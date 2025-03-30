يعرف Nestor Cortes بالضبط لماذا سحقه يانكيز في المقابل

رياضة
يعرف Nestor Cortes بالضبط لماذا سحقه يانكيز في المقابل

ألقى نيستور كورتيس باللوم على عودته الفظيعة إلى برونكس على عامل بسيط: يانكيز يعرفونه أفضل من أي شخص آخر.

وفي يوم السبت ، جعلوه يدفع.

بعد المباراة ، غادر كورتيس استاد يانكي دون التحدث إلى المراسلين. في صباح يوم الأحد ، اعترف بأنه كان بعد ظهر “وحشي”.

قال كورتيس: “خمسة مناحي تؤذيني كثيرًا ، أشعر أنهم يعرفون نوع الإبريق الذي أنا عليه وماذا أفعل (ما) استراتيجيتي. إنه خطأي ألا انحرفت عن ذلك. “

شملت استراتيجية Yankees القفز على الملعب الأول لكورتيس ، حيث ضربت كل من Paul Goldschmidt و Cody Bellinger و Aaron Judge Homers على كرة First Fastballs لفتح اللعبة.

قال كورتيس: “كان لديهم خطة وأعدموها جيدًا ولم أفعل ذلك. لقد كانوا كمينًا. إنهم يعلمون أنني أرمي الكرات السريعة ، ويعرفون أنني أرمي كرات سريعة في كثير من الأحيان ، وهم يعرفون الموقع الذي سأذهب إليه. كان على عاتقي لعدم إجراء التعديل في وقت مبكر- أو طوال اليوم- لأن اليوم كله كان وحشيًا بالنسبة لي. سأتعلم منه “.

قال كورتيس إنه شعر بالرضا جسديًا وكان مستعدًا للانتقال إلى بدايته التالية بعد السماح لثمانية أشواط-وخمسة من المنازل-في اثنين من الأدوار في هزيمة 20-9 على ملعب يانكي.

كانت كل هذه الإحصائيات هي التي تعمل على العمل المهني لـ The Lefty ، الذي تم تداوله إلى Brewers في Offseason كجزء من حزمة في مقابل Devin Williams.

قال كورتيس: “من الواضح ، عندما تسمح بثمانية أشواط ، ليس شعورًا جيدًا. لم يكن الأمر بالطريقة التي خططت لها”.

أطلق عليه اسم “غريب بعض الشيء” ضد فريقه السابق.

قال كورتيس: “لقد أمضيت بضع سنوات هناك وتمكنت من أن أكون إلى جانبهم وليس مضطرًا لمواجهةهم”. “يأتي هذا مع الإقليم ، كونه إبريقًا رئيسيًا في الدوري ، فأنت لا تعرف أبدًا أين ستنتهي. أنت تواجه شخصًا تعرفه. لقد كان الأمر بالأمس.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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