يعتقد مالك نابرز أن السماء هي الحد الأقصى لفئة العمالقة المبتدئين

ابتسم مالك نبرس وهو يتحدث عن زميله الصاعد تيرون تريسي جونيور.

اختفت النظرة القاسية التي غطت وجهه عندما حطم فرصه في اللعب يوم الأحد ضد فريق كولتس – إصابة في إصبع قدمه أبعدته عن التدريب يوم الخميس.

أضاء نابرز مرة أخرى عندما سُئل عن فئة المبتدئين ككل – هو نفسه، وتريسي، والسلامة تايلر نوبين، والظهير الركن درو فيليبس، والنهاية الضيقة ثيو جونسون والظهير داريوس موساو.

قال نابرز: “أشعر وكأننا جميعًا أذكياء”.

جوهرة التاج في الفصل، كان نابرز أكثر إعجابًا بصلابة المجموعة، والاستعداد للعب بشكل مؤلم حتى مع تراكم الخسائر.

وأشار إلى أن نوبين وجونسون لعبا بسبب الإصابات في وقت سابق من الموسم والتي تطلبت في النهاية عمليات جراحية في نهاية الموسم.

إذا كان بإمكانه ذلك، يخطط نابرز للتواجد هناك يوم الأحد ضد فريق كولتس، حتى لو كان مشجعو العمالقة يفضلون على الأرجح تخطي المباراة لمساعدتهم في الحصول على الاختيار العام رقم 1 في مسودة NFL لشهر أبريل.

وقال المتلقي المتميز: “لدينا تلك العقلية التي نريد الفوز بها”. “لن يمنعنا شيء من إنجاز ما نريد إنجازه. لكي نحصل على ذلك كمجموعة وكل شيء في مكان واحد، السماء هي حدودنا. أنا سعيد لذلك.

لقد كان أمرًا إيجابيًا في هذا الموسم الضائع. تريسي، اختيار الجولة الخامسة، على بعد 17 ياردة من النشر على بعد 1000 ياردة من المشاجرة.

اختيار العمالقة في الجولة الثالثة، يبدو فيليبس وكأنه حارس مرمى في الزاوية، حيث حصل على درجة 77.8 Pro Football Focus في المرتبة 11 من بين 217 لاعبًا في مركزه.

لقد سمح فقط بـ 30 عملية صيد لمسافة 274 ياردة وهبوط واحد في 14 مباراة، وفقًا لـ NextGenStats.

في 12 مباراة، أظهر جونسون وعدًا باعتباره لاعب تمريرات، حيث قام بسحب 29 حفل استقبال لمسافة 331 ياردة وهبط قبل أن يقترب عامه من نهايته بسبب إصابة في القدم في عيد الشكر.

في الآونة الأخيرة، بدأ Muasau في التألق، حيث سجل 11 تدخلات – أربعة منها منفردة – في خسارة يوم الأحد الماضي أمام الصقور.

ثم هناك نابرز، الاختيار العام السادس في مسودة أبريل الماضي والذي يقل عن 100 ياردة بثلاث حفلات استقبال و31 ياردة أقل من 1000 ياردة. إنه يمتلك بالفعل السجل المبتدئ للامتياز في حفلات الاستقبال.

كان اللاعب الصاعد الوحيد للعمالقة الذي جمع أكثر من 1000 ياردة هو Odell Beckham Jr. (1305) في عام 2014.

“هناك الكثير من الأشياء التي يجب إصلاحها، والكثير من الأشياء التي يمكننا الرجوع إليها في عامنا الأول ومواصلة محاولة التحسن في العام المقبل. قال نابرز: “أنا سعيد بالمجموعة… التي اختاروها”. “لقد قمنا بالكثير من الأشياء العظيمة. آمل أن نستمر في القيام بهذه الأشياء طوال العام.”

وأضاف تريسي: “لدينا مستقبل مشرق هنا مع المنظمة، فقط مما سجلناه على الشريط حتى الآن. … أعتقد أننا فائزون، ونريد الفوز بأي ثمن. نحن دوجز. يمكنك أن ترى تلك الطاقة والعاطفة التي نلعب بها، كل واحد منا. نحن نصرخ ونلعب بقوة، بغض النظر عما إذا كنا متقدمين بـ 10 نقاط أو متراجعين 10 نقاط. هذا فقط فينا. لا يمكنك حقًا تدريب ذلك.

المستقبل القريب للعمالقة غير مؤكد: ما إذا كان المدرب بريان دابول والمدير العام جو شوين سيعودان.

من سيكون الظهير الأساسي للفريق في الموسم المقبل؟

ومع ذلك، فإن فئة المبتدئين هذه، على الأقل، أعطت قاعدة المعجبين المحطمة هذه سببًا للاعتقاد بأن العام المقبل والسنوات التالية لن تكون سيئة تمامًا.

“لقد كانت صعبة. وقال نابرز: “لكننا نشعل الكثير من النيران لدفعها إلى العام المقبل”. “شكرًا لأولئك المشجعين الذين خرجوا ودعمونا هذا العام. لكن علينا أن نكون أفضل. علينا أن نخرج إلى هناك ونقدم عرضًا. لقد كنا نحاول ذلك، لكن الأمور لم تسير على ما يرام.

“لكن نعم، في العام المقبل، ستشتعل النار بداخلي لتقديم عرض لهؤلاء المشجعين في أي وقت أكون فيه في الملعب. لهذا السبب أواصل الخروج وأحاول أن أكون حياة المشجعين، وأحاول أن أكون حياة الفريق. لهذا السبب أستمر في الخروج وإظهار مهاراتي وأحاول أن أكون قدوة وأكون ذلك الرجل.