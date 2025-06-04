يعد الجبن الإيطالي الكريمي ذو الصوديوم المنخفض أحد أفضل ما يجب تناوله إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم

على الرغم من أن الدراسة لم تشرح بالضبط سبب تأثير الجبن على مسارات ضغط الدم ، إلا أن الملف المعدني لريكوتا يقدم فكرة واحدة. لا يتباهى Ricotta فقط بـ 289 ملليغرام من الكالسيوم لكل نصف كوب ، ولكنه منخفض أيضًا في الصوديوم. يمكن أن يساعد الكالسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز استرخاء جدران الأوعية الدموية ، مما يقلل من إطلاق هرمون الغدة الدرقية (والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم) ، وتعديل نظام الرينين الأنجيوتنسين الذي يتحكم في توازن السوائل ونبرة الأوعية الدموية. يقلل النظام الغذائي السفلي الصوديوم من ضغط الدم عن طريق التأثير على كمية السائل التي يحتفظ بها الجسم ، مما يقلل من حجم الدم ويقلل من الضغط على جدران الأوعية الدموية.

تحتوي بعض الأجبان مثل Halloumi و Roquefort على المزيد من الملح من مياه البحر – بدون مزحة – في دراسة عام 2012 المنشورة في BMJ Open. ومع ذلك ، فإن الجبن الآخر ، أبرزها الجبن الكوخ ، الذي يحتوي على أدنى كمية من الملح وفقًا للدراسة ، يقع داخل منطقة محتوى الصوديوم الآمن. مع 104 ملليغرام فقط من الصوديوم لكل نصف كوب ، تعد ريكوتا واحدة من تلك الجبن.

تحتوي خدمة نصف كوب من Ricotta أيضًا على 216 سعرة حرارية و 4 غرامات من الكربوهيدرات الصافية ، وهو أمر مهم أن تضعه في الاعتبار لأنه عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم ، تلعب السعرات الحرارية دورًا ، حيث يمكن أن تسهم السمنة في ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لدراسة أجرتها عام 2015 في أبحاث الدورة الدموية ، فإن الوزن الزائد يمثل ما يصل إلى 75 ٪ من حالات ارتفاع ضغط الدم المتزايدة. لذا ، في حين يجب أن يكون كل من الألبان والصوديوم في طليعة تفكيرك عندما يتعلق الأمر بضغط الدم ، لذلك يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية والكربوهيدرات التي تستوعبها.