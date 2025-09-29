يعرف كارلوس ميندوزا أنه “على المقعد الساخن” مع ميتس

ميامي – دعم ديفيد ستيرنز رئيس عمليات البيسبول في لعبة البيسبول ، حيث كان الفريق يتعثر خلال اختتام الموسم العادي ، لكن هل سيستمر هذا الدعم؟

من المؤكد أن كارلوس ميندوزا يدرك سبب استجواب وضعه الوظيفي ، بعد أن خسر فريق Mets 4-0 أمام مارلينز يوم الأحد ليغيب عن مرحلة ما بعد الموسم.

وقال ميندوزا: “منذ اليوم الأول عندما تتولى هذه الوظيفة ، أنت على الساخنة”. “عندما تدير فريقًا لديه الكثير من التوقعات والعودة إلى المنزل ، ستظهر أسئلة مثل هذه ، وهذا جزء منه. أنا مسؤول ويجب أن أكون أفضل.”

لم يتحدث ستيرنز إلى المراسلين بعد الخسارة.

من المقرر أن يعقد جلسة إعلامية في نهاية الموسم يوم الاثنين في Citi Field.

وقال ميندوزا ، الذي لديه سنة واحدة في عقده ، إنه من السابق لأوانه تقييم ما يجب تغييره للموسم المقبل.

قاد Mendoza الموسم الماضي Mets إلى لعبة 6 من NLCS وظلت التوقعات مرتفعة للفريق بعد وصول خوان سوتو إلى عقد قياسي وعودة بيت ألونسو إلى التشكيلة.

ستكون هناك أسئلة أيضًا حول وضع المدرب جيريمي هيفنر وضرب المدربين إريك شافيز وجيريمي بارنز بعد أن قامت كلتا الوحدتين بشكل غير متسق هذا الموسم.

كان الترويج أكبر سبب للإنذار – مع صراعات من قبل Kodai Senga و David Peterson و Sean Manaea Front and Halder.

انضم Senga إلى الفريق يوم الأحد ، لكنه لم يتم تنشيطه.

وقال ميندوزا إن Senga كان سيسافر مع الفريق إلى لوس أنجلوس إذا تقدم Mets إلى الجولة البرية.

<br />

أمضى اليمين الشهر الأخير في القاصرين بعد امتداد تقريبي بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة.

قال سينغا من خلال مترجمه: “يتعلق الأمر بجسدي”. “لم أتمكن من السيطرة على جسدي بالطريقة التي أردت بها بعد الإصابة وظهرت في النتائج وكان من المخيب للآمال للغاية أنني لم أتمكن من المساهمة في الشهر الماضي.”

أنهى فريق Mets الموسم 0-70 في الألعاب التي تتبعها بعد ثمانية أدوار.