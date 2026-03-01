يعد اتجاه تشطيب الأثاث الكبير لعام 2026 أمرًا سهلاً للغاية

هل مللت من المساحة الخاصة بك؟ حسنًا، تحديث منزلك لا يجب أن يكون محنة معقدة. في بعض الأحيان يكون الأمر سهلاً مثل تعديل تصميمك بشكل طفيف. لديك مجموعة متنوعة من الخيارات السهلة للاستكشاف. يمكنك الوصول إلى ديكور فريد من نوعه، أو استبدال سجادة المنطقة الخاصة بك، أو تحديث قطعة من الأثاث المتوارث باستخدام DIY المرح. من المقرر أن يكون الأثاث المطلي بالفن الشعبي اتجاهًا مطلوبًا للديكور هذا العام، ويمكنك بسهولة صناعته بنفسك.

“أعتقد أن الأثاث المطلي سيبدأ في العودة بشكل كبير” ، هذا ما قاله المصمم إريك إسبينوزا مع Country Living. “من المريح جدًا أن يكون لديك قطعة أثاث مطلية مع عتاج عليها. أنت تعلم أنها محبوبة جدًا، وأنها ليست ثمينة جدًا، مما يعني أنه يمكنك استخدامها يوميًا!”

يتمتع طلاء الفن الشعبي بجذور إسكندنافية يعود تاريخها إلى منطقة الشمال في القرن السابع عشر. تتميز هذه القطع الساحرة بتصميمات هندسية أو مستوحاة من الطبيعة في نظام ألوان جريء، وعادةً ما تكون مرسومة يدويًا. سواء كنت تتطلع إلى تجميل الخزانات والأثاث الخشبي الخاص بك أو كنت تقوم بإعادة تدوير المنتجات المتوفرة، فإن طلاء الفن الشعبي يوفر وسيلة فريدة ومرحة لتخصيص منزلك. على الرغم من أنه يمكنك شراء أثاث مطلي بالفن الشعبي، إلا أن هذا المظهر ممكن تمامًا أن تصنعه بنفسك.