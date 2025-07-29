يعود كاميرون برينك إلى سباركس بعد عام واحد من الإصابة المدمرة

رياضة
يعود كاميرون برينك إلى سباركس بعد عام واحد من الإصابة المدمرة

بعد قضاء السنة التقويمية الأخيرة على الهامش ، تعود كاميرون برينك إلى الحدث.

وقالت جون دبليو ديفيس يوم الاثنين ، تخطط نجمة سباركس لظهورها في الموسم يوم الثلاثاء ضد ACES.

“هذا يعني العالم” ، قال برينك. “أنا متحمس للغاية ، متواضع للغاية من هذه التجربة. ليس من السهل العودة منها.”

برينك ، الاختيار رقم 2 العام في مسودة 2024 WNBA ، لعبت 15 مباراة فقط قبل أن تعاني من دمعة ACL في 18 يونيو 2024 ، والتي قطعت موسمها الصاعد.

كان المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 أقدام في إعادة تأهيل ويعمل على عودة طوال النصف الأول من موسم هذا العام حيث لعبت الشرر إلى سجل 11-14.

قبل أن تلعب لوس أنجلوس الحرية في بروكلين يوم السبت ، أخبرت برينك المراسلين أنها تم تطهيرها طبياً لكنها كانت لا تزال “الحصول على ممثلين” و “العودة إلى السرعة مع الجميع”.

تمت ترقية وضعها في الإصابة من “Out” إلى “مشكوك فيه” قبل لعبة الحرية ، لكنها لم تلعب في المسابقة ، التي فازت بها LA 101-99 بأسلوب مثيرة للاشمئزاز.

بعد بضعة أيام ، يبدو أنها مستعدة للذهاب.

قالت برينك إنها ستحتاج إلى بعض الوقت لإعادة تشكيل لعبتها للعيش ، لكنها تأمل أن يكون دفاعها ، على وجه الخصوص ، تأثيرًا فوريًا.

وقال برينك: “أشعر أن دفاعي كان دائمًا شيئًا ما انحنيت عليه … ولكن ربما أعطي نفسي الصبر على الهجوم مع العلم أنه سيأتي في النهاية”. “لكن كلاهما سيحتاج إلى بعض العمل ، بالتأكيد.”

في 15 مباراة لعبت في الموسم الماضي ، بلغ متوسط برينك 7.5 نقطة و 5.3 كرة مرتدة و 2.3 كتل لكل لعبة.

قبل ذلك ، كانت قوة مهيمنة في ستانفورد ، حيث بلغ متوسطها 14.0 نقطة و 11.9 كرة مرتدة و 3.1 كتل عبر مواسمها الأربعة.

فازت ببطولة وطنية في عامها الأول مع الكاردينال في عام 2020-21 وكانت أول فريق من جميع الأميركيين في كل من أمريكا ، حيث بلغ متوسطها 17.4 نقطة وقادت الأمة في كتل لكل لعبة (3.7).

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية