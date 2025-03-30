يعرف Nestor Cortes بالضبط لماذا سحقه يانكيز في المقابل

ألقى نيستور كورتيس باللوم على عودته الفظيعة إلى برونكس على عامل بسيط: يانكيز يعرفونه أفضل من أي شخص آخر.

وفي يوم السبت ، جعلوه يدفع.

بعد المباراة ، غادر كورتيس استاد يانكي دون التحدث إلى المراسلين. في صباح يوم الأحد ، اعترف بأنه كان بعد ظهر “وحشي”.

قال كورتيس: “خمسة مناحي تؤذيني كثيرًا ، أشعر أنهم يعرفون نوع الإبريق الذي أنا عليه وماذا أفعل (ما) استراتيجيتي. إنه خطأي ألا انحرفت عن ذلك. “

شملت استراتيجية Yankees القفز على الملعب الأول لكورتيس ، حيث ضربت كل من Paul Goldschmidt و Cody Bellinger و Aaron Judge Homers على كرة First Fastballs لفتح اللعبة.

قال كورتيس: “كان لديهم خطة وأعدموها جيدًا ولم أفعل ذلك. لقد كانوا كمينًا. إنهم يعلمون أنني أرمي الكرات السريعة ، ويعرفون أنني أرمي كرات سريعة في كثير من الأحيان ، وهم يعرفون الموقع الذي سأذهب إليه. كان على عاتقي لعدم إجراء التعديل في وقت مبكر- أو طوال اليوم- لأن اليوم كله كان وحشيًا بالنسبة لي. سأتعلم منه “.

قال كورتيس إنه شعر بالرضا جسديًا وكان مستعدًا للانتقال إلى بدايته التالية بعد السماح لثمانية أشواط-وخمسة من المنازل-في اثنين من الأدوار في هزيمة 20-9 على ملعب يانكي.

كانت كل هذه الإحصائيات هي التي تعمل على العمل المهني لـ The Lefty ، الذي تم تداوله إلى Brewers في Offseason كجزء من حزمة في مقابل Devin Williams.

قال كورتيس: “من الواضح ، عندما تسمح بثمانية أشواط ، ليس شعورًا جيدًا. لم يكن الأمر بالطريقة التي خططت لها”.

أطلق عليه اسم “غريب بعض الشيء” ضد فريقه السابق.

قال كورتيس: “لقد أمضيت بضع سنوات هناك وتمكنت من أن أكون إلى جانبهم وليس مضطرًا لمواجهةهم”. “يأتي هذا مع الإقليم ، كونه إبريقًا رئيسيًا في الدوري ، فأنت لا تعرف أبدًا أين ستنتهي. أنت تواجه شخصًا تعرفه. لقد كان الأمر بالأمس.”