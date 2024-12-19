يعود دائري قورتربك للعمالقة إلى درو لوك

جولة وجولة تذهب. حيث توقفت…

يستمر فريق العمالقة في الوسط هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعودوا إلى درو لوك للبدء ضد الصقور يوم الأحد، حسبما قال المدرب الرئيسي بريان دابول يوم الأربعاء.

منذ أن وضع العمالقة دانييل جونز على مقاعد البدلاء بعد أسبوع الوداع، بدأ نفس لاعب الوسط مباراتين متتاليتين للفريق مرة واحدة فقط.

قال دابول: “الأمر مختلف قليلاً مع كل شخص”. “لذلك، من المؤكد أنك ترغب في وجود رجل واحد هناك طوال الوقت، ولكن هذا ليس الواقع.”

في الأسبوع 12، بدأ تومي ديفيتو في مواجهة القراصنة. لكنه أصيب في ذراعه في المباراة.

ثم كان قفل بداية الأسبوع 13 ضد رعاة البقر في عيد الشكر.

نجح لوك في اجتياز المباراة ثم بدأ الأسبوع التالي ضد القديسين لكنه أصيب بقدمه في تلك المباراة.

لذلك بدأ DeVito يوم الأحد الماضي ضد فريق Ravens، على الرغم من تعرضه لارتجاج في المخ وتم استبداله في المباراة بـ Tim Boyle.

والآن مع صحة القفل مرة أخرى، عاد الأمر إليه.

لا يزال DeVito يخضع لبروتوكول الارتجاج، على الرغم من تواجده في الملعب وكان مشاركًا محدودًا في التدريبات يوم الأربعاء.

إذا قام DeVito بمسح البروتوكول، فسيكون بمثابة نسخة احتياطية لـ Lock مع Boyle باعتباره الحارس الثالث في حالات الطوارئ.

أكمل Lock هذا العام 51.1 بالمائة من تمريراته لمسافة 414 ياردة، دون أي هبوط، واعتراضين، وتقييم وحشي 54.6 للمارة.

لقد أضاف أيضًا 129 ياردة وهبوطًا على الأرض.

قال لوك: “إنها المهمة”. “أنا وتومي أتينا إلى هنا ليس كبداية. عليك أن تكون مستعدًا لوقتك لتكون البادئ. يتم سحبه للخلف، وتعود للداخل، ويتم سحبه للخلف، وتعود للداخل. إنه جزء من الحفلة. تريد دائمًا أن تكون الرجل الموجود هناك. تنتن الوقوف على الهامش. ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك، وعليك أن تكون مستعدًا لموقفك التالي.