يعمل الاختراق Sponge Classic For Fences أيضًا على Sheds

إذا كنت قد تم خداعها مؤخرًا في رسم سياج الاعتصام المحلي من قبل صديقك توم ، فمن المحتمل أن تكون قد وجدت اختراق اللوحة الفيروسية للسياج يتجول حول Tiktok الذي يشير إلى أنه يجب عليك استبدال الفرشاة بحص أكبر أو إسفنجة عظمية. الفكرة بسيطة كما تبدو ؛ يمكن أن تمتص الإسفنج المزيد من الطلاء في واحدة ، ويجب أن تطبق طلاء أكثر من الطلاء على مسافة أطول من شعيرات فرشاة الطلاء. الآن ، فكر في فعل الشيء نفسه مع سقيفة الفناء الخلفي.

هناك الكثير من الأسباب الجيدة للنظر في استخدام هذا الاختراق الإسفنجي لتصوير السياج على سقيفك وراء جماليات كل شيء. ربما كنت تفكر في تحويل سقيفك إلى منزل صغير للضيوف وتحتاج إلى إعادة طلاء ، أو تريد تجربة طلاء أحدث وصديقة للبيئة يعكس أشعة الشمس بشكل أفضل لمكافحة الاحتباس الحراري. يعد استخدام الإسفنج خيارًا قابلاً للتطبيق سواء كنت تحاول إنهاء خشب السقيفة بالطلاء أو بقع الألوان أو حافظة مائية. قد يكون أحد الخيارات الجيدة هو محاولة تجميع الممتلكات الخشبية الخاصة بك مع منتجات بأسعار معقولة مثل Restor-A-Finish ، والتي يمكن امتصاصها أيضًا في إسفنجة. كل ما عليك فعله هو ملء الإسفنج بالطلاء والوصول إلى العمل كما تفعل مع فرشاة.