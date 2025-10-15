يعلم سايمون هولمستروم أن سكان الجزيرة بحاجة إلى ما لم يقدمه لهم بعد

كان أحد التطورات الإيجابية القليلة لسكان الجزيرة خلال الشهرين الأخيرين من الموسم الماضي هو صعود سيمون هولمستروم إلى المراكز الستة الأولى، حيث سجل السويدي 20 هدفًا للمرة الأولى.

كانت هناك بعض البدايات الخاطئة لهولمستروم في المراكز الستة الأولى، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يؤكد فيها نفسه هناك وبدا مرتاحًا في تولي المسؤولية في الهجوم. وجاءت النتائج.

لذا فإن أحد الأجزاء الأكثر تناقضًا في بداية سكان الجزيرة 0-3-0 لهذا الموسم لم يكن فشل هولمستروم في استعادة دور الستة الأوائل خلال المعسكر فحسب، بل انخفض إلى السطر الرابع – حيث لعب آخر مرة في نهاية موسم 2023-24 – قبل خسارة يوم السبت أمام جيتس.

كانت المؤشرات في تدريبات الأربعاء تشير إلى أن هولمستروم سيكون في الخط الرابع مرة أخرى في مباراة الخميس على أرضه ضد فريق أويلرز، حيث تزلج مع كيسي سيزيكاس وكايل ماكلين.