يعد Prime Day هو أفضل وقت لتبديل شاشتك المسطحة إلى جهاز عرض Awol Vision

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هل هي حقًا “اللعبة الكبيرة” إذا كنت تشاهد فريقك المفضل على تلفزيون صغير؟ هل أنت تحرف باستمرار لرؤية الترجمة؟ أو ربما تكره الطريقة التي تسرق بها شاشتك المسطحة السوداء الأضواء في غرفة المعيشة الخاصة بك عندما لا تكون قيد الاستخدام؟ سواء كنت تشاهد عمليات إعادة التشغيل الكلاسيكية أو ROM-COMS الجبن أو المسلسلات التلفزيونية في وقت متأخر من الليل أو أحدث أفلام هوليوود ، فإن تبديل التلفزيون التقليدي الخاص بك لإنشاء جهاز عرض AWOL Vision يخلق تجربة مسرح سينمائي في المنزل بسعر معقول بشكل مدهش. قامت AWOL Vision ، وهي شركة رائدة عالمية في تكنولوجيا الإسقاط القصيرة للغاية (UST) ، بتخفيض بعض الصفقات الملحمية بخصم ما يصل إلى 40 ٪ على أجهزة عرضهم وشاشاتها وأنظمة الصوت المحيطي في الوقت المناسب فقط في يوم Amazon Prime Day.
هناك العشرات من الأسباب للتخلي عن شاشتك المسطحة والتبديل إلى جهاز عرض ، بما في ذلك قابلية النقل والقيمة طويلة الأجل ، ولكن الحصول على تجربة شاشة كبيرة من جهاز لتوفير الفضاء يتصدر القائمة. على عكس صندوق الخفقان الضخم الذي أحبه معلم الرياضيات الخاص بك أن يتجول في عربة صاخبة ، فهذه ليست أجهزة العرض القديمة المتربة التي قد تتذكرها من المدرسة الابتدائية. توفر أجهزة عرض Awol Vision طريقة غامرة حقًا لمشاهدة الأفلام أو الألعاب ، مع أحجام شاشة الإسقاط الضخمة التي تصل إلى 150 بوصة قادمة من جهاز الحد الأدنى يجلس على بعد بضع بوصات فقط. أجهزة عرض AWOL Vision هي آلات أنيقة ، مبسطة ، عالية التقنية مدعوم من 3000 من البصريات الليزرية الثلاثية التي توفر لونًا غنيًا وتباينًا عميقًا. سواء كنت تقوم بتصميم غرفة المسرح المثالية في قبو مظلم أو تسوية إعداد غرفة المعيشة الخاصة بك ، فإن تقنية إسقاط AWOL Vision 4K UHD توفر وضوحًا رائعًا وكمية مثالية من السطوع – حتى في وضح النهار!
اختيار أفضل جهاز عرض رؤية AWOL لأسلوب حياتك
متوفر في ثلاثة نماذج مختلفة ، تعتمد أجهزة عرض Awol Vision على نوع التكنولوجيا المتقدمة التي تتوقع أن تجدها في نفض الغبار الخيال العلمي. بدلاً من عجلات ألوان الغزل التي تجعل أجهزة العرض الأخرى صاخبة وتصرف ، تستخدم أجهزة عرض AWOL Vision Lasers Pure RGB قادرة على الإلقاء بهدوء على أكثر من مليار لون فريد. جنبا إلى جنب مع WiFi مزدوج النطاق وبلوتوث ، كل طراز يوفر أيضا مجموعة غنية من المنافذ. ستجد ثلاثة منافذ HDMI على كل طراز: يدعم أحدهم EARC للحصول على صوت عالي الجودة ، وآخر مخصص لعصا Fire TV المضمنة ، والثالث يوفر مرونة إضافية للأجهزة الإضافية. ستجد أيضًا منفذي USB خارجي و واحد داخلي مثالي لتشغيل عصي البث الأخرى ، ومنفذ Ethernet للإنترنت السلكي ، ومنفذ S/PDIF لأنظمة الصوت الخارجية. حتى أنه يحتوي على منفذ AV مركب في حال كنت ترغب في تحريك أشرطة VHS القديمة أو توصيل وحدة تحكم ألعاب كلاسيكية.
LTV-2500 معروض للبيع في يوم Amazon Prime Day مقابل 1899 دولارًا ، مما يجعله مثاليًا إذا كنت تريد أداء فيلم 4K بأقل سعر. تعد الطرز المحترفة أكثر تكلفة قليلاً ، ولكنها توفر سطوعًا أفضل وميزات منزلية ذكية مثل التكامل السلس مع Control4. إذا كنت تريد تجربة فيلم IMAX في المنزل ، فإن Pro 2،449 $ LTV-3000 Pro هو خيار أفضل من النموذج الأساسي لأنه يمكنك ببساطة الظهور في Blu-ray ثلاثي الأبعاد ، وإقرانه مع بعض نظارات الغالق النشطة ، ومشاهدتها مع ظهور ليلة الفيلم. للحصول على ألمع جهاز ممكن ، وهو مثالي إذا كنت تخطط للمشاهدة أثناء اليوم أو في الهواء الطلق ، ستحتاج إلى الذهاب مع LTV-3500 Pro. قامت AWOL Vision بخصمها بمقدار 1500 دولار لـ Amazon Prime Day ، مما يجعل هذا العرض المميز قيمة كبيرة عند 4،499 دولار.
ترفع شاشة العرض الآلية لـ AWOL Vision تجربتك الترفيهية
إذا كنت جادًا في تدفق العرض الأول لسلسلتك المفضلة أو كنت ترغب في إنشاء تجربة مسرح السينما في نهاية المطاف في نهاية المطاف ، فإن الاستثمار في شاشة كبيرة عالية الجودة أمر لا بد منه. تتم مزامنة شاشة العرض AWOL Vision AWOL 120 بوصة على مستوى ALL Rising مع جهاز العرض الخاص بك لتقديم تجربة سينمائية لا تتداخل مع التصميم الداخلي الخاص بك. تزن ما يزيد قليلاً مصادر مثل النوافذ أو المصابيح.
سواء كنت تقوم بتصميم أول مسرح منزلك أو تقوم بترقية إعداد موجود ، فقد تكون العملية معقدة ومكلفة. ولكن إليك تطور مؤامرة: لم تقم Awol Vision بإزالة تشابك الأسلاك والحبال التي تجعل إعداد أجهزة العرض والشاشات الأخرى يستغرق وقتًا أطول من مشاهدة ثلاثية المفضلة لديك ؛ تقدم التكنولوجيا الثورية للشركة أيضًا أداءً رائعًا بأسعار ميزانية Indie. من خلال ضمان استرداد أموال مدته 30 يومًا لأي سبب من الأسباب وضمان إجمالي لمدة عامين على أجهزة العرض والشاشات والمتحدثين ، طورت AWOL Vision متابعًا خطيرًا. تربح منتجاتها التي ترضي الحشد بشكل روتيني جوائز ومراجعات من فئة الخمس نجوم من المشجعين. لهذا السبب ، ليس سراً أنه من الأكثر اقتصادًا شراء شاشة عرض AWOL Vision من شراء شاشة مسطحة أصغر أو متشابهة لا توفر أيًا من البساطة أو المرونة أو قابلية الحمل.
نظام الصوت المحيط اللاسلكي من Awol Vision يسرق العرض
إن المسرح المنزلي المذهل بصريًا هو غرفة المكافآت التي يريدها الناس حقًا ، ولكن ما لم تكن في أفلام صامتة ، بالنظر إلى أن العناصر الصوتية لا تقل أهمية. تأتي أجهزة عرض AWOL Vision مع مكبرات صوت داخلية مركزية تتيح لك توصيل وتشغيل جهازك الجديد مباشرة خارج المربع في وقت أقل مما يستغرقه ميكروويف بعض الفشار. وتتميز الشاشات بتصميم شفاف صوتي مع فتحات 0.4 مم للتأكد من أن مادة ALR لا تتداخل مع جودة الصوت. ولكن ماذا لو كنت لا تريد أن تفوت تلك المرحلة المفرحة التي ستستخدمها كعبارة الشخصية الخاصة بك من الآن فصاعدًا ، أو تريد أن تشعر بأنك حصلت على أحذية على الأرض أثناء فيلم الحركة المتفجرة؟ فكر في إقران جهاز عرض الخاص بك مع نظام الصوت المحيطي لـ AWOL Vision من AWOL ، والذي تم خصمه بعمق إلى 1799 دولارًا لـ Amazon Prime Day.
لا تدع توافق Dolby Atmos وجودة الصوت على مستوى المسرح تخيفك ؛ يعد فتح حزمة من Twizzlers أصعب من إعداد نظام الاستريو المنزلي هذا. يحدث مزامنة الصوت بين أجهزة عرض AWOL Vision ونظام ThunderBeat تلقائيًا. ستحصل على صوت مهرجان للأرض من أربعة مكبرات صوت وضغط اثنين مباشرة بعد توصيل جهاز الإرسال الصغير. عنصر تحكم عن بعد واحد قادر على التحكم في نظام المسرح المنزلي AWOL بالكامل. وإذا كنت من المتبني في وقت مبكر للتكنولوجيا الذكية التي ستقوم بتحديث منزلك ، فستحب أن منتجات AWOL تعمل بسلاسة مع Control4. من تشغيل جهاز العرض الخاص بك وضبط مستوى الصوت ، إلى تراجع شاشتك أو حتى تغيير مصدر HDMI ، تتيح لك هذه التقنية المتقدمة ضبط المشهد وبدء ليلة الفيلم بلمسة زر واحدة.