يعد بيع مروحة Costco’s Home مثاليًا للتهدئة في الرابع من يوليو

مع بداية شهر يوليو، تحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الناس من “الاستعداد لدرجات حرارة أعلى من المعتاد في جميع أنحاء العالم تقريبًا”. ربما تكون قد مررت مؤخرًا بدرجات حرارة أعلى من المعتاد لعدة أيام – وربما بدأت في البحث عن تكلفة مروحة جديدة أكثر قوة. في إطار جهودك للبقاء هادئًا في الرابع من يوليو، يمكن للمروحة عالية الجودة أن تخلق نسيمًا ترحيبيًا. لحسن الحظ، تتمتع كوستكو ببعض المبيعات الرائعة على المعجبين من علامات تجارية معروفة، مثل Shark وDyson وVornado.

تقدم كوستكو خصومات للأعضاء على مراوح مختارة، ولديها خيارات تتراوح من مراوح الركيزة الكبيرة أو مراوح البرج لتبريد الغرف بأكملها إلى مراوح الطاولة الأصغر حجمًا لتدوير الهواء في المنطقة المجاورة لك مباشرةً. إنهم يقدمون خيارات ذات ميزات ذكية أيضًا، مثل التصميمات الخالية من الشفرات، وملحقات الرذاذ، والتكامل المنزلي الذكي. شراء المروحة المناسبة للمساحة الخاصة بك سيساعدك على تجنب أكبر الأخطاء التي ترتكبها عند تبريد غرفتك بالمروحة ويمنعك من المعاناة من درجات الحرارة المرتفعة نتيجة لذلك. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن للمروحة أن تكون بديلاً فعالاً لمكيف الهواء في غرفة صغيرة. إذن، ماذا تنتظر؟