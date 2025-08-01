يعطي كام وارد تقييمًا حاليًا لجريمة جبابرة “منتصف منتصف”

كام وارد لا يتجول في حالة جريمة جبابرة.

وقال لاعب قورتربك الصاعد للصحفيين بعد ممارسة معسكر تدريبي يوم الأربعاء: “أعتقد أننا في منتصف الوقت الحالي”. “من موقفي ، إلى المقدمة ، إلى موضع المتلقي ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدأ كل شيء معي.”

من المتوقع أن يبدأ وارد ، الذي كان الاختيار رقم 1 العام في مسودة 2025 NFL ، الموسم باعتباره لاعب الوسط في تينيسي.

“لا أعتقد أننا حيث نحتاج إلى أن نكون. لكن لدينا القليل من الوقت. كل يوم نتحسن ككل. نحن فريق شاب. لكن هذا ليس عذرًا”.

لقد كان أسبوعًا صعبًا في معسكر التدريب لـ Ward ، الذي ألقى أربعة اعتراضات في الممارستين منذ ظهور الفوط.

وأضاف وارد: “لا بد لي من الحصول على نفس الصفحة مع أجهزة الاستقبال الخاصة بي ، ومشاهدة المزيد من الأفلام ، وأن أكون أكثر دقة مع كرة القدم”.

هذا يمثل تحولًا كبيرًا في لهجة من الأسبوع الماضي ، عندما قال وارد إن جبابرة “قادرون على أن يكونوا أحد أفضل الجرائم في الدوري”.

حصلت تينيسي على أفضل اختيار من خلال نشر رقم قياسي في الدوري 3-14 في الموسم الماضي ، لكن إضافة وارد إلى القائمة لديها من حول المنظمة على أمل تحسن فوري.

سيحتوي اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على أجهزة استقبال واسعة Calvin Ridley و Tyler Lockett و Van Jefferson كأهدفه الأساسية الثلاثة ، إلى جانب تشيج أوكونكو.

كان وارد ، الذي كان في نهائيات هايسمان كأس عام 2024 ، موسمًا كبيرًا بارزًا في ميامي حيث قاد الأمة في تمرير الهبوط (39) ، ويارز لكل محاولة تمريرة (9.5) وأولاد لكل إكمال (14.1).

قبل ذلك ، لعب مواطن غرب كولومبيا ، وكالة تكساس كرة القدم الجامعية في Connate Word (2020-21) و Washington State (2021-23).

على الرغم من صراعات قورتربك في معسكر التدريب ، قال مدرب جبابرة براين كالاهان قبل تدريب يوم الأربعاء إنه كان لديه ثقة تامة في أن وارد سيتراجع.

قال كالاهان: “إنه مجرد نوع من كيف يكون سلكيًا”. “أشعر حقًا بالرضا عن كيفية الرد على أي سلبية بشكل عام.”

يفتح جبابرة الموسم على الطريق ضد برونكو في 7 سبتمبر.