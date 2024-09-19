يعرف دفاع العمالقة أنه أفضل مما أظهره في البداية 0-2

كان دكستر لورانس، الذي لا يزال غاضبًا من خسارة يوم الأحد، مستعدًا للرحيل. لو كان بوسعه ذلك، لكان لاعب خط الدفاع المتميز قد لعب ضد فريق براونز يوم الأربعاء.

لم يكن بحاجة إلى مزيد من الوقت ليغضب من البداية 0-2.

“أنا شخصيًا غاضب لأنني أكره الخسارة بشدة”، قال. “أشعر بالحزن الشديد عندما أخسر. أنا حقًا لا أحب ذلك.

“بالنسبة لي، هذا أمر لن أقبله أبدًا. أريد أن أرى هذا الفريق ينمو ويصبح جيدًا كما نبدو طوال الأسبوع في التدريبات. إنه يوم واحد فقط. يوم الأحد أو يوم الخميس أو أي يوم آخر. علينا أن نظهر.”

كان يتحدث عن الجميع باللون الأزرق، لكن الدفاع هو الجانب من الكرة الذي يمكنه المساعدة في السيطرة عليه، والجهد المبذول يوم الأحد لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية.

لم يتمكن فريق العمالقة من الخروج من الملعب، حيث سمحوا لفريق كوماندرز بـ 425 ياردة من إجمالي الهجوم. ورغم أنهم قدموا أداءً جيدًا في المنطقة الحمراء – حيث فشل فريق واشنطن في تسجيل هدف في ست محاولات – إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للتعويض عن المشكلات الأخرى.

سواء كان ذلك من خلال السماح بـ 215 ياردة سريعة، أو السماح للقائدين بتحويل 7 من 14 محاولة ثالثة مما أدى إلى تفاوت كبير في وقت الاستحواذ (37:32 إلى 22:28) أو الفشل في إحداث أي تحول، فإن العمالقة يعرفون أنهم يجب أن يكونوا أفضل بكثير.

سجل القائدون، الذين لم يكونوا قوة هجومية هائلة، أهدافا في كل واحدة من هجماتهم باستثناء هدف واحد قبل نهاية الشوط الأول.

قال لاعب خط الوسط بوبي أوكيريكي: “أعتقد أن اهتمامنا بالتفاصيل، وخاصة في الدفاع، لم يكن على المستوى المطلوب. فقط الأساسيات والتقنيات الخاصة بعملنا – العيون والأيدي والأقدام. … الأمر يتعلق بالتنفيذ حقًا. مواقف الثالث والطويل، توقع كيف سيهاجموننا، سواء كان ذلك من خلال الشاشات أو المواجهات الفردية، حقًا وجود شعور إضافي متزايد بالتركيز على الثالث للخروج من الملعب وإعداد هجومنا في وضع جيد في الملعب”.

ربما يكون تحسين قدراتهم في التصدي هو المشكلة الأكبر في الوقت الحالي. لقد كانوا غير مباليين في هذا الصدد ضد فريق كوماندرز.

جزء من ذلك يتعلق بالتواصل والبعض الآخر يتعلق بإنهاء المسرحيات بشكل أفضل.

“في بداية الموسم، قد يكون هذا مشكلة، فأنت لا تتدخل حقًا عندما تتدرب ضد لاعبي فريقك كثيرًا. وبمجرد أن يصبح الأمر حقيقيًا، فإن هؤلاء اللاعبين يقاتلون من أجل كل ياردة يمكنهم الحصول عليها”، كما قال لاعب خط الوسط مايكاه ماكفادن. “من الواضح أن الأمر يتعلق بفرد ينظر إلى الداخل، ويتأكد من أنه يقوم بعمله، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يركض الجميع إلى الكرة ويتأكدون من دعم الجميع في حالة حدوث خطأ في التدخل”.

وقد تحدث بالفعل العديد من المحاربين القدامى في الدفاع.

بعد خسارة يوم الأحد، انتقد بريان بيرنز عجز العمالقة عن تحقيق الفوز، قائلاً إن “القدرة التنافسية للفريق بحاجة إلى الارتفاع” و”عندما تطلق النار على قدمك، فإنك تفسد نفسك”.

وقد أعرب لورانس الآن عن استيائه من هذا الأمر. ويرى أوكيريكي أن هذا يشكل تطوراً إيجابياً.

“هذا نداء للجميع”، قال أوكيريكي. “تحقق من نفسك حقًا، وتأكد من أن جنونك في التدريب، وكثافتك في الاجتماعات، على مستوى معاييرنا لأن لدينا معيارًا نحاول الحفاظ عليه هنا”.

يعتقد لورانس وأوكيريك أن الدفاع سيتقدم خطوة للأمام هذا الأسبوع. فهما يريان زملاءهما في الفريق بنفس الشعور بالإلحاح، حيث يهاجمون الاجتماعات ويتدربون بالطريقة الصحيحة.

لكن العمالقة يدركون أيضًا أنهم يجب أن يتصرفوا بشكل صحيح على أرض الملعب عندما يكون ذلك ضروريًا. يمكنهم التحدث عن ذلك كثيرًا.

قال لورانس: “يتعين علينا فقط أن نحضر يوم الأحد – هذه هي الرسالة الأكبر. يجب أن نبني هذه الثقة طوال الأسبوع للحضور يوم الأحد”.