يعرف Knicks أن هناك معدات أخرى يجب عليهم الوصول إليها

ديترويت – سيشمل حصيلة معقولة لأفضل ستة لاعبين في هذه السلسلة خمسة نيكس. دخلوا بميزة المواهب على Pistons ، مع اثنين من المبتدئين في جميع النجوم وجريمة تصنف في أفضل 5 لاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين.

لكن كل ليلة تحولت إلى صراع متجه إلى المباراة 6 يوم الخميس. كانت الانتصارات صعبة مثل الهزائم.

لقد تفوقوا على المكابس من قبل نقطة واحدة مع قيادة السلسلة ، 3-2.

كانت جريمتهم عالقة في الوحل ، مع الكثير من أعمال هوديني من بلدات كارل أنطثوني وجسور ميكال.

نادرا ما شعرت الممتلكات بسلاسة.

والخبر السار ، وفقا لجوش هارت ، هو أن نيكس كان يعمل في بيلو الأمثل ، مما يعني أنه من الناحية النظرية أن يكون لديهم معدات أعلى بكثير.

بالنظر إلى كيفية تكشف سلسلة Pistons قبل يوم الخميس ، فإنهم سيحتاجون إلى أفضل بكثير للتنافس في الجولة التالية ضد Celtics.

“ليس على الإطلاق (هل لعبنا أفضل كرة سلة لدينا). “أعتقد أن لدينا طفرات حيث لعبنا بشكل جيد للغاية ، وبعد ذلك كان لدينا طفرات حيث لعبنا فظيعًا – أي ذلك الربع الثالث (في اللعبة 5).

“لذلك علينا أن نتأكد من أننا نجد طرقًا للحفاظ على التدفق الجيد والإيقاع الجيد طوال الوقت طوال اللعبة. هذا يلعب بشكل أسرع ، وهذا يجعلهم يتخذون قرارات ، وعندما تتخذ الفرق اتخاذ القرارات التي تضعها في وضع يسمح لنا بها لارتكاب الأخطاء. (المدن) ، ولكن أيضًا Mikal و OG (ANUNOBY) ، اذهبوا إلى هناك وأعتقد أن هذا هو أكبر شيء – يلعبان بوتيرة طوال اللعبة ووضعهما في مواقع لارتكاب أخطاء. “

هارت دائما يعزف على تسريع وتيرة وهو بالتأكيد يناسب نقاط قوته في المرحلة الانتقالية.

لكن يجب أن يكون لدى Knicks مزايا في مناطق أخرى بالنظر إلى موظفيهم ، مع برونسون والبلدات والجسور كلها قادرة على خلق لأنفسهم في نصفها.

بدلاً من ذلك ، دخل فريق Knicks يوم الخميس في إطلاق النار على 44 ٪ فقط في السلسلة – أقل بكثير من 48 ٪ في الموسم العادي. الأكثر إثارة للقلق ، كانوا في المتوسط ​​20.7 تمريرة فقط مقارنة مع 27.5 تمريرة حاسمة في الموسم العادي.

توقفت حركة الكرة.

قال برونسون: “أعتقد أن الهجوم أعتقد أننا – أنا – ناضلوا بشكل عدواني”. “أشعر أنني أحضر الكرة ، ولدي الكرة معظم الوقت ، لذلك تبدأ معي. لذلك لكي أكون أفضل من الهجوم كفريق واحد ، أحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل والتأكد من أنني أضع زملائي في الفريق في أفضل وضع ليكون ناجحًا. لذلك يبدأ معي.”

هل هو نتاج لعب ضعيف أو مجرد نتيجة طبيعية للشدة الدفاعية التي ترتفع في التصفيات؟

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قال برونسون: “أعتقد أن مزيجًا من كليهما”. “كرة السلة في التصفيات ، لقد لعبنا نفس (الفريق) في الوقت الحالي ، هذه هي المرة السادسة. أنا متأكد من أنهم يعرفوننا ، ونحن نعرفهم.

“نحن في وضع في وضعه الآن حيث نحتاج إلى الخروج فقط وكسبه فقط. لن يتم منحنا لنا ، فلن نتمكن من تسليم أي شيء. يجب أن نذهب إلى هناك ونلعب أفضل ما في وسعنا بغض النظر عما يحدث. لن يكون الأمر سهلاً أبدًا.

بطبيعة الحال ، فإن البذور العليا الأخرى في المؤتمر الشرقي كلها كانت أسهل. كان Knicks هو الوحيد الذي لم يمر في الجولة الأولى بعد خمس مباريات.

سيستريح Celtics قبل مواجهة الفائز في سلسلة Knicks-Pistons.

هذه نتيجة لعدم إظهار قصارى جهدها.

وقال هارت: “لا أعتقد أن أيًا منا يعتقد أن هذه السلسلة ستكون عبارة عن ممر”. “هذا مجموعة من فريق (The Pistons) هناك مع مدرب جيد حقًا وموظفين تدريب.