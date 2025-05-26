يعمل Mets مع لويس تورينس ، فرانسيسكو ألفاريز ،

ما يسمى المدير كارلوس ميندوزا “مشكلة جيدة أن يكون” لا يزال من الضروري التنقل.

يتمتع فريق Mets باحتمال سابق في كل البيسبول في Catcher ، أحدهما مع ارتفاع كبير كان قويًا بشكل دفاعي ولكنه لم يصل إلى هذا الموسم بعد هذا الموسم.

لديهم أيضًا واحدة من أفضل النسخ الاحتياطية في لعبة البيسبول التي لعبت كأحد أفضل الصيادين في لعبة البيسبول هذا العام ، مع قدرة الخفافيش أفضل من المتوقع على قدرة البارزة على سرقة القاعدة.

لأول مرة منذ أن عاد فرانسيسكو ألفاريز من القائمة المصابة في 25 أبريل ، كان خارج تشكيلة البداية للألعاب المتتالية.

طالبت مسرحية لويس تورينس يوم الأحد آخر ، عندما اشتعلت Kodai Senga وعزز أن Mets لم يعد لديه صياد منتظم ، بدلاً من ذلك يستخدم شاشًا بالوقت.

وقال ميندوزا قبل أن ينتهي فريق Mets من سلسلة ضد المتهربين في Citi Field: “كلاهما سيلعب”.

لم يذهل تورينس الوظيفة اليومية – قال ميندوزا إن هناك “فرصة جيدة حقًا” لأن ألفاريز سيعود خلف اللوحة في المباراة الافتتاحية لسلسلة يوم الاثنين ضد وايت سوكس – لكن تخصيص العمل بدأ يتحول بما فيه الكفاية التي شعرت بها ميندوزا بالتحدث مع ألفاريز ليلة السبت.

وفقًا لما قاله ميندوزا ، فإن ألفاريز-الذي بدا وكأنه مستقبل فريق Mets الذي يصطاد بشكل أساسي منذ توقيعه من فنزويلا في عام 2018-أخذ مقاعد متتالية في خطوة.

“أيا كان ما يحتاجه الفريق ، سأكون مستعدًا للذهاب” ، كان رد الفاريز ، وفقًا لما ذكره ميندوزا. “كلما احتجت لي ، سأكون جاهزًا.”

حتى الآن هذا العام ، كان Torrens هو الخيار الأفضل.

كان الرحلة البالغة من العمر 29 عامًا ، التي التقطها فريق Mets من Yankees في ما بدا وكأنه تجارة بسيطة قبل عام من هذا الشهر ، كان أفضل صياد في MLB في رمي المتسابقين ، ودخلوا اللعب 7 مقابل 13 في قطع السارين الأساسيين ، وكان واحداً من الضاربون الأكثر اتساقًا في تشكيلة غير متوسطة.

على الرغم من وقت اللعب المتقطع عمومًا ، بدأ Torrens اللعب في ضرب .276 مع .788 OPS.

كان قد وضع مضربه على الكرة ، بعد أن سار 10 مرات وضرب 19 عامًا فقط ، وكان شذوذًا في القابض لنادي إلغي: دخله في المتوسط.

قد يكون ألفاريز البالغ من العمر 23 عامًا هو المستقبل ، لكن تورينس أثبت أنه يجب أن يكون على الأقل جزءًا منتظمًا من الوقت الحاضر.

وقال ميندوزا: “عندما تحصل على شابين تشعران بالرضا عن فرصك ، بغض النظر عن من يلعب ، أعتقد أن هذه مشكلة جيدة للغاية”. “لذا فهي ترف”.

سيكون من الرفاهية أكبر إذا كان مضرب ألفاريز يضمن أنه لا يزال في التشكيلة.

بعد كسر عظم Hamate في المخيم وفقدان الشهر الأول من الموسم ، كان Alvarez ساخنًا وباردًا في أول 20 مباراة له في هذا الموسم – وببرد بشكل متزايد مؤخرًا.

عند دخول اللعب ، كان Big Swinger في الركود 2 مقابل 25 في مبارياته الثماني الماضية.

لاعب قام بإطلاق 25 هوميروس في عام 2023 ، وهو موسمه في سن الـ12 ، في العام الماضي (.710 OPS مع 11 هوميروس في 100 مباراة) وبدأ هذا الموسم بشكل سيء ، وتهريبه وسلطةه (فقط هوميروس).

من الممكن أن لا يزال ألفاريز يكتشف تأرجحًا قام بتجديده في موسم الموسم.

من الممكن أيضًا أنه لا يزال يتعديل في أسابيعه الأولى من اللعب بعد الجراحة.

إنه شاب ، وهناك وقت له لاتخاذ خطوات.

ولكن مع وجود تشكيلة لم تصل إلى تورنس ، فقد قدمت Torrens حجة قوية لتلقي حصة جيدة على الأقل من وقت اللعب.

“كلاهما سوف يلعبان” ، كرر ميندوزا. “لقد اعتقدت أن اليوم كان يومًا جيدًا أن يعود لويس إلى الوراء.”