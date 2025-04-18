يعتقد مايك هولمز من HGTV أن شراء هذه الأجهزة هو مضيعة لأموالك

عندما تبحث عن نصائح للتحضير لتجديد المنزل ، فأنت تريد أفكارًا من شأنها أن توفر بعض المال ، وتبدو رائعة ، وتكون استثمارات ذكية طويلة الأجل. أحد أفضل الخبراء لهذا النوع من النصائح هو Mike Holmes ، وهو مقاول يتمتع بخبرة عقود من الخبرة في مساعدة الأشخاص على إعادة تشكيل منازلهم بالطريقة الصحيحة ، كما هو موضح في عرض HGTV “Holmes on Homes”. تركز العديد من مشاريع هولمز الحديثة بعيدًا عن البرنامج التلفزيوني على تصاميم الأجهزة والمنزل التي تستخدم الطاقة الخضراء وتستخدم بشكل مستدام.
يقول أشياء مثل التبديل إلى المصابيح المصباح LED واستخدام ترموستات قابلة للبرمجة تساعدك على توفير بعض الأموال على تكاليف الطاقة. لكن هولمز يقول إذا كنت لا تدمج الأجهزة الموفرة للطاقة في تصميم إعادة تشكيل منزلك ، فسوف تضيع الأموال على المدى الطويل. على الرغم من أن الأجهزة الموفرة للطاقة لديها في كثير من الأحيان تكلفة أعلى أعلى من التصميمات القديمة التي لا تركز على توفير الطاقة ، إلا أنها تعوض عن ذلك بتكاليف التشغيل المنخفضة. سوف تسبب لك التصميمات الأقدم ضياع الأموال على ارتفاع تكاليف المرافق مقابل النماذج الموفرة للطاقة.
“تم تصميم الأجهزة الموفرة للطاقة لتقليل استهلاك الطاقة ، وتقليل تأثيرها على البيئة ، وتقليل فواتير المرافق الخاصة بك” ، يكتب هولمز في مدونته الصحيح. “بالمقارنة مع النماذج المتوسطة ، يمكنك أن ترى ما يزيد عن 100 دولار في السنة في المدخرات.” بالنظر إلى أن معظم أجهزة المطبخ المنزلية وأنظمة التدفئة والتبريد يمكن أن تستمر في أي مكان من 10 إلى 20 عامًا ، مما يوفر 100 دولار سنويًا من تكاليف الطاقة المنخفضة لكل جهاز يمكن أن تضيف بسرعة. يوصي Mike Holmes باختيار أجهزة المطبخ والسباكة وأجهزة التدفئة والتبريد التي تركز على توفير الطاقة لاستثمارات جيدة على المدى الطويل.
ركز على أجهزة المطبخ التي توفر الطاقة
يؤكد مايك هولمز نصيحة واحدة عند اختيار الأجهزة ذات الصلة بالمطبخ والأجهزة. “ابحث عن الأجهزة المصنفة من قبل طاقة النجوم” ، يكتب في مدونته في Make It Right. تدير وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامج نجم الطاقة. منذ بداية البرنامج في عام 1992 ، وفر الأمريكيون 500 مليار دولار من تكاليف الطاقة مع هذه الأجهزة. يمكنك زيارة موقع Energy Star للعثور على منتجات معتمدة. يمكن لبعض الأجهزة الموفرة للطاقة أن تؤهلك للحصول على الاعتمادات والحسومات الضريبية ، ويحتوي موقع Energy Star على معلومات إضافية عن هذه البرامج.
إلى جانب العثور على أجهزة Energy Star المصنفة من النجوم ، تقترح مدونة Mike Holmes Inspections استدعاء أخصائي تفتيش المنزل للقيام بمراجعة الطاقة. على الرغم من أن الأشياء التي يبحث عنها المفتشون المنزليون عادةً خلال الزيارة تشمل أضرار الأساس ومشاكل السقف ، إلا أنها يمكن أن تقدم اقتراحات بشأن مجالات تحسين استهلاك الطاقة. قد يكلف طلب مراجعة الطاقة المنزلية مثل هذا 300 إلى 500 دولار ، ولكن من المحتمل أن توفر الكثير من المال إذا حددت العديد من المجالات التي تكلفك المال. إذا كنت تقوم بإعادة تشكيل منزل ، على سبيل المثال ، فقد ترغب في استبدال الأجهزة التي يحددها مراجعة الطاقة على أنها فقيرة الفنانين لاستخدام الطاقة ، مما يساعدك على توفير المال على المدى الطويل. يقول مدونة Mike Holmes Inspection: “تستخدم الأجهزة الأحدث والفعالة للطاقة طاقة أقل لأداء نفس المهام مثل النماذج القديمة ، مما يؤدي إلى انخفاض فواتير الكهرباء”. “يمكن أن يساعدك الفحص المنزلي في تحديد الأجهزة التي قد تحتاج إلى ترقية.”
إن الترقية إلى أنظمة التدفئة والتبريد الحديثة هي المنقذ الأموال
من الشائع أن يقضي صاحب المنزل 43 ٪ من تكاليف فائدةهم على التدفئة والتبريد. إن وجود أجهزة غير فعالة في هذا المجال يمكن أن يضيع الكثير من المال. يوضح Mike Holmes نقطة جيدة لتثبيت مضخة حرارة في منزلك ، مشيرًا إلى أنها أكثر كفاءة من الأنظمة الأخرى. يمكن أن تساعدك المدخرات طويلة الأجل على تجنب إهدار الأموال مقارنة باستخدام الفرن التقليدي و AC المركزي. “تحرك المضخات الحرارية الحرارة بدلاً من توليد الحرارة” ، يكتب هولمز في مدونته التي تصنعها. “هذا يجعلها موفرة للغاية للطاقة. في الواقع ، يمكن لمضخة الحرارة أن تقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة 50 ٪ مقارنة بتسخين المقاومة الكهربائية.”
مجال آخر يعتقد فيه هولمز أنك تهدر المال من خلال عدم التركيز على كفاءة الطاقة هو استخدام سخانات المياه الكهربائية على غرار الخزان. تمثل هذه الأجهزة 18 ٪ من فاتورة الطاقة في منزل متوسط. إذا كان ذلك ممكنًا ، يوصي هولمز بالذهاب مع سخانات المياه التي تعمل بالدبابات التي تعمل بالدبابات لتوفير تكاليف التشغيل. “سخانات مياه الغاز أقل تكلفة للعمل ، بسبب انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي” ، يكتب هولمز في مدونته الصحيح. “إذا كنت تعيش في منطقة تكون فيها معدلات الكهرباء مرتفعة ، فسيكون سخان المياه الكهربائي بدون خزان أكثر تكلفة.” تعتبر سخانات المياه بدون خزان فعالة بشكل خاص لأنها تسخين الماء فقط كما تحتاجه بدلاً من تسخين الماء باستمرار مع انتظار استخدامه كما يفعل نموذج من نوع الخزان.