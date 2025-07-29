يعود كاميرون برينك إلى سباركس بعد عام واحد من الإصابة المدمرة

بعد قضاء السنة التقويمية الأخيرة على الهامش ، تعود كاميرون برينك إلى الحدث.

وقالت جون دبليو ديفيس يوم الاثنين ، تخطط نجمة سباركس لظهورها في الموسم يوم الثلاثاء ضد ACES.

“هذا يعني العالم” ، قال برينك. “أنا متحمس للغاية ، متواضع للغاية من هذه التجربة. ليس من السهل العودة منها.”

برينك ، الاختيار رقم 2 العام في مسودة 2024 WNBA ، لعبت 15 مباراة فقط قبل أن تعاني من دمعة ACL في 18 يونيو 2024 ، والتي قطعت موسمها الصاعد.

كان المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 أقدام في إعادة تأهيل ويعمل على عودة طوال النصف الأول من موسم هذا العام حيث لعبت الشرر إلى سجل 11-14.

قبل أن تلعب لوس أنجلوس الحرية في بروكلين يوم السبت ، أخبرت برينك المراسلين أنها تم تطهيرها طبياً لكنها كانت لا تزال “الحصول على ممثلين” و “العودة إلى السرعة مع الجميع”.

تمت ترقية وضعها في الإصابة من “Out” إلى “مشكوك فيه” قبل لعبة الحرية ، لكنها لم تلعب في المسابقة ، التي فازت بها LA 101-99 بأسلوب مثيرة للاشمئزاز.

بعد بضعة أيام ، يبدو أنها مستعدة للذهاب.

قالت برينك إنها ستحتاج إلى بعض الوقت لإعادة تشكيل لعبتها للعيش ، لكنها تأمل أن يكون دفاعها ، على وجه الخصوص ، تأثيرًا فوريًا.

وقال برينك: “أشعر أن دفاعي كان دائمًا شيئًا ما انحنيت عليه … ولكن ربما أعطي نفسي الصبر على الهجوم مع العلم أنه سيأتي في النهاية”. “لكن كلاهما سيحتاج إلى بعض العمل ، بالتأكيد.”

في 15 مباراة لعبت في الموسم الماضي ، بلغ متوسط برينك 7.5 نقطة و 5.3 كرة مرتدة و 2.3 كتل لكل لعبة.

قبل ذلك ، كانت قوة مهيمنة في ستانفورد ، حيث بلغ متوسطها 14.0 نقطة و 11.9 كرة مرتدة و 3.1 كتل عبر مواسمها الأربعة.

فازت ببطولة وطنية في عامها الأول مع الكاردينال في عام 2020-21 وكانت أول فريق من جميع الأميركيين في كل من أمريكا ، حيث بلغ متوسطها 17.4 نقطة وقادت الأمة في كتل لكل لعبة (3.7).