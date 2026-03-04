يعترف ماكس فرايد من يانكيز بأنه كان “صدئًا بالتأكيد” في أول ظهور له في الربيع

تامبا – بحلول نهاية ظهوره الربيعي الأول يوم الثلاثاء، كان ماكس فرايد سعيدًا لأنه وصل إلى 56 نقطة، مع المكافأة الجانبية المتمثلة في إبقاء بنما خارج لوحة النتائج.

ربما لم يكن الأمر يبدو جميلًا دائمًا على طول الطريق، حيث قام فريق يانكيز ذو اليد اليسرى بتوزيع ثلاث جولات وواحدة ناعمة عبر أكثر من ثلاث جولات إقصائية في فوز 11-1 في ملعب ستاينبرينر.

قال فريد: “بالتأكيد صدئ، وغير متزامن بالتأكيد”. “لكننا وصلنا إلى السعة والحد الأقصى والحجم الذي نحتاجه. لقد قمنا بالكثير من التدريبات المباشرة (جلسات التدريب على الضرب) في الملاعب الخلفية ولا شيء يمكن أن يعيد خلق مباراة مع حكم وقمصان مختلفة وكل ذلك.

“لقد تمكنت بالتأكيد من التحقق من المربعات الموجودة على ذلك، ولكن بالتأكيد صدئ.”

بالنسبة لشخص مخضرم مثل فرايد، فإن النتائج لا تهم كثيرًا في هذا الوقت من العام.

ولكن بينما يعمل على جعل ملاعبه السبعة المختلفة حادة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الموسم العادي، فإنه يركز أكثر على تنفيذه.

خلال أول جولتين له، كانت 14 من رمياته الـ 25 عبارة عن كرات، لكنه كان قادرًا على الخروج من كلا الإطارين عن طريق إنشاء لعبة مزدوجة لإنهاء كل واحدة.

قال المدير الفني آرون بون: “كانت السيطرة ضعيفة بعض الشيء، لكن الأمور كانت جيدة”. “لقد تم خنقه على الأرجح، وكان لا يزال يبلغ من العمر 95 عامًا هناك، لكنه في الغالب يحاول تنفيذ أشياء مختلفة. إنه يعمل دائمًا على أشياء محددة.”

يتضمن ذلك التحكم في لعبة الجري – وهي إحدى نقاط قوة فرايد – لذلك كان سعيدًا بمواجهة التحدي المتمثل في زميله (ويوم الثلاثاء، بنما) خوسيه كاباليرو وهو يرقص من القاعدة الأولى مع فوزين في الشوط الثالث.

قال فرايد، الذي ألقى الكرة إلى القاعدة الأولى مرتين قبل أن يسلم كرة سريعة تبلغ سرعتها 96 ميلاً في الساعة والتي ضربت ألين كوردوبا لإنهاء الشوط: “كان ذلك مثاليًا”. “كان هذا بالضبط ما أردته. لأول مرة في إحدى المباريات، حيث يحاول أحد أفضل العدائين الأساسيين في لعبة البيسبول أن يلعب لعبة القط والفأر، فإنني أولي اهتمامًا له وأحاول الاحتفاظ به ولكن أيضًا ألعب وأظل عدوانيًا في اللوحة. لم يكن من الممكن أن أطلب مباراة صغيرة أفضل هناك.”

قام كودي بيلينجر (الخلف) بممارسة الضرب في الملعب صباح الثلاثاء ومن المقرر أن يمارس الضرب المباشر يوم الأربعاء قبل العودة إلى اللعب يوم الخميس.

قال بون: “أعتقد أنه بخير”.

ألقى كارلوس رودون جلسة تدريب صباح الثلاثاء تحاكي جولتين وتضمنت كرات مكسورة، وهي علامة إيجابية على أنه قد يقترب من مواجهة الضاربين لأول مرة في إعادة تأهيله من جراحة المرفق.