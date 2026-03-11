يعتمد سكان الجزيرة ماثيو شيفر وريان بولوك على بعضهما البعض

شارع. لويس – في الليلة التي سبقت ظهوره لأول مرة في NHL، تبع ماثيو شيفر رايان بولوك إلى غرفته بالفندق بعد العشاء.

كانوا يتحدثون عن لا شيء وكل شيء، وسأل بولوك البالغ من العمر 31 عامًا شايفر البالغ من العمر 18 عامًا عن مدى حماسته للعب أول مباراة له في الليلة التالية.

شيفر، الذي يفكر في الحصول على وشم، سأل بولوك عن وشمه: ورقة قيقب فوق قلبه مع مضربتي هوكي. لقد احتفظ بها تخليدًا لذكرى شقيقه بروك، الذي توفي عن عمر يناهز 13 عامًا بعد إصابته في حادث سيارة. كان ريان في المقعد الخلفي.

لقد روى القصة علناً من قبل، ولكن ليس في كثير من الأحيان. شيفر لم يعرف ذلك. روى رايان ذلك، وهو يدرك جيدًا تجربة شايفر مع فقدان والدته.