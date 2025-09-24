يعرض عشاق البيرة قوتهم في مسابقة “شتاينهولنج” في مدينة نيويورك

كانت هايلي بيترسون تستمتع ببعض البيرة في قاعة جوتشيير في كوينز عندما سأل أحد الموظفين عما إذا كانت طاولتها تريد المشاركة في مسابقة شتاينه في البار.

لم تقم مطلقًا باحتفاظ شتاين-بشكل تنافسي ، أي-لكن المفهوم ليس من الصعب فهمه: يجب على المشاركين حمل لتر 5 رطل من البيرة مع تمديد ذراعهم ، بالتوازي مع الأرض ، لأطول فترة ممكنة.

إن ثني الكوع أو الميل بعيدًا جدًا يمكن أن يجعلك في ورطة. انسكاب البيرة هو أوتوماتيكي خارج. شربها هي (دافئة ، مسطحة) بعد التفكير.

وقال بيترسون ، 28 عامًا ، لصحيفة “نحن الصغار والساخنون”. “قد نحن كذلك.”

لم تكن تعلم أنه بعد 3 دقائق و 21 ثانية ، ستكون آخر امرأة تقف – وتتلقى شرف تمثيل المكان في نهائيات HB MassKrugstemmen الأمريكية في سنترال بارك في الأسبوع المقبل. (HB هو المنظم والراعي ، Hofbräu USA ، و MassKrugstemmen هو المصطلح الألماني لشتاينولدينج.)

وقال بيترسون ، الذي يعيش في بروكلين: “لم يكن لدينا أي فكرة عما كنا ندخله”.

إليكم ما: مشهد مثير للسخرية معتدلًا ساعد في وضع علامة على نهاية عرض Steuben الألماني الألماني وبداية مهرجان أكتوبر في ميونيخ.

عقدت المسابقة في 20 سبتمبر على مرحلة الصيف في سنترال بارك ، وضمت المسابقة 21 رجلاً و 14 امرأة قامت بسلاحهم إلى التأهيل في مختلف الحانات التي تتبعها هوفبراجو في جميع أنحاء البلاد.

بدعم من هتافات من المشجعين الذين يحملون الجعة ، واجهوا لللقب الوطني-والجائزة الكبرى لرحلة لمدة أربعة أيام ، لمدة ثلاث ليال إلى ميونيخ.

“إنها ثقافة فرعية موجودة ، ولا يوجد شيء مثلها” ، ازدهرت Emcee قبل المواجهة. “إذا لم ترها ، فستكون مشبكًا: لقد حصلت على تحول نموذج قادم. أنت على وشك رؤية العظمة الحقيقية.”

منافسة شديدة – وعرض حقيقي للقوة

وقالت جمعية شتاينانشن الأمريكية ، إن شتاينهولد هو تقليد بافاري يجذب نوعًا معينًا من “المجانين” الذي “يريد تجربة الإثارة في شتاين بيرة أبعد من فمهم وللوقت أطول من الطبيعة المقصودة على الإطلاق”.

كان الاهتمام يختمر في الولايات المتحدة إلى حد كبير إلى الجمعية ، التي تنمو دائرة المسابقات على مستوى البلاد. في حين أن دوري هوفبراجو الولايات المتحدة الأمريكية يستضيف المواجهة يحد من أماكن التأهيل لأولئك الذين يبيعون البيرة ، فإن USSA الأحدث تدعو أي مفصل للانضمام إلى الحفلة.

هذا العام ، وللمرة الأولى ، ستستضيف بطولة الوطنية الخاصة بها – وتقدم جائزة بقيمة 4000 دولار. على عكس نهائيات MassKrugstemmen ، التي تتمتع بسياسة فوز وموافقة ، سيتم السماح لـ USSA Victors بالعودة لاستعادة حكمهم.

قال كيم بلانرت ، وهو ماسكروغستمغنستم ، وهو بوست ، البوستر ، صادر عن بوست ، إن شتاينهولد “يزداد حجمًا وأفضل”. “أموال الجائزة ترتفع ، والمنافسة تزداد قوة.”

قضية في Pint – Er ، نقطة: عندما دخل أول مسابقة شتاينولدا في تجرؤ من حفيدته في عام 2011 ، كانت أوقات الذكور حوالي 12 دقيقة. الآن ، إنهم يتصدرون 20.

وقال جيم بانكو ، مفوض ومؤسس الاتحاد الدولي للولايات المتحدة “لأنه يبدو بسيطًا للغاية ويبدو سهلاً للغاية”. “إنه أمر بسيط ، لكنه بالتأكيد ليس بالأمر السهل.”

في الواقع ، فإن Steinholding الناجح هو احتفال كامل للجسم ، كما قال جين وفيرستروم ، الذي لم يشارك في المنافسة ، لصحيفة ذا بوست. وقالت: “يفكر الناس: هذا فقط عن قوة قبضة ، وهذا هو فقط عن قوة الذراع”. في الواقع ، ستفشل الذراع إذا تم استغلال الكتفين ، الأسوهر ، الغلوت وحتى الساقين.

ستعرف WiDerstrom: دخلت تحديًا محليًا في العام الماضي بالقرب من لوس أنجلوس وفازت. قالت: “لقد ضغطت على مؤخرتي وبقيت حتى على ساقي واتركت جسدي هو الأساس”.

Steinholding هو تعهد عقلي ، أيضا. من المؤكد أن الإعداد فرح-فكر في السيدات في Lederhosen ، والحشود التي تنفجر في أغاني بافارية عفوية ، والكثير والكثير من البيرة التي تتدفق الحر-ولكن ليس هناك شك في أن الفعل نفسه يؤلمني.

هذا هو السبب في أن الشكل والحجم والعمر لا يتنبأون بمن سوف يسود.

وقال تشيلسي ويكوف ، وهو مشارك يبلغ من العمر 25 عامًا من بيوريا ، إلينوي ، لصحيفة “بوست”: “أعتقد أن أي شخص لديه ما يتطلبه الأمر في تلك المرحلة. عليك فقط أن تؤمن بنفسك”. تأهل CrossFit المنتظم للمواجهة يوم السبت بزمن 6:20 – وهو ما يكفي للتغلب ، إذا تم تكراره ، السجل الوطني للسيدات.

وقالت أمي وايكوف ، ساندي ، لصحيفة “ذا بوست”: “ابنتي مصاب بالتوحد ، ولذا فقد أمضت الكثير من حياتها في السخرية ووضعها”. “كان لديها الكثير من الأوقات العصيبة ، وهذه منطقة تجاوزت فيها ونجحت. انظر حولك: إنها واحدة من أفضل البطانات في الولايات المتحدة.”

لا يمكن أن يقول المتسللون في Wycoff نفس الشيء. “أين هم؟ أي منهم في هذه المرحلة؟” قال ساندي. “لا.”

الطريق إلى سنترال بارك

تتبع معظم قصص أصل Steinholding Masters قوسًا مشابهًا: لقد كانوا في حانة أو مهرجان أو في حالة واحدة ، في رحلة بحرية ، عندما تعلموا مسابقة شتاينولد كانت على وشك الحدوث. ألقوا بهم القصبة الهوائية في الحلبة ، وحصلت على مدمن مخدرات.

وقال سيدني ماوش ، منافس يبلغ من العمر 31 عامًا من تكساس ، لـ Peterson: “في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك ، إنها ممتعة”. ولكن عندما يبدأ الناس في ملاحظة إمكاناتك ، تعتقد: “يجب أن آخذ هذا على محمل الجد! نحن الآن في ذلك الآن” ، قالت.

هنري توماسون ، من تكساس ، تدرب لمدة 40 أسبوعًا قبل يوم السبت. بعد المجيء في المركز الثاني والثالث في مختلف الحانات المحلية ، أضاف سائق الرافعة الشوكية و PowerLifter شتاين إلى نهاية روتين الرفع العادي. هذا العام ، فاز بجميع التصفيات في تكساس. وقال “لم يفعل أحد ذلك من قبل لأنه لا أحد غبي بما فيه الكفاية”.

ولكن لا يمكن تدريب جميع السيناريوهات.

في سنترال بارك ، يمكن أن تكون هناك حرارة أو أمطار أو طواقم الكاميرا المشتتة. الأعصاب مركب الأسلحة المهزوزة. يواجه المشاركون عبر البلاد تأخيرات النفاثة والتخلفات. لماذا لا يتركون في حفلة الترحيب في Bierhaus NYC في الليلة السابقة؟ هم ، بعد كل شيء ، في مدينة نيويورك مع مجتمع أكثر جاذبية على عشرة سنتات من العلامة التجارية للبيرة.

ثم ، هناك القضاة ، الذين يتهمون أحيانًا بالتحيز والتناقض. حتى على أعلى مستوى ، يمكن أن تكون القواعد صعبة في توحيدها.

“لقد حاولنا الصفر في ما نعتقد أنه قدر مقبول من العجاف” ، قال بانكو ، قاضٍ وبطل الولايات المتحدة لعام 2015 HB MassKrugstemmen. “لكنها لا تزال ذاتية نوعًا ما.”

الذهاب للذهب

وراء الكواليس ، أنهى Planert البيرة الوحيدة. “إذا كنت أيضًا” ، فستبدأ في الهز وتسرب البيرة “، قال أوهايو ، الذي ينسب إلى عقوده كمحرك منزلي لبراعة شتاينه. “وبالطبع ، إذا لم يكن لديك طاقة كافية ، فسوف تخرج بسرعة حقيقية.”

مارش مارس التنفس العميق. قالت: “إن الحصول على الأكسجين على عضلاتك مباشرة قبل أن تذهب على خشبة المسرح يعطيني القليل من الدفع”. كما أنها تتنافس على الحذاء لأفضل محاذاة.

عندما أخذوا المسرح – النساء الأول ، ثم الرجال – تجول الحشد. “امسك تلك البيرة! امسك تلك البيرة! امسك تلك البيرة!” هتف.

قام المنافسون بالاسترداد ، وتوتروا ويقاموا لحياة البيرة. واحد تلو الآخر ، انسكبوا أو تلقوا إضرابهم الثالث من أجل تراجع الخلف أو الكوع. ارتشف القضاء على القدح عزاءهم وجذورهم على أقرانهم.

“من تحب؟ دعهم يعرفون!” صرخ emcee. “هذا ليس بالأمر السهل ، أيها الناس!”

على جانب المرأة ، ظهرت Mauch منتصرة مع زمن 5:20. بينما كانت رائد الأعمال ومدرب الكرة الطائرة تهدف إلى تحقيق قياسي سبع دقائق بعد أن احتلت المركز الثاني في هذه المرحلة من العام الماضي ، تمثل الفوز أول بطولة وطنية لها شئ ما – هدف مدى الحياة.

كرياضي جامعي ، قالت: “كنت دائمًا ما أكون قريبًا جدًا ، لكنني لم أستطع فعل ذلك أبدًا”.

في قسم الرجال ، قام بوب شالاك ، من نيو جيرسي ، خارج توماسون ، باختطاف رقم قياسي جديد قدره 24:14. كانت المرة الأولى له على المسرح الوطني. “أخبرتك أنه سيفوز!” زوجته ، زميل منافس ، هتفت.

مرة أخرى في قسم VIP ، فكرت بيترسون ، التي استغلها أولاً ، في تجربتها. وقالت: “لقد تحدثنا إلى الكثير من الناس ، وهم مثل:” ستدمن عليها “. هل هي؟ سيخبر الوقت. “اسألني بعد اثنين من البيرة.”