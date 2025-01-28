يعرف القديس يوحنا ريك بيتينو أن “نافذته تغلق” – لكنها لا تبدو وشيكة

قد تغلق نافذة ريك بيتينو ، كما قال خلال مقابلة مع Fox Sports خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ولكن لا يبدو أنه سيتم إغلاقه عند اكتمال هذا الموسم.

إنه يستمتع بالتدريب في سانت جون كثيرًا.

في يوم الاثنين ، خاطب مدرب قاعة المشاهير تعليقاته في المقابلة التي طرح فيها فكرة أن “نافذتي تغلق” و “إذا قررت أن تأتي في شهر أبريل ، فهذا كل شيء بالنسبة لي ، أريد أن أقول إنني حصلت على كل شيء أوقية من العرق مني في تلك السنة ، لذلك خرجت بالطريقة التي جئت بها ، بحماس كبير “.

وكرر أنه ، بينما يخطط لقياس بعض الوقت عندما يكون هذا الموسم قد انتهى لمعرفة ما إذا كان لا يزال لديه فيه للقيام بالمهمة ، فهذا شيء قام به كل أبريل خلال العقدين الماضيين.

بقي بيتينو ثلاث سنوات على عقده بعد هذه الحملة.

وقال بيتينو البالغ من العمر 72 عامًا يوم الاثنين قبل رحلة سانت جون إلى جورج تاون يوم الثلاثاء: “أتوقع أن أقول نفس الشيء الذي قلته على مدار الـ 25 عامًا الماضية: دعنا نتعرف بعد ذلك لمدة عام آخر”.

“معي ، لن تكون هناك مشكلة جسديًا ، لأنني أتمكن من ذلك بشدة. لكن عليك أن تقول عقلياً ، هل هذا ما تريد فعله مع السنوات القليلة الماضية من وجودك ، إذا جاز التعبير؟ “

لقد كانت سنة ممتعة حتى الآن. احتلت سانت جون المرتبة 15 في البلاد في أحدث استطلاع لاستطلاع أسوشيتيد برس توب 25 (أعلى تصنيف لها في عقد من الزمان) ، وفي 17-3 هي أفضل بداية لها من خلال 20 مباراة منذ موسم 1989-1990.

فاز فريق Johnnies بست مباريات متتالية ، وربطوا على قمة الشرق الكبير مع ماركيت رقم 9 ، وهم بقوة في بطولة NCAA الآن ، وفقًا لجميع أخصائيي الأساسيات تقريبًا.

إنهم يقومون بقفزة في السنة الثانية حتى تتمكن الكثير من فرق بيتينو طوال حياته المهنية. يقول لاعبوه إنه لا يتباطأ. سيكون في كثير من الأحيان على جهاز المطحنة أو الجهاز الإهليلجي قبل التدريب وبعده ، والتعرق معهم.

وقال جايدن غلوفر المبتدئ: “من الملهم نوعًا من رؤيته في عصره لا يزال متحمسًا للعبة كما هو الآن”.

هناك أوقات زميلة طالبة روبن فريسي يفكر بنفسه: “هذا الرجل يحب حقًا ما يفعله”.

وقال بيتينو إن سانت جونز هو أصعب وظيفة كان لديه على الإطلاق ، بسبب القليل من النجاح الذي حققه هذا البرنامج على مدار الـ 25 عامًا الماضية وتحسينات البنية التحتية المطلوبة عند وصوله.

تعد غرفة الوزن الجديدة وغرفة الأفلام ومحطة التزود بالوقود من بين الإضافات البارزة. اختار الحضور هذا العام ، حيث بلغ متوسط ​​عدد المشجعين 14447 مشجعًا في المباريات الأربع في الحديقة حتى الآن. ساعد وجوده أيضًا في تحويل الأموال إلى البرنامج ، وهو مهم للغاية في عصر الاسم والصورة والمثل.

وقال بيتينو: “من الصعب جدًا بالنسبة لي الخروج وطلب المال ، لكنني حصلت على جيد”. “لم يعجبني أبدًا من قبل منذ 45 عامًا. أفضل إعطاء المال بدلاً من طلب المال. لدينا روتين: أذهب إلى كرة السلة ، وأتحدث مع الأيام الخوالي ، وأتحدث مع نيكس ، ومايكل جوردان ، ثم أغادر وأضربهم (المدير العام) مات (عبد الحبيد) مقابل المال. لذلك ليس علي أن أسألهم مباشرة “.

أما بالنسبة للتعليق الختامي للنافذة ، فقد أشار بيتينو إلى أنه يبلغ من العمر 72 عامًا. من الطبيعي أن يفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك ، لا يتحدث مثل شخص لديه تاريخ انتهاء في الاعتبار.

“لن أعيش إلى الأبد. لكني سعيد جدا. أنا متحمس جدا. أعتقد أنني في حالة جيدة كما كنت قبل 15 عامًا ، عقليًا وجسديًا “. “غرفة الوزن ، وغرفة التزود بالوقود ، وجمع التبرعات ، ونفعل كل شيء في غضون عام ونصف ، ولدينا مساعدة كبيرة مع خريجينا. هذا مثير للغاية ومحفز للغاية. لكنه عمل شاق. هناك ليال قليلة جدًا “.