يعود المهور فجأة إلى أنتوني ريتشاردسون كبداية لـ QB

لقد تغير شيء ما منذ يوم الاثنين.

بعد القول بأن جو فلاكو سيظل أساسيًا للفريق في وقت سابق من الأسبوع، قال مدرب فريق كولتس شين ستيتشين يوم الأربعاء إنه بدلاً من ذلك سيكون أنتوني ريتشاردسون هو الذي سيحصل على الإيماءة ضد جيتس يوم الأحد وبقية الموسم.

قام فريق كولتس بوضع ريتشاردسون على مقاعد البدلاء قبل أسبوعين حيث كان الفريق يكافح من أجل تحريك الكرة وبعد أن اعترف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بسحب نفسه من مباراة ضد فريق تكساس لمباراة واحدة لأنه كان “متعبًا”.

لكن فلاكو لم يتمكن من العثور على السحر الذي أظهره الموسم الماضي عندما قاد فريق براون إلى جولة فاصلة مفاجئة.

خسر فريق Colts مباريات متتالية أمام Vikings and Bills مع رمي Flacco لمسافة 451 ياردة وهبوطين وأربعة اعتراضات.

وقال ستيتشين يوم الاثنين قبل أن يغير وجهه: “جو رجل مخضرم، كما قلت”. “لقد خاض مباراتين وكان يريد العودة إليهما، لكنه يخرج إلى هناك ويلقي بعض التمريرات الجيدة.

“الاعتراضات، هناك ثلاثة منها، وهناك اثنان يريد استعادتهما. مرة أخرى، تتمسك به، وتطحنه، وعملية هذا الأمر برمته هي في الحقيقة عملية. نحن نمر بهذه العملية، وفي الوقت الحالي، لا يزال جو رجلنا”.

الآن، أنتوني هو الرجل مرة أخرى حيث يتطلع فريق كولتس إلى البقاء في السباق الفاصل مع لاعب الوسط الشاب.