يعود فنسنت تروتشيك إلى تدريبات رينجرز في إشارة مشجعة للإصابة

بعد رحلة برية شهدت ثلاثة انتصارات، تلقى الرينجرز بعض الأخبار الواعدة في أول تدريب لهم منذ عودتهم إلى تاريتاون.

عاد فنسنت تروتشيك، الذي كان احتياطيًا مصابًا لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الجزء العلوي من الجسم خلال المباراة الثانية لهذا الموسم، إلى التدريبات بقميص عدم الاتصال يوم الاثنين.

لقد تزلج على ظهره في المنشأة بينما كان فريق Blueshirts على الطريق، وهو مؤهل للعودة في أي وقت – حيث أنه غاب عن كل من المباريات العشرة و24 يومًا المطلوبة لوجوده في LTIR.

وبالنسبة لفريق رينجرز الذي فاز بثلاث مباريات متتالية، فإن تروشيك، الذي جمع تمريرة حاسمة ضد بوفالو قبل الخروج، سيقدم هزة على الفور.

<br />

لقد سجل 25 و 26 هدفًا في الموسمين الأخيرين، وفي 2023-24، أنهى مسيرته برصيد 77 نقطة كأفضل مهاجم يمكن الاعتماد عليه في اتجاهين لفريق Blueshirts.

كما أجبر غيابه فريق رينجرز على تبديل المراكز الستة الأولى في بداية الموسم.