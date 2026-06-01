يعترف نجم الملاكمة جيرمال تشارلو بالذنب في قضية DWI، ويعلم القدر

اعترف نجم الملاكمة جيرمال تشارلو بالذنب في تهمتين جنائيتين منفصلتين يوم الاثنين بسبب مزاعم عن تعرضه لحادث سيارة وهو في حالة سكر في عام 2024.

ظهر تشارلو في قاعة محكمة مقاطعة برازوريا بولاية تكساس وواجه تهمة واحدة بالقيادة وهو في حالة سكر مع نسبة BAC أكبر من أو تساوي .15، وتهمة تصادم تنطوي على تلف مركبة أكبر من أو تساوي 200 دولار، وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة كاليفورنيا بوست.

وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أيام في سجن المقاطعة. ومع ذلك، منح القاضي المقاتل البالغ من العمر 36 عامًا الفضل في قضاء ثلاثة أيام في الخدمة.

وتظهر السجلات أن تشارلو، الذي حقق 34 فوزًا مقابل صفر في مسيرته في الملاكمة، أُمر أيضًا بدفع “غرامة قدرها 1011 دولارًا وجميع تكاليف المحكمة”. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق رخصة قيادته لمدة 90 يومًا.

نشأت القضية من حادث سيارة تعرض له شارلو في 6 مايو 2024 في بيرلاند، تكساس.

وزعم ضباط قسم شرطة بيرلاند أن شارلو غادر مكان الحادث بعد أن اصطدم بسيارته الحمراء لامبورغيني بمركبة أخرى.

وزعمت السلطات بعد أن قبض رجال الشرطة على تشارلو بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وقد ظهرت عليه علامات التسمم. تم احتجازه حيث تم التقاط صورة له بعيون محتقنة بالدماء.

ولم يتم الرد على الفور على مكالمة لمحامي تشارلو، كينت أ. شيفر، للتعليق على التصرف في القضية.

شارلو، توأم جيرميل تشارلو، خاض مرتين فقط في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أنه تألق في آخر مباراة له في مايو 2025، عندما تغلب على توماس لامانا بالضربة القاضية الفنية.