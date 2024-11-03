يعد الانتقال من جيمس فرانكلين أمرًا معقدًا بالنسبة لولاية بنسلفانيا

الجواب السهل لولاية بنسلفانيا هو المضي قدمًا.

لندرك أن جيمس فرانكلين لن يحصل إلا على Nittany Lions حتى الآن. لقد أثبت أنه لا يستطيع تجاوز الحدبة، وخسارة يوم السبت أمام ولاية أوهايو هي أحدث مثال على ظهور فرانكلين صغيرًا في مكان كبير.

هناك أمثلة عديدة الآن على أن ولاية بنسلفانيا في عهد فرانكلين لم ترقى إلى مستوى المناسبة عندما تزداد أهمية الألعاب. تقدم الفريق بنتيجة 10-0 يوم السبت، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدف ميداني خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة. كان الهبوط الوحيد لفريق Nittany Lions عبارة عن ستة اختيارات. طارد المشجعون فرانكلين بعد الخسارة وهتفوا بإقالته. لقد دخل في الأمر لفترة وجيزة مع أحد المعترضين، حيث شوهد وهو يسأله: “إذا كنت ستصبح رجلاً بما يكفي للتحدث، ما اسمك؟”

الأرقام القبيحة منذ توليه السلطة عام 2014:

– 1-10 ضد ولاية أوهايو، بما في ذلك ثماني خسائر متتالية.

– 3-18 ضد أفضل 10 فرق في وكالة أسوشيتد برس.

– عدم القيام برحلات إلى مباراة الكلية لكرة القدم.

ومع ذلك، إليكم اللغز: لقد أصبحت ولاية بنسلفانيا برنامجًا قويًا في عهد فرانكلين. لقد فاز بما لا يقل عن 10 مباريات خمس مرات، ومن المرجح أن يكون هذا الموسم هو السادس. لقد احتل المركز العشرة الأوائل في تصنيفات وكالة أسوشيتد برس أربع مرات. إذا فازت، وكان الجدول المتبقي يضم واشنطن وميريلاند في هابي فالي ورحلات إلى مينيسوتا وبوردو، فيجب اختيار ولاية بنسلفانيا للمباراة الفاصلة الموسعة. إنه، على الأقل، ثابت في المزيج إذا حدث ذلك.

وقال فرانكلين للصحفيين عندما سئل على وجه التحديد عن مشاكل ولاية بنسلفانيا ضد ولاية أوهايو: “لا يوجد أحد ينظر في المرآة أكثر مني”. “سأقول هذا وقد قلته من قبل، أن 99 بالمائة من برامج كرة القدم الجامعية ستموت من أجل القيام بما تمكنا من القيام به في عصرنا هنا. … “لكنني أفهم أيضًا أنه عندما تكون في مكان مثل ولاية بنسلفانيا، تكون هناك توقعات عالية حقًا.”

لا يريد مشجعو ولاية بنسلفانيا أن يسمعوا عن كل تلك البرامج الأخرى بعد خسارة أخرى محبطة للعقل أمام فريق Buckeyes، وهي هزيمة ضيقة أخرى أمام ولاية أوهايو والتي بدت وكأنها إعادة تشغيل. في سلسلة الهزائم الحالية المكونة من ثماني مباريات أمام ولاية أوهايو، جاءت خمس من الخسائر بأرقام فردية.

لكن فرانكلين على حق. إن فريق Nittany Lions في وضع جيد، وسيظل تحت مراقبته. قد لا يتم إدراجهم ضمن الأفضل في هذه الرياضة، لكنهم في المستوى التالي، ولا ينبغي استبعاد ذلك. إنه يجند بشكل جيد، وينتج محترفين ويفوز أكثر بكثير مما يخسر.

انظر، فرانكلين لديه ثآليله الواضحة. لن تختفي عيوب اللعبة الكبيرة. لكن ولاية بنسلفانيا يمكن أن تفعل ما هو أسوأ بكثير، ومن يدري ما هي المشاكل الجديدة التي قد يطرحها المدرب القادم. يجب على هؤلاء المشجعين إلقاء نظرة على ميشيغان، غير المؤكد حتى أنها ستصل إلى مباراة بالكرة، تحت قيادة المدرب الجديد شيرون مور. من المحتمل أن يكون المدرب القادم هو التخفيض.

في هذه المرحلة، لا أعرف ماذا أفعل بصورة البطولة. يبدو أن الجميع لديهم ثغرات وأسباب للتشكيك فيها.

بعد أسبوع واحد، تبدو جورجيا مثل جورجيا التي توقعها الجميع بسحق تكساس على الطريق، ثم تكافح مع فلوريدا 4-4 يوم السبت. ولاية أوهايو تمنح ولاية أوريغون كل ما يمكنها التعامل معه قبل بضعة أسابيع، لكنها محظوظة يوم السبت الماضي بفوزها على نبراسكا في كولومبوس، أوهايو والمرتدات بالفوز في ولاية بنسلفانيا. فقط عندما بدا الأمر وكأن تكساس إيه آند إم كانت منافسًا حقيقيًا، فإنها تعاني من خسارة فادحة أمام ساوث كارولينا غير المصنفة يوم السبت.

أوريغون هي المدرسة الوحيدة التي ظلت متسقة، بعد الفوز على ولاية أوهايو بثلاثة انفجارات متتالية في بوردو وإلينوي وميشيغان. بدون بقاء فريق من أفضل 25 فريقًا في جدولهم الزمني، يشعر فريق البط وكأنه رهان آمن للوصول إلى مباراة بطولة Big Ten. لكن إذا حذفنا هذا الفوز على فريق Buckeyes، فإن ولاية أوريغون لديها مجموعة من الانتصارات الأحادية الجانب على المنافسة الضعيفة.

حان الوقت للنظر إلى BYU باعتباره الفريق الذي يجب التغلب عليه في Big 12. لم يهزم الكوجر، وسحقوا ولاية كانساس المفضلة قبل الموسم، وفازوا في SMU المفاجئ وأصعب مباراة متبقية لهم هي رحلة إلى ولاية أريزونا ذات المتوسط ​​​​في الأفضل.

لم يتوقع أحد هذا النوع من الموسم. فازت BYU بخمس مباريات قبل عام وتم اختيارها لتحتل المركز 13 في Big 12. إنه الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وهي وحدها على قمة المؤتمر، مدعومة بتوازنها، مع الهجوم والدفاع اللذين تم تصنيفهما في التصنيف. تم تسجيل أعلى 30 نقطة والمسموح بها. يجب أن يكون كالاني سيتاكي مرشحًا لجائزة أفضل مدرب وطني لهذا العام. لديه 8-0 BYU في طريقه لتحقيق معظم انتصاراته منذ عام 2001 (12).