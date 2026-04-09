يعتقد ديفيد بيدنار من يانكيز أن انخفاض السرعة “ليس هناك ما يدعو للذعر”

نجح ديفيد بيدنار في التصدي للكرة في كل مباراة من مبارياته الخمس هذا الموسم قبل خسارة يوم الأربعاء، لكن الأقرب عانى مؤخرًا، مع انخفاض سرعة الكرة السريعة قليلاً.

قال كل من بيدنار وآرون بون إنهما غير مهتمين بالتراجع مع خياطته الأربعة وفاصله، لكن صاحب اليد اليمنى تخلى عن الركض للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الخسارة 3-2 يوم الأربعاء أمام A’s.

وقال بيدنار: “إننا في وقت مبكر من الموسم والطقس (بارد)”. “لا يوجد شيء يدعو للذعر.”

قد يشعر بيدنار أيضًا بتأثيرات الظهورات المتتالية الأخيرة التي شارك فيها لرمي 73 رمية.

لقد كافح مرة أخرى ضد A’s، حيث سمح بزوج من الضربات والضوء الأخضر على ذبابة التضحية.

في مبارياته الأربع الأخيرة، ألقى بيدنار 4 ¹/₃ أدوار وسمح بثماني ضربات، والمشي وثلاثة أشواط، بينما ضرب ستة.

قال بيدنار عن أدائه يوم الأربعاء: “لقد تقدمت على اللاعبين ولم أتمكن من إبعادهم. لا يمكن أن يحدث هذا في مباراة كهذه. لقد وقعت في مأزق، وحاولت الخروج منه وللأسف لم أتمكن من ذلك”.

في نظرة خاطفة مثيرة للاهتمام على ما كان وربما ما يمكن أن يكون، عاد جاسون دومينغيز إلى وسط الميدان يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2024.

دومينغيز – الذي بدأ مسيرته الاحترافية في مركز الوسط ثم انتقل إلى الملعب الأيسر، حيث لعب حصريًا في البطولات الكبرى الموسم الماضي وحيث بدأ هذا الموسم – كان لاعب الوسط لفريق Triple-A سكرانتون/ويلكس بار في مباراته الثامنة في الدوري الثانوي هذا العام، حيث سجل 0 مقابل 5.

مع انتقال دومينغيز، تلقى سبنسر جونز بدايته الأولى في المجال الأيسر هذا الموسم. قال آرون بون إن فريق يانكيز يريدون إعطاء أفضل اللاعبين المحتملين نظرة على أماكن مختلفة.

قال المدير: “أنت لا تعرف أبدًا متى تظهر الأمور”.

تظهر الإصابات وأحيانًا يظهر ضعف الأداء. يمتلئ ملعب يانكيز الرئيسي بالدوري – مع كودي بيلينجر في اليسار، وترينت جريشام في الوسط، وآرون جادج في اليمين، وجيانكارلو ستانتون في دي إتش، وراندال جريشوك كمضرب أيمن على مقاعد البدلاء – وهو ما يعني أن يانكيز لديهم لاعب محتمل مرصع بالنجوم في المستوى الأعلى للقاصرين.

مع بقاء الملعب بصحة جيدة، لم يكن لدى دومينغيز ولا جونز فرصة حقيقية في كسر قائمة يوم الافتتاح. قال بون إنه كان سعيدًا بمضارب دومينغيز الربيعية، ولا سيما بعد ذلك بقليل في دوري الجريب فروت بصفته لاعبًا أيمنًا، بما في ذلك إطلاق جولة على أرضه ضد فريق فيلادلفيا الأيسر تانر بانكس. عانى دومينغيز الذي يضرب التبديل في صفوف الصغار والتخصصات من الجانب الأيمن.

قال بون: “أعلم أنه تعرض لضربة هوميروس وقاعدة إضافية من الجانب الأيمن هناك”. “لقد رأيته يلعب بشكل جيد حقًا في الملعب الأيسر في ذلك اليوم في المباراة اليومية التي كنت أشاهدها. لذا، كانت بداية جيدة جدًا.”

إذا أثبت دومينغيز وجونز قدرتهما في كل من الضربات الركنية والوسطى، فسيكون فريق يانكيز قادرًا على اختيار صاحب الأداء الأفضل عندما يكون لديهم حاجة كبيرة في الدوري. يمكن أن تنشأ هذه الحاجة بسبب الإصابة أو، على سبيل المثال، إذا لم يكن جريشام قادرًا على تكرار موسم 2025 القوي.

تم تعيين كارلوس رودون لرمي جولتين محاكاة خلال جلسة الثيران. تمكن اللاعب الأيسر، الذي توقف تقدمه من جراحة الكوع خارج الموسم مؤقتًا بسبب إصابة في أوتار الركبة الأسبوع الماضي، من التغلب على النكسة.

لم يكن بون متأكدًا على الفور من الخطوة التالية لرودون، الذي كان على وشك بدء مهمة إعادة التأهيل قبل مشكلة أوتار الركبة.

قال بون: “نريد التأكد من أنه في مكان جيد قبل أن يذهب ويفعل شيئًا مباشرًا أو في موقف اللعب”.

عندما يسافر فريق يانكيز إلى المنزل من سلسلة في تامبا في نهاية هذا الأسبوع، فإنهم يتوقعون أن ينضم إليهم أنتوني فولبي.

وقال بون إن فولبي، الذي كان يتلقى الضربات في المنشأة الربيعية للنادي، يمكن أن يبدأ مهمة إعادة التأهيل الأسبوع المقبل، “لكننا سنرى في الأيام القليلة المقبلة”.

تم تكريم الفائزين بجائزة Silver Slugger لعام 2025 قبل المباراة: القاضي (الملعب الخارجي)، جاز تشيشولم جونيور (القاعدة الثانية) وهجوم يانكيز بأكمله، الذي فاز بجائزة الفريق.