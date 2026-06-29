يعد بيع مروحة Costco’s Home مثاليًا للتهدئة في الرابع من يوليو

مع بداية شهر يوليو، تحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الناس من “الاستعداد لدرجات حرارة أعلى من المعتاد في جميع أنحاء العالم تقريبًا”. ربما تكون قد مررت مؤخرًا بدرجات حرارة أعلى من المعتاد لعدة أيام – وربما بدأت في البحث عن تكلفة مروحة جديدة أكثر قوة. في إطار جهودك للبقاء هادئًا في الرابع من يوليو، يمكن للمروحة عالية الجودة أن تخلق نسيمًا ترحيبيًا. لحسن الحظ، تتمتع كوستكو ببعض المبيعات الرائعة على المعجبين من علامات تجارية معروفة، مثل Shark وDyson وVornado.
تقدم كوستكو خصومات للأعضاء على مراوح مختارة، ولديها خيارات تتراوح من مراوح الركيزة الكبيرة أو مراوح البرج لتبريد الغرف بأكملها إلى مراوح الطاولة الأصغر حجمًا لتدوير الهواء في المنطقة المجاورة لك مباشرةً. إنهم يقدمون خيارات ذات ميزات ذكية أيضًا، مثل التصميمات الخالية من الشفرات، وملحقات الرذاذ، والتكامل المنزلي الذكي. شراء المروحة المناسبة للمساحة الخاصة بك سيساعدك على تجنب أكبر الأخطاء التي ترتكبها عند تبريد غرفتك بالمروحة ويمنعك من المعاناة من درجات الحرارة المرتفعة نتيجة لذلك. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن للمروحة أن تكون بديلاً فعالاً لمكيف الهواء في غرفة صغيرة. إذن، ماذا تنتظر؟
مروحة برج Shark TurboBlade XL
التصميم الخالي من الشفرة لـ Shark TurboBlade XL يعني أنه لا توجد شفرات مروحة مكشوفة لجمع الغبار وتتطلب التنظيف. بدلاً من ذلك، تحتوي هذه المروحة على شريط قابل للتعديل مزود بفتحتين لتوزيع تدفق الهواء. وبصرف النظر عن مظهره الأنيق، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التصميم هو القدرة على توجيه كل فتحة تهوية على جانبي الشريط في اتجاهات مختلفة. وهذا يعني أنه يمكنك ضبط تدفق الهواء للوصول إلى مناطق مختلفة، مثل اتجاه الأرض للحيوانات الأليفة أو على ارتفاع أطول إذا كنت تجلس على مكتب. ونظرًا لأن القضيب يدور أيضًا، يمكنك توجيه تدفق الهواء إلى غرفتين متجاورتين. تتأرجح المروحة بمقدار 180 درجة لتوزيع الهواء بشكل أكبر حول مساحتك.
في كوستكو، حصل معجب القرش هذا على 4.3 نجوم من أصل 434 تقييمًا. الشيء الوحيد الذي يقدره المراجعون بشأن التصميم هو مدى توفير المساحة. يقول أحد مراجعي كوستكو، “تشغل المروحة مساحة أرضية محدودة؛ وبما أنني أعيش في شقة استوديو صغيرة، كان هذا أمرًا بالغ الأهمية.” وبينما يعلق الكثير من الناس على مدى هدوء المروحة، يشعر عدد قليل من الناس بخيبة أمل بسبب تدفق الهواء. وكمثال على ذلك، قال أحد المشترين: “هذا يوفر تدفق هواء أقل بكثير من مروحة البرج التقليدية التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا. إنها أكثر هدوءًا قليلاً، ولكن ليس كثيرًا”. كان المشترون الآخرون مفتونين جدًا بـ Shark TurboBlade XL لدرجة أنهم اشتروا العديد من هذه المروحة. الآن في كوستكو، ستوفر 40 دولارًا من 199.99 دولارًا أمريكيًا لمشروع تجديد نظم الإدارة.
مروحة شارك فليكس بريز اللاسلكية مع مرفق رذاذ
هناك العديد من الأوضاع والميزات المميزة لمروحة Shark FlexBreeze اللاسلكية. أولاً، نظرًا لأن هذه المروحة مقاومة للمطر والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، فيمكن استخدامها في الهواء الطلق إذا كنت بحاجة إلى نسيم إضافي على الشرفة أو أثناء تناول الطعام في الفناء. ثانيًا، تحتوي على بطارية مدمجة توفر ما يصل إلى 6 ساعات من وقت التشغيل اللاسلكي، ولكن يمكن أيضًا توصيلها بمنفذ للاستخدام الممتد. ثالثًا، تتحول المروحة من مروحة على شكل قاعدة إلى مروحة منضدية أكثر إحكاما إذا لزم الأمر. أخيرًا، يحتوي على ملحق التغشية. قم بتوصيل خرطوم حديقتك بالمروحة، وستحصل على رذاذ لطيف يستفيد من فوائد التبريد التبخيري أثناء الاستخدام الخارجي.
حصلت مروحة Shark FlexBreeze Cordless الجديدة على تصنيف 4.6 نجوم من 95 مراجعًا في كوستكو. غالبًا ما يعلق الأشخاص على العدد الكبير من الإعدادات والأداء القوي للبطارية. يقول أحد المراجعين، “الإعدادات مثالية للحصول على تدفق الهواء والضباب المرغوب فيه. لذا، يمكن استخدام المروحة المحمولة في كل مكان. أفضل قرار استعدادًا للأشهر الحارة المقبلة.” يشارك مراجع آخر أخذ المروحة في رحلة خارجية هذا الأمر حول عمر البطارية، “أخذها إلى المنزلقات المائية بالأمس وقم بتشغيلها لمدة 6 ساعات تقريبًا (بحوالي 50-60٪ من الطاقة) وعملت بشكل رائع، ولا يزال هناك الكثير من البطارية متبقية عندما وصلنا إلى المنزل.” إنه متاح مقابل 99.99 دولارًا، بعد خصم 40 دولارًا من مشروع تجديد نظم الإدارة كجزء من صفقات كوستكو لشهر يوليو 2026.
مروحة دايسون كول CF1 الخالية من الشفرة
تبدو مروحة الطاولة هذه من دايسون مختلفة عن معظم الخيارات الأخرى نظرًا لتصميمها الدائري الخالي من الشفرات. يوفر 10 إعدادات لسرعة المروحة ويتأرجح حتى 70 درجة. إذا كنت بحاجة إلى مروحة هادئة بشكل خاص لغرفة النوم، فقد تكون Dyson Cool CF1 خيارًا جيدًا، لأنها مصممة خصيصًا للتشغيل الهادئ. يعمل إعداد وضع السكون عند 29 ديسيبل فقط.
في كوستكو، حصلت معجبة دايسون على تصنيف 3.4 نجوم بناءً على 40 تقييمًا. تصميم المروحة البسيط يعني عدم وجود شفرات للتنظيف، لذلك يعلق العديد من المراجعين على مدى سهولة صيانتها. على سبيل المثال، يشارك أحد مراجعي Costco هذه التجربة: “لقد اشتريت هذه المروحة لغرفة انتظار صغيرة. وبعد بضعة أسابيع من الاستخدام، سأل العديد من العملاء الموظفين العاملين لدي عن مكان شراء هذه المروحة. ويبدو أنهم أعجبوا بها بشكل أساسي لأنها خالية من الشفرات، وسهلة التنظيف، وآمنة.” أكبر مشكلة لدى الناس هي عدم وجود جهاز تحكم عن بعد. يمكنك ضبط إعدادات المروحة في الجزء الأمامي من القاعدة أو باستخدام التطبيق، ولكن لا يوجد جهاز تحكم عن بعد متضمن في هذا الطراز. الآن، ستحصل على خصم 100 دولار على مشروع تجديد نظم الإدارة بقيمة 299.99 دولارًا لمروحة Dyson Cool CF1 الخالية من الشفرة في كوستكو.
مروحة فورنادو ستراتا 8C أومني
Vornado Strata 8C Omni عبارة عن مروحة مدمجة مصممة لتوزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة بفضل الرأس المحوري وأوضاع التذبذب 90 أو 180 درجة. على عكس المروحة ذات القاعدة الأطول، فإن هذه المروحة توضع بالقرب من الأرض، حتى تتمكن من سحب الهواء البارد إلى مستوى الأرضية وتوزيعه في جميع أنحاء الغرفة. يمكنك ضبط سرعة المروحة من خلال مجموعة من 99 سرعة باستخدام عناصر التحكم باللمس الموجودة على المروحة نفسها أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد. يحتوي على هيكل أبيض أنيق مع شبكة معدنية يمكن استخدامها كنقطة ربط لجهاز التحكم عن بعد المغناطيسي – إلا إذا كان لديك حل أنيق آخر يمكنك صنعه بنفسك لتنظيم أجهزة التحكم عن بعد في جميع أنحاء منزلك.
في كوستكو، حصل معجب Vornado هذا على تصنيف 3.8 نجوم من 53 تقييمًا. يشيد الناس بالمروحة لقدرتها على التبريد، خاصة بالنظر إلى حجمها الصغير. “هذه الجوهرة الصغيرة رائعة بالنسبة لحجمها وإخراج الهواء منها!” يقول أحد مشتري كوستكو الراضي. ومع ذلك، لاحظ عدد قليل من الأشخاص أن عناصر التحكم ليست سهلة الاستخدام بشكل خاص، لذا فإن ضبط سرعة المروحة أو الإمالة يمكن أن يكون مرهقًا. Vornado Strata 8C Omni متاح فقط للشراء عبر الإنترنت من كوستكو. يُباع بسعر 79.99 دولارًا أمريكيًا، لكنه خصم 20 دولارًا الآن.
مروحة بقاعدة من DREO TurboPoly 350S
تعتبر المروحة العمودية مثل DREO TurboPoly 350S جيدة لتوزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة بأكملها. الميزات الأكثر جاذبية لهذا الإصدار هي ارتفاعه القابل للتعديل (تمتد المروحة من 38 إلى 42 بوصة) وميزاته الذكية. يمكنك استخدام أحد التطبيقات على هاتفك أو الاستفادة من عمليات التكامل مع مساعدي المنزل الذكي المشهورين لضبط سرعة المروحة أو التذبذب أو ضبط أوقات التشغيل المجدولة أو تشغيل المروحة وإيقاف تشغيلها. ونظرًا لأن شفرات المروحة تصبح متربة، فسوف تحتاج إلى تنظيف هذا الجهاز المنزلي بانتظام. صممت DREO جهاز TurboPoly 350S لسهولة الوصول إليه بشكل خاص، حيث يتم فصل الشبكات الأمامية والخلفية ومجموعة شفرات المروحة حتى تتمكن من شطف كل قطعة ومسحها على حدة.
ستوفر 20 دولارًا على مشروع تجديد نظم الإدارة بقيمة 89.99 دولارًا عند شراء هذه المروحة أثناء توفر صفقات المعجبين لشهر يوليو 2026 من كوستكو. تعد DREO TurboPoly 350S هي المروحة الأعلى تقييمًا والمعروضة للبيع حاليًا في كوستكو. حصل على تصنيف 4.9 نجوم من 239 مراجعًا. كثيرًا ما يعلق الناس على مدى جودة وهدوء المروحة. يشارك أحد مراجعي كوستكو هذه المشاعر: “مروحة قوية، شاشة عرض هادئة جدًا وسهلة القراءة.” ويضيف شخص آخر: “هذا الشيء يصدر طنًا من الهواء دون الكثير من الضوضاء على الإطلاق، وعلى السرعات الأبطأ لا أستطيع سماعه على الإطلاق.”