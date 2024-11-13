يعترف توم برادي بأنه “أخفق كثيرًا كوالد”، ويقول إنه “من المؤسف” أن يكون ابنه

كشف توم برادي بصراحة أنه “أخطأ كثيرًا” كوالد.

في حديثه أمام حشد من الناس في منتدى Fortune Global Forum في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، تحدث بطل Super Bowl 7 مرات عن الأبوة، معترفًا بأنه لا يقوم دائمًا بالأشياء الصحيحة عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال.

وقال: “يعلم جميع الآباء الموجودين في الغرفة أن كونك والدًا هو على الأرجح أصعب عمل نقوم به جميعًا، وقد أخفقنا كثيرًا، ولقد أخفقت كثيرًا كوالد”.

“لذلك لا أريد أن أبدو وكأنني خبيرة في تربية الأبناء، لأنني بالتأكيد لست كذلك.”

ومع ذلك، قال برادي إنه يحاول أن يكون “يمكن الاعتماد عليه ومتسقًا” مع “أطفاله الثلاثة الرائعين”. وأضاف أنه سيدعم أي شيء يريد أطفاله القيام به في الحياة.

يشارك أسطورة كرة القدم الأمريكية المتقاعد، 47 عامًا، ابنه جاك البالغ من العمر 17 عامًا مع صديقته السابقة الممثلة بريدجيت مويناهان.

كما أنه يشارك طفلين مع زوجته السابقة جيزيل بوندشين، التي تنتظر حاليًا طفلها الثالث.

الثنائي السابق، الذي انفصل في عام 2022، هما والدا لابن بنجامين البالغ من العمر 14 عامًا، وابنته فيفيان البالغة من العمر 11 عامًا.

خلال المقابلة، اعترف برادي أنه “من السيئ” أن تكون “ابن توم برادي بعدة طرق”، وذلك في مقطع فيديو حصلت عليه TMZ.

وقال: “لقد واجهت الكثير من التحديات عندما كنت طفلاً… ومن الطبيعي أن يواجه طفلي تحدياته الخاصة”. “وسأكون هناك لدعمهم كثيرًا مثلما فعل والداي. وسأتعلم معهم على طول الطريق.”

وفي مكان آخر، أشاد بوالديه، جالين وتوماس برادي، لتشجيعه على تحقيق أحلامه في سن مبكرة، بدلاً من إغلاقها.

قال: “البركة التي أعطاني إياها والداي كانت عندما كنت طفلاً لاعبًا احتياطيًا في فريق مبتدئ، لم يقولوا أبدًا: يا رجل، لا تفعل ذلك”. سيكون الأمر صعبًا للغاية. دعونا نفعل شيئا مختلفا. دعونا نفكر في خطة احتياطية أخرى.

“لقد قالوا نوعًا ما:” أتعرف ماذا؟ أذهب خلفها. وأضاف: “كل ما تريد أن تكون عليه، افعله… وربما هذا هو أسلوبي في التربية”.

في الواقع، قال برادي إن هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مع ابنه جاك، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 أقدام ويطمح إلى أن يصبح لاعب كرة سلة.

وقال عن ابنه الأكبر: “لسوء الحظ، فهو يقفز عالياً مثلي”. “لكنني أقول له: “يا صاح، سوف تصبح عشيقاً.” قلت: “انتظر حتى تصل إلى طفرة نموك، وسوف تقفز إلى أعلى، وستنخفض”. وسواء فعل ذلك أم لا، من يهتم؟ لكنني أريده أن يعرف أن والده يدعمه”.