يعتقد بليك جريفين أن كريس بول سيكون مناسبًا بشكل رائع لنيكس

لاس فيجاس – أصبح كريس بول رسميًا مؤهلاً للتجارة يوم الاثنين.

وكان بول، الذي عاد إلى كليبرز بعقد مدته عام واحد لما يقول إنه آخر موسم له في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعيدا عن الفريق منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول بعد أن قرروا قطع العلاقات معه وسط أنباء عن احتكاك مع المدربين والمديرين التنفيذيين.

وقال كليبرز إنهم سيعملون مع بول لإيجاد فريق جديد له.

ذكرت صحيفة The Post أن نيكس أجرى سابقًا مناقشات داخلية حول إمكانية التداول مع بول.

كان حارس النقطة الاحتياطية نقطة ضعف لنيكس معظم أيام العام بعد اعتزال مالكولم بروغدون المفاجئ قبل الموسم مباشرة، على الرغم من أن تايلر كوليك قدم عرضًا قويًا في هذا الدور خلال الفوز يوم السبت على ماجيك في نصف نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين.

كان بليك جريفين، وهو الآن محلل لتغطية الدوري الاميركي للمحترفين في Amazon Prime، زميلًا في الفريق مع بول في كليبرز خلال عصر “Lob City”.

هل يعتقد أن الاقتران بين نيكس وبول سينجح؟

قال غريفين: “الأمر الجنون هو أنك رأيته يصل إلى أوكلاهوما سيتي ورؤيته قائدًا ومعلمًا ورجلًا يقوم بتدريس ومساعدة اللاعبين على تعلم اللعبة”. “لقد فعل ذلك من أجلنا مع كليبرز. كان موقف هيوستن مختلفًا نوعًا ما. ذهب إلى فينيكس وكانت هذه هي المرة الأولى منذ الأبد التي يحقق فيها فينيكس نجاحًا حقيقيًا، مع وجود كريس بول في مركز حراسة المرمى. غادر كريس بول، وهكذا فشل فينيكس. كان CP في سان أنطونيو وقام بنفس الشيء. لذا، أثبت مرارًا وتكرارًا – أن هذا هو أهم شيء بالنسبة لي في هذا الموقف برمته. لقد أثبت مرارًا وتكرارًا أنه ذهب إلى فريق ويناسب الدور الذي يلعبه. كان يحتاج إلى أن يلعب دقائق أقل، فعل ذلك، لذا سيكون أمرًا رائعًا لنيكس.

كان رئيس نيكس ليون روز أيضًا وكيلًا لبول منذ فترة طويلة.

قد يرى جريفين فوائد نيكس في جلب بول، لكن إنهاء بول مسيرته بقميص نيكس سيكون أمرًا غريبًا بالنسبة له.

قال غريفين: “من الغريب التفكير فيه”. “إذا اعتزل نيك، فهذا جنون. إنهم فريق عظيم.”