًا للسفر أثناء المسرحية). بقي برونسون على الأرض متألمًا لبضع لحظات.

واتهم ماكولوم برونسون بحلبها.

قال ماكولوم: “لقد أطلقت النار على الطائر، واعتقد جالين أننا كنا في عرض برودواي”. “لقد تصرف بهذه الطريقة حتى قاموا بمراجعتها. إنها لقطة عادية. لا شيء هناك. غير ضروري، وأنا أتطلع إلى استعادة 2500 دولار (الغرامة)”.

كان هناك اتصال واضح من ماكولوم، الذي ركل قليلاً عندما أطلق تسديدته، على برونسون. وبدا أن برونسون يعاني من ألم مشروع.

من جانبه، لم يقم برونسون بالمشاركة كثيرًا في المسرحية.

وقال برونسون: “لم يكن الأمر هادفاً، لذا فإننا نمضي قدماً”.

وكان ماكولوم في الواقع هو هوك الأكثر إصابة لنيكس، حيث أنهى المباراة برصيد 26 نقطة.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

