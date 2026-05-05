يعرف نجم اتحاد كرة القدم الأميركي “ستيفون ديجز” مصيره بعد أن اتهمه طاهٍ شخصي سابق بالاعتداء

برأت هيئة محلفين في ماساتشوستس يوم الثلاثاء نجم باتريوت السابق ستيفون ديجز من الاعتداء على طاهيه الشخصي في ديسمبر بعد أن قام فريق دفاعه بضرب متهمته على منصة الشهود وعرض مقاطع فيديو لها وهي ترقص بعد الهجوم المزعوم.

أصدرت هيئة المحلفين المكونة من ستة أشخاص حكمها بعد 90 دقيقة فقط من المداولات التي بدأت في الساعة 3 مساءً بعد شهادة شاهدة الادعاء النجمية، جميلة آدامز – التي كانت طاهية ديجز لمدة ستة أشهر في العام الماضي وادعت أنه صفعها وخنقها في 2 ديسمبر 2025.

واجه Diggs ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة الخنق الكبرى وسنتين ونصف في السجن بتهمة جنحة الاعتداء.

خلال المحاكمة التي استمرت يومين والتي جرت في قاعة المحكمة في ديدهام بولاية ماساتشوستس، أدلت آدامز بشهادتها وهي تبكي حول الاعتداء المروع المزعوم الذي جاءت فيه ديجز إلى غرفتها حيث كانت تعيش في قصر ديدهام لمواجهتها بشأن قتال كانوا يخوضونه حول رسالة نصية.

ادعت آدامز – التي اعترفت بأنها نامت معه قبل أن تبدأ العمل معه – أنها كانت تراسل Diggs حول سبب عدم دعوتها للانضمام إليه وآخرين في رحلة إلى ميامي لحضور معرض آرت بازل.

دخلت Diggs إلى غرفة نومها وكانت “غاضبة جدًا” وسألتها “ما كل هذا الذي كنت تتحدث عنه؟” قالت لهيئة المحلفين.

وشهدت آدامز قائلة: “لقد صفعني بيد مفتوحة”، مضيفة عندما حاولت منعه، أجاب: “هذا لن ينجح”.

وقالت: “أمسك بذراعه ولف عنقي بمرفقه… وبدأ يخنقني”.

لقد كانت مرعوبة للغاية لدرجة أنها بللت سروالها، كما شهدت.

واجهت آدامز استجوابًا عنيفًا من قبل فريق Diggs الذي ضغط عليها بشأن ما إذا كان محاميها قد طلب الحصول على تعويض قدره 5.5 مليون دولار من Diggs قبل ثلاثة أسابيع فقط من بدء المحاكمة – وهو سؤال رفضت الإجابة عليه على الرغم من طرحه ثلاث مرات.

استدعى فريق Diggs سلسلة من الشهود يوم الثلاثاء الذين كانوا في منزله يوم الهجوم المزعوم والذين قالوا إنهم لم يسمعوا أي قتال يحدث أو يروا أي علامات إصابة على آدامز.

أخبرت صديقة آدامز ومصفف شعر ديجز، شي تشارلز، هيئة المحلفين بعد أسابيع قليلة من الاعتداء المزعوم، وأخبرتها آدامز أنها تخطط لمقاضاة ديجز مقابل الأجر الذي يُزعم أنه مدين لها به مقابل الحفلة البالغة 2000 دولار في الأسبوع.

وعلى الرغم من أن آدامز ذهبت للإقامة مع تشارلز في نيويورك لمدة أسبوع بعد الحادث، إلا أنها لم تذكر الأمر لتشارلز أبدًا.

خلال المرافعات الختامية، قال المدعي العام درو فيرتو إن السبب وراء عدم إخبار آدامز لأي شخص في دائرة ديجز عن الهجوم المزعوم هو أنهم كانوا جميعًا “على كشوف رواتبه” وكان الجميع يحبونه.

ومع ذلك، اعترف المدعي العام بأن آدامز لم تكن “شاهدة مثالية” وأنها كانت “مجادلة ومتجنبة وصعبة”. وقال إن هذا لا يعني أن هيئة المحلفين لا ينبغي أن تصدق ادعاءاتها.

قال محامي الدفاع عن ديجز، أندرو كيتلويل، خلال مرافعاته الختامية إن آدامز “وجه هذا الاتهام كوسيلة للاستفادة من ستيفون ديجز وإذلاله ومعاقبته”.

حافظ Diggs – وهو وكيل حر بعد موسم واحد مع باتريوتس في عام 2025 – على براءته.

ويلعب ديجز في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية منذ عام 2015 عندما بدأ مع فريق مينيسوتا فايكنغز، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى بوفالو بيلز وهيوستن تكسانز.