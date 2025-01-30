يعتقد جايلين شيرود أن الرياضيين غير المحدودين سيساعدونها على التمسك بالحرية

حتى بعد الحصول على فرصة للموسم الماضي للتوقيع مع الحرية من خلال التصفيات ، تعرف حارس النقطة جايلين شيرود أن مكانها في WNBA أبعد ما يكون عن تعزز.

هناك مجال للنمو في كل جانب من جوانب لعبتها ، من القراءة إلى التحسن كمطلق النار. إذن هذا الموسم ، تعهدت بزيادة كل فرصة في طريقها.

وقال شيرود لصحيفة “ذا بوست”: “أكثر من أي شيء ينطلق من الموسم الماضي ، كان من المهم بالنسبة لي الحصول على أكبر قدر ممكن من الخبرة في اللعب”.

أمضى شيرود شهرًا في اللعب في الصين ، لكنه يستعد الآن للرياضيين غير المحدود.

في عيون شيرود ، يلعب موسمًا على مدار شهر حيث يتم إعادة تشغيل اللاعبين أسبوعيًا في موقع مركزي-في هذه الحالة ، قد يكون ناشفيل ، تين. لها.

وقال شيرود: “أنا دائماً أطرح الأسئلة (أريد) أن أحيط بنفسي حول اللاعبين الذين أريد أن أكون واضطرابهم ثم أتدرب إلى جانبهم”. “مجرد فرصة عظيمة.”

في كثير من الطرق ، أعدت السنوات الماضية Sherrod للرياضيين غير المحدودين.

بعد بطولة كولورادو وقيادة الجاموس إلى ظهور 16 حلوًا في عام 2024 ، لم تسمع شيرود اسمها المسمى في مسودة WNBA ودُعي إلى معسكر التدريب في Liberty.

رأى المدير العام جوناثان كولب والمدرب ساندي برونديلو الإمكانات في شيرود ، لكن تم التنازل عنها قبل الموسم. بعد ثلاثة أشهر ، عاد شيرود إلى نيويورك ووقع سلسلة من العقود التي استمرت أسبوعًا قبل أن تحصل على فرصة للبقاء في التصفيات.

تدير شيرود كيف يفعل معظم الناشئين. لعبت في خوف من ارتكاب خطأ ، والتي أعاقتها في بعض النواحي.

وقال شيرود: “يمكن أن يكون الأمر مخيفًا للغاية في البداية لمجرد المعايير والتميز الذي يلعبون فيه”.

انتقل Sherrod من مشاهدة Breanna Stewart و Jonquel Jones يلعبان على شاشة التلفزيون في المدرسة الثانوية إلى مشاركة غرفة خلع الملابس معهم كمحترفين. عندما عادت Sherrod إلى الحرية في يوليو ، قامت Sabrina Ionescu بسحبها جانباً في ممارسة وساعدت في تخفيف بعض أعصابها.

“أنت في الفريق الآن” ، تتذكر شيرود أنيسكو أخبرها. “ليس عليك أن تتعامل مع كل شيء كما لو كنت تحاول إثبات نفسك بعد الآن. أنت هنا. أنت معنا. أنت جزء من الفريق. “

كونك جزءًا من بطولة تغيّر ، غيرت عقلية شيرود. لقد أصبحت الآن أكثر تحمسًا من أي وقت مضى لإثبات أنها تظل قوة في WNBA.

“من حيث بدأت الموسم الماضي ، إلى القطع ، إلى إعادة التوقيع ، إلى عقد عقود أسبوعية لإنهاء بقية الموسم ، مثل ، أقول دائمًا إنه لا يمكنك كتابة البرنامج النصي (أي) أفضل من ذلك ، قال شيرود. “مجرد القدرة على القيام بذلك في سنتي الأولى في الدوري ، ورؤية ما يتطلبه الأمر للفوز ببطولة ، ومدى صعوبة ذلك ، ورؤية ذلك مبكرًا ووجود في غرفة الخزانة مع العديد من اللاعبين العظماء ، كانت نعمة”.

وقع شيرود عقد معسكر تدريبي مع الحرية في وقت سابق من هذا الشهر. ليس هناك ما يضمن أنها ستكون مع نيويورك عندما تبدأ الحرية في الدفاع عن اللقب في 17 مايو ضد أسس لاس فيجاس.

ليس أن شيرود يركز على ذلك في هذه المرحلة.

يتم حبس Sherrod على الرياضيين غير محدود وملتزم بالتطوير كحارس نقطة.

“لكي تكون رائعًا ، يجب أن تتعارض مع العظمة” ، قالت. “وهكذا (الرياضيون غير محدودون) مجرد طريقة جيدة لدفع نفسي ، ومعرفة المكان الذي أكون فيه في الواقع ، وأتناول ليلة جيدة في الليل.

“إنها (حول) تحاول أن تكون أفضل. الأمر كله يتعلق بكونك على المسار الصحيح. … لقد نشأت نوعًا ما مع العقلية ، مثل ، إذا كنت لا تتحسن ، فأنت تتفاقم. لا يوجد بينهما. لذلك الأمر يتعلق فقط بالتحسن كل يوم ونمو وكيف يمكنني زيادة الفرصة أمامي “.