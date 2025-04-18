يعتقد مايك هولمز من HGTV أن شراء هذه الأجهزة هو مضيعة لأموالك

عندما تبحث عن نصائح للتحضير لتجديد المنزل ، فأنت تريد أفكارًا من شأنها أن توفر بعض المال ، وتبدو رائعة ، وتكون استثمارات ذكية طويلة الأجل. أحد أفضل الخبراء لهذا النوع من النصائح هو Mike Holmes ، وهو مقاول يتمتع بخبرة عقود من الخبرة في مساعدة الأشخاص على إعادة تشكيل منازلهم بالطريقة الصحيحة ، كما هو موضح في عرض HGTV “Holmes on Homes”. تركز العديد من مشاريع هولمز الحديثة بعيدًا عن البرنامج التلفزيوني على تصاميم الأجهزة والمنزل التي تستخدم الطاقة الخضراء وتستخدم بشكل مستدام.

يقول أشياء مثل التبديل إلى المصابيح المصباح LED واستخدام ترموستات قابلة للبرمجة تساعدك على توفير بعض الأموال على تكاليف الطاقة. لكن هولمز يقول إذا كنت لا تدمج الأجهزة الموفرة للطاقة في تصميم إعادة تشكيل منزلك ، فسوف تضيع الأموال على المدى الطويل. على الرغم من أن الأجهزة الموفرة للطاقة لديها في كثير من الأحيان تكلفة أعلى أعلى من التصميمات القديمة التي لا تركز على توفير الطاقة ، إلا أنها تعوض عن ذلك بتكاليف التشغيل المنخفضة. سوف تسبب لك التصميمات الأقدم ضياع الأموال على ارتفاع تكاليف المرافق مقابل النماذج الموفرة للطاقة.

“تم تصميم الأجهزة الموفرة للطاقة لتقليل استهلاك الطاقة ، وتقليل تأثيرها على البيئة ، وتقليل فواتير المرافق الخاصة بك” ، يكتب هولمز في مدونته الصحيح. “بالمقارنة مع النماذج المتوسطة ، يمكنك أن ترى ما يزيد عن 100 دولار في السنة في المدخرات.” بالنظر إلى أن معظم أجهزة المطبخ المنزلية وأنظمة التدفئة والتبريد يمكن أن تستمر في أي مكان من 10 إلى 20 عامًا ، مما يوفر 100 دولار سنويًا من تكاليف الطاقة المنخفضة لكل جهاز يمكن أن تضيف بسرعة. يوصي Mike Holmes باختيار أجهزة المطبخ والسباكة وأجهزة التدفئة والتبريد التي تركز على توفير الطاقة لاستثمارات جيدة على المدى الطويل.