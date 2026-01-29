يعود لاعب رينجرز آدم فوكس إلى التدريب في خطوة إعادة التأهيل الأخيرة

عاد آدم فوكس إلى الجليد صباح الأربعاء مع مجموعة من لاعبي رينجرز بينما كان يرتدي قميصًا أحمر غير ملامس أثناء التزلج الصباحي الاختياري قبل المباراة في UBS Arena.

قال المدرب الرئيسي مايك سوليفان قبل الخسارة 5-2 أمام سكان الجزيرة إنه من المشجع للغاية أن يتخذ فوكس هذه “الخطوة التالية” في آخر عملية إعادة تأهيل له و”هذا يشير فقط إلى أنه يقترب”.

ومع ذلك، قد ينفد الوقت لدى مواطن لونغ آيلاند البالغ من العمر 27 عامًا للعودة إلى اللعب قبل إغلاق NHL الأسبوع المقبل لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو.

لم يتبق لدى فريق Blueshirts سوى ثلاث مباريات قبل نهاية الشوط الأول – الخميس ضد فريق Isles at the Garden، والسبت في Pittsburgh، والخميس المقبل على أرضه ضد Hurricanes.

وأضاف سوليفان: “ليس لدي إجابة لك، لكن حقيقة انضمامه للفريق تشير بوضوح إلى أنه في المراحل الأخيرة قبل عودته للعب”.

ظهر فوكس في ثلاث مباريات فقط منذ 29 نوفمبر بسبب فترتين منفصلتين على احتياطي مصاب طويل الأمد مع إصابة مبكرة في الكتف ومشكلة الجزء السفلي من الجسم التي تعرض لها الفائز السابق بكأس نوريس في 5 يناير ضد الماموث.

تدرب حارس المرمى إيجور شيستيركين، الذي تعرض لإصابة في الجزء السفلي من الجسم في نفس مباراة 5 يناير مع فوكس، على الجليد مع مدرب حراس المرمى جيف مالكولم صباح الأربعاء في منشأة تدريب تاريتاون التابعة للفريق.

قال سوليفان إنه “بيان عادل” أن نقول إن فوكس يتقدم على شيستيركين في إعادة التأهيل الخاصة بكل منهما.

شارك Forward Conor Sheary (الجزء السفلي من الجسم) أيضًا في التزلج الاختياري مرتديًا قميصًا غير ملامس.

بدأ سبنسر مارتن البداية في الشباك وسمح لجميع الأهداف الخمسة من 36 تسديدة.

وكانت هذه هي بدايته الرابعة منذ إصابة شيستيركين.

لقد ذهب سوليفان إلى المزيد من التناوب مؤخرًا بين مارتن والمخضرم جوناثان كويك.

قال سوليفان: “أعتقد أن أهم شيء هو محاولة إعدادهما لتحقيق النجاح”. “لم نكن متأكدين من مدى عبء العمل بالنسبة لشخص مثل Quickie ومكان وجوده في حياته المهنية. لذلك أعتقد أننا نحصل على نسخ أفضل من كلا الرجلين عندما نتشارك العمل قليلاً. كانت هذه ملاحظتي.”