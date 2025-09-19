يعزو كودي بيلينجر كلايتون كيرشو وهو يستعد لصالح يانكيز فاصلة تمتد

بالتيمور – ثلاث مرات في مواسمه الأربعة الأولى في التخصصات ، وصل كودي بيلينجر إلى سلسلة العالم. في عام 2020 ، كان جزءًا من فريق Dodgers الذي فاز باللقب.

ينسب إلى كلايتون كيرشو – الذي أعلن يوم الخميس أنه سيتقاعد بعد هذا الموسم – كسبب رئيسي حقق المتهربون نجاحًا كبيرًا خلال تلك الفترة.

وقال بيلينجر قبل فوز يانكيز 7-0 يوم الخميس على الأوريولز في كامدن ياردز: “لقد كان جزءًا كبيرًا من هذا الفريق وجميع فرقنا”. جلست ، شاهدت وتعلمت: هذا ما يفترض أن تبدو عليه. عندما أخذ الكرة كل يوم خامس ، كان لديه وجود. كان أصعب رجل يعمل في الغرفة. كان لديه أخلاقيات عمل لا مثيل لها. “

قام Bellinger ، الذي ذهب إلى 0 مقابل 3 مع مسار اثنين وسجل اثنان ، وسجل ذلك معه في المواقع الأخرى في مسيرته المهنية ، أولاً مع الأشبال ، حيث أمضى موسمين بعد ست سنوات في لوس أنجلوس ، ثم هذا العام ، أوله في برونكس.

في خضم أفضل عام له منذ موسم MVP في الدوري الوطني لعام 2019 ، كان Bellinger جزءًا حاسمًا من أن يانكيز في وضع يسمح له بالعودة إلى مرحلة ما بعد الموسم.

قال بيلينجر عن يانكيز ، حيث وصل إلى تجارة من الأشبال في غير موسمها ، “هذا هو السبب في أنني أردت المجيء إلى هنا. إنه ممتع. لهذا السبب تلعب اللعبة “.

قامت Bellinger بتسليم كل ما يمكن أن يطلبه Yankees عندما قاموا بشحن Cody Poteet إلى شيكاغو مقابل مهرجان Lefty بعد أن غادر Juan Soto إلى Mets و 765 مليون دولار.

لقد كان Bellinger البالغ من العمر 30 عامًا لاعباً أساسياً في التشكيلة ، حيث لعب جميع مواقف الخارجيات الثلاثة بشكل جيد وأيضًا يملأ القاعدة الأولى عند الحاجة.

و 1.034 OPS ضد الترويج اليسرى هو ثالث أفضل في الشركات الكبرى ، خلف زملاء الفريق آرون القاضي وبول جولدشميدت فقط-كلاهما الضاربون الأيمن.

إنه أيضًا يسير بخطى سريعة للظهور في ألعاب أكثر من أي موسم منذ عام 19 ، عندما لعب في 156 مباراة.

أدى ذلك إلى معظم homers و RBIs والمشي منذ عام 2019 أيضًا.

ولكن بعد أن فقدت التصفيات في كل من مواسمه في شيكاغو – على الرغم من الأرقام القوية في اللوحة – فإن تركيز Bellinger هو مجرد الفوز في الألعاب هذا الوقت من العام.

قال بيلينجر: “لكي تلعب ألعابًا ذات مغزى في سبتمبر ، هذا كل ما يمكنك طلبه. هذا شيء عرفته لفترة طويلة.”

ويتم إعداد يانكيز للقيام بالمزيد.

وقال بيلنجر ، الذي كان والده ، كلاي ، جزءًا من فريقين فائضان في برونكس ، في عامي 1999 و 2000: “لدينا هدف واحد ، وهذا هو الفوز بالسلسلة العالمية”. لقد حان الوقت لإثبات ذلك. “