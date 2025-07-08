يعد Prime Day هو أفضل وقت لتبديل شاشتك المسطحة إلى جهاز عرض Awol Vision

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هل هي حقًا “اللعبة الكبيرة” إذا كنت تشاهد فريقك المفضل على تلفزيون صغير؟ هل أنت تحرف باستمرار لرؤية الترجمة؟ أو ربما تكره الطريقة التي تسرق بها شاشتك المسطحة السوداء الأضواء في غرفة المعيشة الخاصة بك عندما لا تكون قيد الاستخدام؟ سواء كنت تشاهد عمليات إعادة التشغيل الكلاسيكية أو ROM-COMS الجبن أو المسلسلات التلفزيونية في وقت متأخر من الليل أو أحدث أفلام هوليوود ، فإن تبديل التلفزيون التقليدي الخاص بك لإنشاء جهاز عرض AWOL Vision يخلق تجربة مسرح سينمائي في المنزل بسعر معقول بشكل مدهش. قامت AWOL Vision ، وهي شركة رائدة عالمية في تكنولوجيا الإسقاط القصيرة للغاية (UST) ، بتخفيض بعض الصفقات الملحمية بخصم ما يصل إلى 40 ٪ على أجهزة عرضهم وشاشاتها وأنظمة الصوت المحيطي في الوقت المناسب فقط في يوم Amazon Prime Day.

هناك العشرات من الأسباب للتخلي عن شاشتك المسطحة والتبديل إلى جهاز عرض ، بما في ذلك قابلية النقل والقيمة طويلة الأجل ، ولكن الحصول على تجربة شاشة كبيرة من جهاز لتوفير الفضاء يتصدر القائمة. على عكس صندوق الخفقان الضخم الذي أحبه معلم الرياضيات الخاص بك أن يتجول في عربة صاخبة ، فهذه ليست أجهزة العرض القديمة المتربة التي قد تتذكرها من المدرسة الابتدائية. توفر أجهزة عرض Awol Vision طريقة غامرة حقًا لمشاهدة الأفلام أو الألعاب ، مع أحجام شاشة الإسقاط الضخمة التي تصل إلى 150 بوصة قادمة من جهاز الحد الأدنى يجلس على بعد بضع بوصات فقط. أجهزة عرض AWOL Vision هي آلات أنيقة ، مبسطة ، عالية التقنية مدعوم من 3000 من البصريات الليزرية الثلاثية التي توفر لونًا غنيًا وتباينًا عميقًا. سواء كنت تقوم بتصميم غرفة المسرح المثالية في قبو مظلم أو تسوية إعداد غرفة المعيشة الخاصة بك ، فإن تقنية إسقاط AWOL Vision 4K UHD توفر وضوحًا رائعًا وكمية مثالية من السطوع – حتى في وضح النهار!