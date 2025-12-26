يعد دان كامبل بالنظر إلى الداخل عندما يتم القضاء على الأسود

موسم الأسود هذا، الذي بدأ بتوقعات عالية، انتهى بتذمر مع بقاء مباراة واحدة في الموسم العادي.

مع خسارة محبطة وقذرة 23-10 أمام الفايكنج في يوم عيد الميلاد، تم إقصاء الأسود رسميًا من المنافسة في الملحق. بالنسبة للفريق الذي خسر في مباراة لقب NFC قبل عامين ووصل إلى الجولة الثانية من التصفيات في عام 2024، كان هناك شعور حول الفريق بأنهم سيعودون على الأقل إلى مرحلة ما بعد الموسم.

نعم، فقد الفريق منسقين هجوميين ودفاعيين – بن جونسون وآرون جلين، على التوالي – لرئاسة العربات التدريبية، لكن كان لديهم لاعبون موهوبون على جانبي الكرة يعدون من بين الأفضل في اللعبة.

ولكن مع اختفاء آمال الخسارة والمباراة الفاصلة، قال دان كامبل مدرب فريق ليونز بعد المباراة إنه سينظر في الكثير من الأشياء لمعرفة الخطأ الذي حدث بالفعل هذا الموسم – وهذا يشمل نفسه.

وقال كامبل للصحفيين “سوف أنظر إلى الكثير. سأنظر في الكثير من الأشياء لأنني لا أحب أن أكون في المنزل لخوض التصفيات.” “وأنا أعلم أن رجالنا لا يفعلون ذلك أيضًا. ومرة ​​أخرى، كلما خسرت، يتطلب الأمر قرية. الجميع متورطون، بما في ذلك أنا. لذلك، سأنظر دائمًا إلى نفسي أولاً.”

وأضاف أنه سيكون لديه هو والمدير العام لليونز براد هولمز الكثير لمناقشته واكتشافه عند تحليل المشكلات المتعلقة بنسخة 2025 للنادي.

وقال كامبل: “سيكون لدي أنا وبراد الكثير من القرارات لنتخذها، كما تعلمون، والكثير من الأشياء التي يجب النظر فيها”. “ما هي الأسباب، وكيف يمكننا التحسن؟ لأننا بحاجة إلى التحسن.”

دخل منتخب الأسود اليوم بفرصة أقل من 10 بالمائة للوصول إلى التصفيات، لكنه كان بحاجة إلى الفوز للبقاء على قيد الحياة على الأقل.

لكن الجروح التي ألحقها بنفسه على شكل ستة تحولات أثبتت أنها زوال ديترويت في مينيسوتا. قورتربك جاريد جوف لم تسير الأمور أبدًا، حيث ألقى اعتراضين وتم تعليقه على مسافة 197 ياردة.

لم يخجل جوف من شعوره بشأن فقدان التصفيات.

قال جوف: “إنه أمر سيء”. “سنفكر في الموسم بأكمله بعد الأسبوع المقبل، لكن نعم، إنه أمر سيء”.