يعد تحدي Iron Survivor في NXT أحد أفضل مباريات المصارعة

لقد وضع تحدي Iron Survivor نفسه بين أفضل أنواع المباريات الخاصة في المصارعة – ولم يمض سوى ثلاث سنوات.

كان من الصعب عدم تقدير كل الاحتمالات والرعاية التي قدمها شون مايكلز وفريقه في NXT لجميع القصص التي تم سردها في مباريات تحدي Iron Survivor للرجال والسيدات في الموعد النهائي يوم السبت لتحديد المتنافسين رقم 1 في عالم العلامة التجارية. البطولات المتوجهة إلى موسم ريستليمانيا.

إن الحاجة إلى حصول المنتصر على أكبر عدد من عمليات التثبيت أو الإرسال بعد 25 دقيقة يفتح الكثير من العناصر المختلفة للعب بها بشكل إبداعي ويسمح لك بإعطاء كل مشارك قصة يمكن أن تهيئه لبقية العام المقبل.

يستطيع مايكلز، الذي احتاج إلى استبدال WarGames بعد أن أخذتها القائمة الرئيسية لـ Survivor Series، اللعب بترتيب المشاركين الخمسة المتدرجين، وكيفية لعب الثواني الأخيرة، ومن هو المتقدم والمتأخر في النتائج، ومتى يكون المصارعون عالقين في مربع الجزاء بعد التثبيت أو الإرسال.

لا توجد مباراة أخرى في المصارعة مع العديد من المتغيرات التي يجب تعديلها وأخذها في الاعتبار. إنه يؤدي إلى طرق عديدة لإنشاء الدراما في وقت قصير كما رأينا مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انتهت مباراة السيدات في الموعد النهائي بتنافس مدته 40 ثانية مع تعادل جميع المتنافسات في مباراة واحدة. تمكنت جوليا من الحصول على دبوس ثانٍ في الثواني الأخيرة وتركت ستيفاني فاكير – التي كانت الشخص الوحيد الذي لم يتم تثبيته – مسرعة لمحاولة تثبيت جوليا لربط الأمور. لم تكن قادرة على القيام بذلك وسيؤدي الإحباط إلى زيادة المنافسة التي يبنيها NXT بين اثنين من نجومها الجدد.

عاد أوبا فيمي ليفوز بمباراة الرجال التي بدا أن إيثان بيج قد فاز بها قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة. لكن فيمي قام بتثبيت اثنين من المنافسين في وقت واحد ليقفز إلى الصدارة قبل خمس ثوانٍ من نهاية المباراة، وبدا أن جيفون إيفانز قد وضع فيمي في الأسفل ليتم تثبيته في التعادل، لكن الساعة نفدت قبل أن يتمكن من تغطيته.

يمكن لـ NXT الآن أن يحكي قصة ايفانز الذي يحتاج إلى محو خيبة الأمل التي أصابته بسبب اقترابه الشديد. من الصعب أن ننسى عودة تريك ويليامز الجامحة في نسخة العام الماضي في واحدة من أكثر النهايات توقيتًا التي يمكن أن تراها على الإطلاق.

في الأعمال التجارية التي يبدو فيها أن كل نوع من أنواع المطابقة قد تم إجراؤه بالفعل أو أنه مجرد محاكاة لشيء جاء من قبل، يبدو الأمر مختلفًا.

لقد تمكنت NXT من إنشاء شيء فريد حقًا يمكنه الصمود أمام اختبار الزمن.

الوقت هو موني

كان مقطع الديناميت بين مرسيدس مونيه وآنا جاي يقترب من كليشيهات المصارعة بعد بعض الحوار القوي. تعرض جاي للإهانة ثم صفع بطلة TBS، التي كانت تنزلق إلى بعض صيحات الاستهجان اللائقة بعد أن قالت إنها لا تملك الوقت لذلك.

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نعم، ينتظر AEW بعض الوقت قبل أن تعود كاميلي بعد تعرضها للهجوم خلف الكواليس لتبدأ صراعها مع موني، ولكنني آمل أن يصبح صراعها مع جاي أكثر عمقًا هذا الأسبوع وألا يعتمد على هذا الجزء فقط. كلما زادت الأسباب التي يمكنك تقديمها للجمهور لكي يكره البطل حقًا، كان ذلك أفضل. استمر في رفع الحرارة.

تتمتع جاي ببعض الزخم وإذا تم وضعها بشكل صحيح، فيمكنها الحصول على دفعة كبيرة من العمل مع Moné إلى النقطة التي يمكن أن تكون فيها خيارًا قابلاً للتطبيق للفوز ببطولة TBS في المستقبل. لا تضيع الفرص لرفع مستوى موهبتك قدر الإمكان.

العدد 10

لقد كان من المذهل جدًا أن نرى فريق Wyatt Sicks يخسر أربعة أشهر فقط منذ ظهورهم لأول مرة، لكنها كانت خطوة مهمة جدًا. إنه يزيل أي قوة لا تقهر كانت موجودة في The Fiend ذات يوم ويسمح للجمهور بالتعاطف معهم. بول إليرينج، الذي عاد ليرمي البودرة على وجه العم هودي، أنقذ ميز مرتين وأظهر أن WWE ملتزمة بإضافة عمق إلى قصة العهد النهائي.

أحب أن أرى المشجعين يمنحون شيلتون بنجامين الحب الذي يستحقه خلال مباراته مع كايل فليتشر – الذي يقدم بطولة Continental Classic التي تصنع النجوم. كانوا يتجذرون له. تابع ذلك مع MVP وBobby Lashley وهما يخلعان ملابس بنيامين لفظيًا، وتبدأ نقابة Hurt Syndicate في إصدار صوت أزيز.

لقد استفاد MLW جيدًا من أغنية One Shot لإيريك بيشوف الأسبوع الماضي. لقد كان له يد في كل قرار يتم اتخاذه في العرض، وتخلى عن نهاية TNA مثل الأيام الماضية في WCW، بل وتحول في منتصف الطريق بطرد Alex Kane. لقد لعب هذا دورًا في القوس العام للعرض حول نوايا Bischoff الحقيقية في MLW. حتى أننا حصلنا على لقطة ختامية رائعة وتشويق في النهاية.

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لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عن المباراة التي جمعت بين بيانكا بيلير وبيبر نيفين في سماك داون. لقد تم إعداده جيدًا لبناء الدراما، وعرض قوة المرأتين وجعل بيلير تبدو وكأنها مليون دولار في النهاية عندما حصلت على جائزة Niven للحصول على KOD للفوز.

كان سحق Swerve Strickland تمامًا لـ Max Caster هو القرار الصحيح ويمكن أن يكون الشرارة لتفكك The Acclaimed حتى يتمكن من بدء تشغيل أغانيه الفردية ككعب – وهو ما حاول Caster البناء عليه من خلال الصفحة الأولى لـ New Yok Post الأسبوع الماضي.

كان دور كعب DIY مثاليًا للصورة. أخبر جوني جارجانو GM Nick Aldis أنه لا داعي للقلق بشأن Tommaso Ciampa وانتهى الأمر بأن Gargano هو الذي وجه الضربة المنخفضة في النهاية والتي سمحت لـ DIY بالفوز ببطولات فريق WWE من Motor City Machine Guns. لقد كتبت منذ أسبوعين أن رؤية Gargano ذات الكعب العالي ستكون أكثر إثارة للاهتمام من تقسيم DIY وقد حصلنا عليها.

كانت الحرارة النووية حول كوفي كينغستون وكزافيير وودز عالية وواضحة في الرو. تمنيت فقط أن يتصرفوا بشكل أقل مفاجأة ويفركوا وجوههم بدلاً من محاولة تبرير خلع ملابس Big E الأسبوع الماضي. حصل الجمهور على ما أراد عندما استسلم كينغستون وودز وغادرا.

من بين كل الأشياء الجيدة التي قام بها WWE خلال صراع كودي رودز وكيفن أوينز، كان المقاتل الحائز على الجائزة الذي طارد كاحل بطل WWE بلا منازع والذي أصيب به تشاد جابل للتو، واحدًا من أفضل المقاتلين، حتى لم يكن كذلك. بدأ الجمهور في إطلاق صيحات الاستهجان على أوينز ثم لم يبيع رودز كاحله على الإطلاق عندما دخلوا آخر الإفراط في استخدام شجار WWE لإنهاء العرض.

أعلنت TNA عن Slammaversay في يوليو 2025 في UBS Arena. إنها خطوة كبيرة في مكان الشركة، والتي تتمتع بالتأكيد ببعض الزخم. هذا يجعلني أتساءل عما إذا كان سيكون هناك جزء واحد على الأقل من مشاركة WWE المهمة بالنظر إلى اتجاه AEW الحالي للتذاكر للمساعدة في دعم التصور المعيب لـ TNA كمنافس لعلامة توني خان التجارية باعتبارها شركة المصارعة رقم 2 في العالم.

لقد كانت المقالة القصيرة التي تروج لعودة بانديدو، الذي أصيب في يونيو 2023، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لـ AEW. اعتقدت أنه كان إعلانًا تجاريًا في البداية، وكانت مفاجأة سارة لي.

مصارع الاسبوع

أوبا فيمي، NXT

لم يضيع أي وقت في فيمي لأنه الآن المنافس الأول لبطولة NXT لتريك ويليامز بعد شهرين فقط من خسارته بطولة أمريكا الشمالية. عاد فيمي، النجم الصاعد، من إجازة تم الإبلاغ عنها في الموعد النهائي لتحقيق فوز مثير في تحدي Iron Survivor يوم السبت. مع وجود ويليامز في عهده الثاني بالفعل، من المرجح الآن أن يكون فيمي هو البطل التالي للعلامة التجارية.

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مباراة للمشاهدة

كودي رودز ضد كيفن أوينز في الحدث الرئيسي ليلة السبت (السبت، الساعة 8 مساءً على قناة NBC/Peacock)

هناك من يعتقد أن أوينز يجب أن يهزم رودس مع استمرار التوتر من حوله وقصتهم في النمو. أوينز، الذي يشعر بالخيانة من قبل صديقه، موجود في مكان مختلف كشخصية عما كان عليه خلال مباراتهما في باش في برلين في أغسطس. ستكون هذه القصة ثقيلة وسيشكل مسار رودز خلال الرويال رامبل إذا أراد WWE ثلاثية.