يعتقد مايلز ماكبرايد لاعب نيكس أنه سيتعين عليه التعامل مع آلام الركبة

حاول مايلز ماكبرايد عدم التسرع في العودة من إصابة في الركبة التي أبعدته عن الملاعب لخمس مباريات هذا الشهر، لكن الرجل السادس في نيكس يعتقد أنه شيء سيتعين عليه إدارته بعد عودته إلى التشكيلة ليلة الاثنين في دنفر.

وسجل ماكبرايد، الذي لم يلعب منذ 13 نوفمبر ضد بولز، 13 نقطة في 28 دقيقة في الفوز يوم الاثنين على ناجتس.

قال حارس السنة الرابعة بعد المباراة: “شعرت بشعور رائع بصراحة”. “أحيي طاقم التدريب لدينا، لمجرد تواجدي هناك، وأحيي المنظمة التي أساندني خلال الأمر برمته واكتشفته. لقد كان شعورًا رائعًا بالعودة إلى هناك مع اللاعبين.

وصف نيكس إصابة ماكبرايد بأنها متلازمة ألم الفخذ الرضفي في ركبته اليسرى، والتي تُعرف عادةً باسم ركبة العداء.

وقال ماكبرايد: “أود أن أقول إننا بالتأكيد سندير الأمر في المستقبل”. “أعتقد أننا نريد فقط أن نكون أكثر احترازًا من أي شيء آخر، فقط للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. لقد شعرت بالارتياح وأعتقد أن الأمر سيكون خلفي، لكني أريد فقط أن أكون ذكيًا معه.

يبلغ متوسط ​​​​ماكبرايد البالغ من العمر 24 عامًا 10.9 نقطة لكل مباراة هذا الموسم بينما يسدد 39.1 بالمائة من مدى 3 نقاط.

قال توم ثيبودو: “من ناحية التكييف، فهو جيد جدًا بالنسبة للمدة التي قضاها خارج الملعب”. “إنه رجل آخر يمكنه تسديد الكرة ويمكنه الدخول إلى الطلاء وكسرها أثناء المراوغة، وهو يلعب مع الآخرين بشكل جيد للغاية. لذلك أعتقد أنه عندما يبدأ في الدفاع، سيكون بمثابة إضافة كبيرة لنا.”

من بين لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين الذين لديهم ما لا يقل عن 100 محاولة ثلاثية النقاط هذا الموسم، فإن OG Anunoby هو اللاعب الوحيد الذي يسدد بشكل أفضل من 50 بالمائة من الملعب، و40 بالمائة أو أفضل من العمق، و60 بالمائة من المحاولات المكونة من نقطتين، و80 بالمائة من التسديدات الحرة. خط الرمي.

يبلغ متوسطه 23.2 نقطة و 6.1 متابعات و 1.3 سرقة خلال مبارياته التسع الماضية التي دخلت مباراة الطريق يوم الأربعاء ضد مافريكس.

بريشوس أتشيوا (أوتار الركبة) وميتشل روبنسون (الكاحل) سيغيبان عن نيكس.

لوكا دونسيتش (المعصم) ودانتي إكسوم (المعصم) خارجان عن فريق مافس، في حين أن كلاي طومسون (القدم)، وديريك ليفلي الثاني (المرض) ونيك كوينتين غرايمز (المرض) مشكوك فيهما.