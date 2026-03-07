يعود أوزوالدو كابريرا لاعب يانكيز إلى الميدان

تامبا – لم يشاهد أوزوالدو كابريرا الإعادة، وإذا كان لديه أي سيطرة عليها، فلن يفعل ذلك أبدًا.

تلك الليلة في سياتل في مايو الماضي – عندما تركه انزلاق محرج في لوحة المنزل ملقى على الأرض يتلوى من الألم مع كسر في الكاحل الأيسر وتلف في الأربطة حوله – لا تزال “مروعة” في ذهن كابريرا.

ولكن بعد ما يقرب من 10 أشهر، قبل ساعات من عودته لأول مرة إلى الملعب لمباراة في أول ظهور له في دوري جريب فروت ليلة الجمعة، أراد رجل المرافق يانكيز أن يتذكر تلك الليلة لسبب مختلف – لزملائه والمدربين الذين زاروه في المستشفى في وقت لاحق من تلك الليلة وتدفق الدعم من المشجعين والناس في موطنه فنزويلا، مما رفع معنويات الرجل الذي عادة ما يفعل ذلك للآخرين.

وقال كابريرا بعد ظهر الجمعة: “كان ذلك من أجمل الأشياء التي حدثت في تلك الليلة”. “لقد قاموا بعمل رائع حقًا وأظهروا لي الحب والدعم الذي كنت أحتاجه حقًا في تلك اللحظة. أنا سعيد جدًا لأنني حصلت على ذلك”.

يتذكر آرون جادج، الذي زار مستشفى سياتل مع أنتوني فولبي وآرون بون، أن كابريرا كان يبتسم على وجهه على الرغم من الألم الجسدي والعقلي الذي كان يعاني منه.

“لقد كان يعلم أن الطريق أمامه وعر، ولكن إذا كان أي شخص سيهاجمه وجهاً لوجه، فسيكون ذلك الرجل،” قال القاضي قبل أن يغادر معسكر WBC.

وأضاف بون: “إنه، في ما قد تعتقد أنه أسوأ يوم، لا يزال أفضل شخص”.

حتى بالنسبة لكابريرا المتحمس، فإن الإصابة المروعة كانت بمثابة اختبار نفسي. كانت هناك تحديات جسدية واضحة كان عليه التغلب عليها في الأشهر التي تلت ذلك – بعد الجراحة التي أدخلت لوحة وسبعة براغي لتثبيت كاحله – لكن ذلك لم يكن الجزء الأصعب من عملية إعادة التأهيل.

وأضاف: “البقاء إيجابيين، والبقاء قويين ذهنياً”. “بعقلية “استمر، هذا ليس بالأمر الصعب، يمكننا العودة من هذا وهذا ليس بالأمر الكبير”. أعتقد أن هذا (كان) تحديًا كبيرًا واجهته في هذا الموسم.

بينما كان كابريرا يلعب الكرات الأرضية بنهاية الموسم الماضي، دخل المعسكر وهو لا يزال يحاول التخلص من بعض الصدأ، حيث أراد فريق يانكيز رؤية الجزء الأخير من الانفجار في كيفية تحركه.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أظهر التحسن الذي كان فريق يانكيز بحاجة إلى رؤيته، مما أدى إلى المربع الأخير الذي كان بحاجة إلى التحقق منه قبل أن يتمكن من اللعب في مباراة الجمعة: الانزلاق.

كان كابريرا يفكر في هذا الأمر منذ الليلة التي أصيب فيها. لقد انزلق مئات ، إن لم يكن الآلاف ، من المرات من قبل في مسيرته دون مشكلة حتى ذلك الشوط التاسع في سياتل، عندما ركض إلى المنزل على ذبابة تضحية القاضي ولكن كان عليه أن يقوم بمحور متأخر لتجنب رمي الخط وخرج كاحله عليه.

قال القاضي: “سأحاول اصطحابه وهو يقول: لا، لا، لا، لا، لا”. “ثم رأيت ما كان يحدث.”

وهكذا بدأ الطريق الطويل الذي قاد كابريرا إلى الملعب الخلفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما اضطر أخيرًا إلى تجاوز الحدبة والانزلاق مرة أخرى.

وقال: “بالنسبة لي، كان الأمر مجرد الذهاب إلى هناك، ومحاولة التخلص من خوفي – لأنه من الواضح أنه خوف من المرة الأخيرة، ولكن محاولة عدم وضع أي شيء في ذهني يجعلني أشعر بأنني خائف من القيام بذلك”.

وبمجرد قيامه بذلك، تم السماح لكابريرا بالإقلاع، مما أثار موجة من المشاعر. ووصف توقعه لمعرض الجمعة كما لو كان أول ظهور له في MLB أو أول ظهور له في بطولة العالم.

لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان كابريرا سيكون جاهزًا لبدء الموسم في الوقت المحدد، ولكن في رأيه، ليس هناك شك.

وقال كابريرا: “إنه (ممكن) بالتأكيد”. “لم أتحدث عن هذا مع أي شخص في المنظمة، أو الجهاز الفني أو المدير الفني، لكنني أعمل بطريقة ما لجعل يوم الافتتاح (القائمة)”.