يعمل الاختراق Sponge Classic For Fences أيضًا على Sheds

إذا كنت قد تم خداعها مؤخرًا في رسم سياج الاعتصام المحلي من قبل صديقك توم ، فمن المحتمل أن تكون قد وجدت اختراق اللوحة الفيروسية للسياج يتجول حول Tiktok الذي يشير إلى أنه يجب عليك استبدال الفرشاة بحص أكبر أو إسفنجة عظمية. الفكرة بسيطة كما تبدو ؛ يمكن أن تمتص الإسفنج المزيد من الطلاء في واحدة ، ويجب أن تطبق طلاء أكثر من الطلاء على مسافة أطول من شعيرات فرشاة الطلاء. الآن ، فكر في فعل الشيء نفسه مع سقيفة الفناء الخلفي.
هناك الكثير من الأسباب الجيدة للنظر في استخدام هذا الاختراق الإسفنجي لتصوير السياج على سقيفك وراء جماليات كل شيء. ربما كنت تفكر في تحويل سقيفك إلى منزل صغير للضيوف وتحتاج إلى إعادة طلاء ، أو تريد تجربة طلاء أحدث وصديقة للبيئة يعكس أشعة الشمس بشكل أفضل لمكافحة الاحتباس الحراري. يعد استخدام الإسفنج خيارًا قابلاً للتطبيق سواء كنت تحاول إنهاء خشب السقيفة بالطلاء أو بقع الألوان أو حافظة مائية. قد يكون أحد الخيارات الجيدة هو محاولة تجميع الممتلكات الخشبية الخاصة بك مع منتجات بأسعار معقولة مثل Restor-A-Finish ، والتي يمكن امتصاصها أيضًا في إسفنجة. كل ما عليك فعله هو ملء الإسفنج بالطلاء والوصول إلى العمل كما تفعل مع فرشاة.
الإسفنج هي مجرد أداة أخرى لمجموعة طقوس السقيفة الخاصة بك
قد يبدو حل بسيط مثل استخدام إسفنجة للحصول على تطبيق طلاء أفضل من نوع الفرش المستخدمة لقرون جيدة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية ، وهناك مدى وجوده. نظرًا لأن هذا الفيديو الأصلي ضرب وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم تسرب الكثير من الطلاء حول ما إذا كان Tiktok Hack الذي يتصاعد السياج الفيروسي يستحق وقتك في الواقع على أدوات مثل بكرات الطلاء المصممة لغرض مماثل. بغض النظر عن رأيك ، فإن الأمر يستحق وضع الاختراق الإسفنجي في الاعتبار كأداة أخرى في ترسانة المنزل – أو في هذه الحالة ، سقيفة -. حتى إذا لم تستخدم إسفنجة للطلاء ، فقد لا يزال من المفيد تطبيق التشطيبات الأخرى على الخشب أو الخشب الرقائقي أو غيرها من المنتجات الخشبية المعاد تشكيلها.
في الواقع ، هناك بعض الحالات التي قد لا تكون فيها الطلاء الكمال ، حتى من أسطوانة الطلاء ، الجمالية المفضلة. يمكنك أن تزعج الأثاث الخشبي الذي عفا عليه الزمن دون الرملي بدلاً من ذلك باستخدام كتلة من الخشب ، أو الإسفنج ، المغطى بالطلاء ، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع سقيفك في الهواء الطلق. يمكن أن تكون الإسفنج رفيقًا جيدًا لهذا التصميم من خلال الحصول على طبقة من الورنيش أو السدادات داخل الفجوات بسهولة أكبر أيضًا. يمكن أن تكون الإسفنجة مفيدة بشكل خاص عند الخروج من الطلاء الأقدم وتنظيف الأسطح الخشبية لتحسين سياجك أو سقيفة ، لذلك يستحق وجود واحد حتى بعد التعرف على هذا الاختراق المثير للاهتمام.