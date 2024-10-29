يعتقد كيني أتكينسون أن كارل أنتوني تاونز يجعل لقب نيكس “متنافسًا”

بمجرد أن تمت الصفقة الرائجة في سبتمبر لجلب كارل أنتوني تاونز إلى نيويورك، اعتقد كيني أتكينسون أنها رفعت نيكس إلى المتنافسين على اللقب.

أتكينسون، مساعد نيكس السابق ومدرب نتس، هو في موسمه الأول يقود كافالييرز بعد أن أمضى بضعة مواسم في العمل تحت قيادة ستيف كير مع ووريورز.

تم الاستحواذ على تاونز، وهو مركز كل النجوم أربع مرات ومهاجم قوي مع فريق تيمبروولفز، في الصفقة الضخمة التي أرسلت جوليوس راندل ودونتي ديفينسينزو إلى مينيسوتا.

“يا له من بيك اب لا يصدق لنيكس. أعني، بمجرد أن رأيت ذلك، قلت إنهم متنافسون على البطولة، لأنه جيد جدًا. “أعتقد أنه تحسن حقًا. لقد تحسن دفاعه منذ أول عامين له (في الدوري الاميركي للمحترفين). هيك لاعب. هيك مشكلة المباراة بالنسبة لنا الليلة.

ويشكل فريق كافالييرز أيضًا مباراة صعبة لنيكس، حيث يوجد اثنان من اللاعبين الكبار – جاريت ألين وإيفان موبلي – في التشكيلة الأساسية.

تاونز – الذي سجل 13 نقطة وحصل على 10 متابعات قبل أن يخطئ في 32 دقيقة من اللعب يوم الاثنين – لعب في الغالب في السلطة إلى الأمام العام الماضي بعد أن استحوذ تيمبروولفز على مركز رودي جوبيرت، لكنه يحتاج إلى الوسط مع نيكس بعد الوكيل الحر رحيل المركز إشعياء هارتنشتاين والإصابات لبدء موسم الكبار ميتشل روبنسون وبريشوس أتشيوا.

انتعشت المدن التي يبلغ طولها 7 أقدام من ظهور نيكس الهادئ لأول مرة في خسارة مفاجئة الأسبوع الماضي في بوسطن (12 نقطة وسبع متابعات) برصيد 21 نقطة و 15 لوحًا وتسديدتين محجوبتين في الفوز في المباراة الافتتاحية على أرضه ليلة الجمعة على بيسرز.

قام مواطن نيوجيرسي أيضًا بتحويل ثلاث من أربع محاولات ثلاثية النقاط في أول مباراتين.

وأضاف أتكينسون: “أنا متأكد من أن كل مدرب يأتي إلى هنا يقول نفس الشيء، لكن هذا يجعل الأمر صعبًا حقًا بسبب قدرة (تاونز) على نشر الأرضية”. وأضاف: “لكن يمكنه أن يمد الأرض ويطلق النار على الثلاثة، ولكن أيضًا (يسجل) في القائم.

“لقد قام بتوسيع لعبته حيث يمكنه أن يقترب من النهاية. لذلك عندما تكون لاعبًا أساسيًا في هذا الدوري ويمكنك القيام بهذه الأشياء الثلاثة، يكون الأمر صعبًا حقًا.

حصل نيكس على بداية رئيسية أخرى في وقت سابق من موسم الإجازة عندما استحوذوا على الجناح ميكال بريدجز من النيتس.

على الرغم من التعادل السلبي في الشوط الأول ضد سيلتيكس، بلغ متوسط ​​بريدجز 18.7 نقطة في بداية نيكس 1-2.

انضمت Towns and Bridges إلى اللاعبين العائدين جالين برونسون وجوش هارت وأو جي أنونوبي.

“إنه أمر صعب. قال أتكينسون: “من الصعب حقًا الحكم على ما هو عليه الفريق الآن”. “لديهم قطع جديدة. إذا كان لديهم نفس القطع من العام الماضي، فستذهب إلى شريط العام الماضي. هذا صعب. إنه بالتأكيد ما نحن فيه الآن. أقول للرجال، نحن أولاً. من المحتمل أننا نركز بنسبة 85-90 بالمائة على أشياءنا وربما 10 بالمائة على الاستكشاف.

“كما قلت، أعتقد أنهم يتنافسون على البطولة. عندما تضيف اثنين من نجوم كل النجوم، سيكونون جيدين حقًا ومن الصعب جدًا التغلب عليهم في الشرق. من الواضح أنه مع جالين، لديهم مجموعة رائعة. (قام رئيس نيكس ليون روز) بعمل رائع. (المدرب توم ثيبودو) قام بعمل رائع. أتوقع أن يكون هناك الكثير من المعارك مع هؤلاء الرجال. أعلم أنهم يملكوننا … أعتقد أنهم أفضل على المستوى الشخصي. خمسة من يفعل كل الأشياء التي يفعلها، جيد حقًا.