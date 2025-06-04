يعد الجبن الإيطالي الكريمي ذو الصوديوم المنخفض أحد أفضل ما يجب تناوله إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم

في عالم يكون فيه ما يقرب من نصفنا من البالغين (48.1 ٪) يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، و 22.5 ٪ فقط من هؤلاء الأشخاص الذين تتم إدارتهم لضغط الدم (لكل مراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها) ، ومعرفة ما هو جيد لتناول الطعام وما يجب أن تتخطىه أمر مهم للغاية. على الرغم من أنه ليس من المستغرب أن الخضروات والفواكه الطازجة ، وكذلك الحبوب الكاملة ، ضرورية في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي ، إلا أنه يتبين أن هناك علاجًا لذيذًا غير متوقع جيدًا أيضًا: جبنة الريكوتا.
على الرغم من أن الجبن ، بشكل عام ، قد لا يكون أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الأطعمة التي تساعد في إدارة ضغط الدم ، فإن الجبن مثل الريكوتا هي إضافة رائعة إلى نظام غذائي صديق للقلب-بالاعتدال ، بالطبع. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 المنشورة في مجلة علوم الألبان ، أثر استهلاك الجبن بشكل كبير على 118 سمات استقلابية ، بما في ذلك الأحماض الأمينية والدهون وعلامات الالتهاب. بمعنى آخر ، قد يؤثر تناول الجبن على مسارات التمثيل الغذائي المتعلقة بزيادة ضغط الدم ، والتي ، على المدى الطويل ، يمكن أن تكون رائعة لصحة القلب والأوعية الدموية.
كيف قد تساعد الريكوتا في خفض ضغط الدم
على الرغم من أن الدراسة لم تشرح بالضبط سبب تأثير الجبن على مسارات ضغط الدم ، إلا أن الملف المعدني لريكوتا يقدم فكرة واحدة. لا يتباهى Ricotta فقط بـ 289 ملليغرام من الكالسيوم لكل نصف كوب ، ولكنه منخفض أيضًا في الصوديوم. يمكن أن يساعد الكالسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز استرخاء جدران الأوعية الدموية ، مما يقلل من إطلاق هرمون الغدة الدرقية (والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم) ، وتعديل نظام الرينين الأنجيوتنسين الذي يتحكم في توازن السوائل ونبرة الأوعية الدموية. يقلل النظام الغذائي السفلي الصوديوم من ضغط الدم عن طريق التأثير على كمية السائل التي يحتفظ بها الجسم ، مما يقلل من حجم الدم ويقلل من الضغط على جدران الأوعية الدموية.
تحتوي بعض الأجبان مثل Halloumi و Roquefort على المزيد من الملح من مياه البحر – بدون مزحة – في دراسة عام 2012 المنشورة في BMJ Open. ومع ذلك ، فإن الجبن الآخر ، أبرزها الجبن الكوخ ، الذي يحتوي على أدنى كمية من الملح وفقًا للدراسة ، يقع داخل منطقة محتوى الصوديوم الآمن. مع 104 ملليغرام فقط من الصوديوم لكل نصف كوب ، تعد ريكوتا واحدة من تلك الجبن.
تحتوي خدمة نصف كوب من Ricotta أيضًا على 216 سعرة حرارية و 4 غرامات من الكربوهيدرات الصافية ، وهو أمر مهم أن تضعه في الاعتبار لأنه عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم ، تلعب السعرات الحرارية دورًا ، حيث يمكن أن تسهم السمنة في ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لدراسة أجرتها عام 2015 في أبحاث الدورة الدموية ، فإن الوزن الزائد يمثل ما يصل إلى 75 ٪ من حالات ارتفاع ضغط الدم المتزايدة. لذا ، في حين يجب أن يكون كل من الألبان والصوديوم في طليعة تفكيرك عندما يتعلق الأمر بضغط الدم ، لذلك يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية والكربوهيدرات التي تستوعبها.
كيفية دمج جبنة الريكوتا في نظامك الغذائي
على الرغم من أن الأطباق الأولى التي ربما تتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة Ricotta هي اللازانيا أو زيتي المخبوزة ، بقدر ما تكون كل من الوجبات اللذيذة ، هناك خيارات أكثر صحة ومنخفضة الكربوهيدرات تستحق المحاولة. على سبيل المثال ، يمكنك الاستمتاع بالريكوتا على نخب الحبوب الكاملة المغطاة بالفواكه ، أو الطبقات في التوت والجرانولا ، أو إضافتها إلى أطباق الإفطار مثل البيض أو الفطائر.
يمكنك أيضًا استبدال الكريما الحامضة بالريكوتا وجعل تراجع الخضار معبأة بالتوابل والأعشاب التي تساعد على خفض ضغط الدم ، مثل الثوم والريحان والزعتر. يعد جبنة Ricotta أيضًا بديلاً صحيًا للجبن الكريمي ، بحيث يمكنك أن تتصدر الخبز معها أو استخدامها كقاعدة لكعكة الجبن. نظرًا لأن Ricotta متعددة الاستخدامات ويمكن أن تكون بسهولة مناسبة لمنتجات الألبان الأقل صحة ، طالما أنك لا تخاف من التجربة ، يمكنك تنزه الريكوتا في أي مكان.
ومع ذلك ، فإن المفتاح الكامل للتأكد من حصولك على الفوائد الصحية من Ricotta هو التحكم في الجزء. عند دمج Ricotta في نظامك الغذائي ، بغض النظر عن كيفية اختيار الاستمتاع به ، من المهم التمسك بحجم جزء صحي: ½ كوب – وهذا هو أيضًا 120 جرامًا أو ثمانية ملاعق كبيرة.