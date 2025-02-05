يعود آندي ريد إلى رؤساء الموسم المقبل

آندي ريد لا يذهب إلى أي مكان.

أكد مدرب تشيفز يوم الثلاثاء أنه سيعود في عام 2025 لموسمه الثالث عشر مع الفريق.

“نعم ، سأعود” ، قال ريد.

قال مالك الرؤساء كلارك هانت يوم الاثنين إنه يتوقع أن يعود ريد ، مما دفع السؤال إلى ريد في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء.

ريد بلغ 67 في مارس. فوزه في الموسم العادي 273 هو الرابع في كل العصور. يبلغ من العمر 55 عامًا خلف دون شولا. وقال ريد إن مطاردة السجل ليست دافعه للحفاظ على التدريب.

قال ريد: “هذا ليس جزءًا منه”. “أنا فقط أستمتع بالتدريس. لا أتعرض كثيرًا في الإحصائيات أو السجلات. أنا أستمتع بوجود الرجال. أنا أستمتع كرة القدم ، اللعبة. لا يمكنك وضعه في الساعات التي نفعلها ولا نستمتع بها. أنا أحب اللعبة “.

ثلاثة لثلاثة

جورج كارلفس هو الضرب 1.000.

ثلاث سنوات في اتحاد كرة القدم الأميركي مع رؤساء القبائل ، وثلاثة ظهورات Super Bowl ، وحلقة ثالثة على الصنبور – مع فوز ضد النسور في Super Bowl Lix.

هل يمكنه حتى تخيل عالم لا يصل فيه إلى المباراة النهائية لهذا الموسم؟

“لا أريد ذلك” ، Karlaftis Deadpistive.

لا يحتاج Karlaftis إلى تذكير بأنه محظوظ. يمكنه أن ينظر إلى زميله في الفريق DeAndre Hopkins – مرة واحدة أفضل جهاز استقبال في اتحاد كرة القدم الأميركي – أخيرًا إلى Super Bowl لأول مرة في موسمه الثاني عشر ، أو يفكر في أحد مرشديه الصاعد ، كارلوس دنلاب ، يلعب أخيرًا ويفوز به Super Bowl في لعبة اتحاد كرة القدم الأميركي النهائية.

ولكن إذا كان يحتاج إلى تذكير ، فاترك الأمر ل Travis Kelce.

“التحدث إلى ترافيس ، إنه مثل ،” هل تدرك كم أنت محظوظ في هذا الموقف؟ ” قال كارلافتس. “لا يمكنك أخذ هذه الأشياء كأمر مسلم به.”

لدغات رئيس المرجع

بعد يوم واحد من وصف مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل بأنه “مثير للسخرية” للاعتقاد بأن هناك أجندة رسمية لمساعدة رؤساء القبائل على الفوز ، تضاعف المدير التنفيذي لجمعية الحكام في اتحاد كرة القدم الأميركي سكوت جرين.

وقال جرين لـ Fox Sports: “من المثير للإهانة والمنفعة أن نسمع نظريات المؤامرة أن 17 من الطواقم التي تتألف من 138 مسؤولًا يتواطأون لمساعدة فريق واحد”.

توجد نظريات لأن رؤساء القبائل قد فازوا بـ 17 مباراة غير مسبوقة على التوالي على التوالي وتم استدعاؤها لعقد ركلة جزاء أقل من خصومهم على مدار الـ 12 مباريات فاصلة أخرى.

لا يمكن أن تحصل على sidetracked

من المتوقع أن يصبح دونالد ترامب أول رئيس يجلس يحضر سوبر بول.

“هذا رائع ، لكن دونالد ليس في هذا المجال” ، قال إيجلز غادر معالجة الأردن ميلاتا ، من مواليد أستراليا. “لكن هذا جزء من حظر الضوضاء. ماذا سأفكر في دونالد ترامب؟ كيف سيجعلني ذلك يفوز في اللعبة؟

Hawkeye Hoopla

Eagles Rookie Cornerback Cooper Dejean هو من محبي الصاعد الآخر من Iowa: WNBA Sensation Caitlin Clark ، زميله السابق Hawkeye.

وقال ديجان: “أعتقد أنها ربما تكون اللاعب الأكثر إثارة لمشاهدة كرة السلة أو نساء كرة السلة”. “بالطريقة التي تلعب بها اللعبة ، يمكنها التسجيل ، يمكنها أن تمر ، يمكنها أن تفعل كل شيء. إنها تأخذ كرة السلة للسيدات إلى آفاق جديدة. ”

رفعت قاعدة برادي

سيتم رفع قيود البث التي واجهها توم برادي كمالك أقلية لـ The Raiders أثناء استعداده للاتصال بـ Super Bowl مع Fox.

وقال هانت يوم الثلاثاء ، إن قاعة قاعة المشاهير المستقبلية مُنحت الوصول إلى اجتماعات الإنتاج مع رؤساء القبائل قبل مباراة الأحد.

“عندما تمت الموافقة على (برادي) كمالك لـ The Raiders ، كان هناك الكثير من المناقشات داخليًا (بين المالكين) وانتهى الأمر بكونه توصية من مكتب الدوري ، أنه لم يكن من المنطقي أن يكون في الإنتاج في الإنتاج وقال هانت ، حسب الاجتماعات. “هذا هو المكان الذي جاءت منه هذه القاعدة. نظرًا لأنه يقوم باللعبة هذا الأسبوع ، ليس لدينا أي مشكلة مع وجوده في اجتماعات الإنتاج لدينا. سيكون لديه إمكانية الوصول إلى أي مذيع. “