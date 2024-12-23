يعود شون مانيا إلى ميتس بعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 75 مليون دولار

شون مانيا يقيم في كوينز.

وقال جون هيمان مراسل صحيفة The Post في وقت مبكر من صباح الاثنين إنه سيوقع عقدا مدته ثلاث سنوات بقيمة 75 مليون دولار للعودة إلى ميتس.

استمتع مانيا، البالغ من العمر 32 عامًا، بسنة مهنية في الموسم الماضي في حملته الأولى مع فريق ميتس، مسجلاً رقمًا قياسيًا 12-6 و3.47 عصرًا في الموسم العادي و4.74 عصرًا في فترة ما بعد الموسم عندما وصل الفريق إلى NLCS.

لقد اختار اليساري عقده الذي تبلغ قيمته 13.5 مليون دولار لعام 2025 لاختبار السوق المفتوحة، لكنه سينتهي في النهاية بالعودة إلى فريق ميتس في انتظار الفحص البدني.

إنه يمثل جزءًا مهمًا من تناوب ميتس.

دخل فريق Mets موسم الإجازة مع Kodai Senga و David Peterson فقط في القائمة كأعضاء مخلصين في دورة البداية.

وقد فقدوا بالفعل لويس سيفيرينو أمام ألعاب القوى.

لكنهم وقعوا على فرانكي مونتاس بصفقة مدتها سنتان بقيمة 34 مليون دولار، وكلاي هولمز – الذي يعتزمون تحويله من لاعب مخفف إلى لاعب أساسي – إلى عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 38 مليون دولار.

لا يزال الرامي الياباني روكي ساساكي، الذي التقى بكل من ميتس ويانكيز يوم الخميس، متاحًا.

والآن مع عودة مانيا إلى الحظيرة، يقترب التدوير من الاكتمال.